Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ

Η Νορβηγία αποχαιρέτησε σήμερα τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄.

Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από το βασιλικό παλάτι στις 12:00 μμ τοπική ώρα. (13:00 ώρα Ελλάδας).

🇳🇴 Norway bid farewell on Wednesday to King Harald V, a modern and unifying figure whose end of reign was tarnished by scandals, in a funeral attended by dignitaries including Ukraine President Volodymyr Zelensky and Britain's Prince William ➡️ https://t.co/mXaICwCVQE pic.twitter.com/vYi0lMaW2r — AFP News Agency (@AFP) September 9, 2026

Τοποθετημένο σε κιλλίβαντα και τυλιγμένο με τη βασιλική σημαία της Νορβηγίας, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών, μεταφέρθηκε κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου της πόλης προς τον Λουθηρανικό Καθεδρικό Ναό του Όσλο, όπου η τελετή ξεκίνησε στη 1:00 μ.μ. με ενός λεπτού σιγή, που τηρήθηκε σε όλη τη χώρα.

Η βασιλική οικογένεια, με επικεφαλής τον νέο βασιλιά Χάακον Η΄, μαζί με ξένους αξιωματούχους, ακολούθησε το φέρετρο πεζή.

Μέλη της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας, από αριστερά, ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, ο βασιλιάς Χάακον Η΄, η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, περπατούν πίσω από το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, καθώς αυτό μεταφέρεται στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο / AP

Μόνο η χήρα του Χάραλντ, η 89χρονη βασίλισσα Σόνια, και η νέα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει έπειτα από μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, μετακινήθηκαν με αυτοκίνητο.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρίγκιπας της Βρετανίας Ουίλιαμ, οι πρόεδροι της Γερμανίας και της Φινλανδίας, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ενώ παρών ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Prince William and Princess Anne are two of the foreign dignitaries in attendance for the funeral of Norway's King Harald V.



Other monarchs from Sweden, Denmark, Spain, and the Netherlands have also joined the procession, alongside thousands of mourners lining the streets. pic.twitter.com/oanvePIZ6X — Sky News (@SkyNews) September 9, 2026

Ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, ο βασιλιάς Χάακον Η΄ και η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα / AP

Η πομπή με το φέρετρο που μεταφέρει τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ τη στιγμή που φτάνει στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο / AP

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη της Ολλανδίας,αποχωρεί από τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο μετά την επιμνημόσυνη τελετή για τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ - Αριστερά στη φωτογραφία η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η Αννα Μαρία, ο Νικόλαος και ο Παύλος Ντε Γκρες / AP

Έχοντας ανέλθει στο θρόνο το 1991, ο Χάραλντ ήταν, μέχρι τον θάνατό του, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη. Έχοντας πάντα αρνηθεί να παραιτηθεί παρά τα πολυάριθμα προβλήματα υγείας, ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους συμπολίτες του. Ως ενσάρκωση μιας ανοιχτής και ανεκτικής Νορβηγίας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε ομιλία του για την ποικιλομορφία των φύλων το 2016.

«Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν τα κορίτσια, αγόρια που αγαπούν τα αγόρια και αγόρια και κορίτσια που αγαπούν ο ένας τον άλλον. Οι Νορβηγοί πιστεύουν στον Θεό, στον Αλλάχ, στο σύμπαν και σε τίποτα απολύτως», είχε πει.

Περισσότεροι από 46.000 Νορβηγοί πέρασαν μπροστά από το φέρετρό του τις τελευταίες ημέρες, πολλοί από τους οποίους περίμεναν για ώρες. Μπροστά από το παλάτι, η πλατεία ήταν γεμάτη με λουλούδια, ζωγραφιές και κεριά σε φόρο τιμής στον «παππού του έθνους».

Από αριστερά, η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον Η΄, η βασίλισσα Σόνια, η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους χαιρετούν από το μπαλκόνι του Βασιλικού Παλατιού, μετά την πομπή και την επιμνημόσυνη τελετή για τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ / AP

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Νορβηγούς (72%) υποστηρίζουν τη μοναρχία, μια αύξηση 8 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την πιο πρόσφατη έρευνα τον Μάιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη μετά τον θάνατο του βασιλιά και δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η υποστήριξη για τη μοναρχία είχε μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό της τον Φεβρουάριο (60%). Η βασιλική οικογένεια κλονίστηκε από μια σειρά σκανδάλων. Η Μέτε-Μάριτ, ειδικότερα, δέχτηκε πυρά για την επικοινωνία που είχε με τον Τζέφρι Έπστιν, τον Αμερικανό χρηματιστή που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και βρέθηκε νεκρός στη φυλακή, αλλά και για τα προβλήματα του γιου της με τη δικαιοσύνη.

Ενώ ο Χάακον Η΄, 53 ετών, είναι πολύ δημοφιλής, η κοινή γνώμη είναι διχασμένη σε ό,τι αφορά τη νέα βασίλισσα, επίσης 53 ετών.