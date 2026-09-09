Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ

Ο Νορβηγός μονάρχης απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.26 , 23:11 Αναβαθμίστηκε το Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Πόρου - Δηλώσεις Κεφαλογιάννη
09.09.26 , 22:51 Τέλος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό
09.09.26 , 22:46 Θρήνος για τον Μαζωνάκη: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου
09.09.26 , 22:40 Κυψέλη: Βρέθηκε και δεύτερη σακούλα με οστά στην Αλεπότρυπα
09.09.26 , 22:30 Λυκούδης: Τι λέει ο δικηγόρος του Μαζωνάκη που μίλησαν πριν 10 μέρες
09.09.26 , 22:28 Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
09.09.26 , 22:17 Ελλάς - Γαλλία συμμαχία και στο διάστημα με Έλληνα αστροναύτη
09.09.26 , 21:43 Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ
09.09.26 , 21:38 Αποκάλυψη Star: Στο τραπέζι η επέκταση στα 12 ν.μ. νότια-δυτικά της Κρήτης
09.09.26 , 21:36 Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»
09.09.26 , 21:21 Θάνατος Μαζωνάκη: Καταθέτει στην Ασφάλεια ο γιατρός της ιδιωτικής κλινικής
09.09.26 , 21:06 Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση της δισκογραφικής του εταιρίας, Panik Records
09.09.26 , 20:58 Γιώργος Μαζωνάκης: Η τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη
09.09.26 , 20:49 To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας
09.09.26 , 20:48 Ντάβλας για Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος βοηθούσε τους ανθρώπους»
Γαρμπή - Σχοινάς: «Ήττα» στο Εφετείο - Καλούνται να πληρώσουν 100.000 ευρώ
To Star στο ησυχαστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη στην Αλμυρή Κορινθίας
Στο 14,6% η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ στη δημοσκόπηση της GPO για το STAR
Πλασμαφαίρεση: Τι είναι η θεραπεία που θα υποβάλλονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης
Θρήνος για τον Μαζωνάκη: Το «αντίο» του καλλιτεχνικού κόσμου
Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του
Λυκούδης: Τι λέει ο δικηγόρος του Μαζωνάκη που μίλησαν πριν 10 μέρες
Γιώργος Μαζωνάκης: Ο λόγος που μετέβη στην κλινική στο Κολωνάκι
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Βρέθηκε ο «Φαιδώργιος» που έγινε viral από την παιδική τούρτα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες και βίντεο AP

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Νορβηγία αποχαιρέτησε σήμερα τον βασιλιά Χάραλντ Ε΄.

Η νεκρώσιμη πομπή αναχώρησε από το βασιλικό παλάτι στις 12:00 μμ τοπική ώρα. (13:00 ώρα Ελλάδας).

Πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας - Στον θρόνο ο γιος του Χάακον

Τοποθετημένο σε κιλλίβαντα και τυλιγμένο με τη βασιλική σημαία της Νορβηγίας, το φέρετρο με τη σορό του Χάραλντ, ο οποίος πέθανε στις 28 Αυγούστου σε ηλικία 89 ετών, μεταφέρθηκε κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου της πόλης προς τον Λουθηρανικό Καθεδρικό Ναό του Όσλο, όπου η τελετή ξεκίνησε στη 1:00 μ.μ. με ενός λεπτού σιγή, που τηρήθηκε σε όλη τη χώρα.

Η βασιλική οικογένεια, με επικεφαλής τον νέο βασιλιά Χάακον Η΄, μαζί με ξένους αξιωματούχους, ακολούθησε το φέρετρο πεζή.

Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ

Μέλη της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας, από αριστερά, ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, ο βασιλιάς Χάακον Η΄, η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, περπατούν πίσω από το φέρετρο του βασιλιά Χάραλντ Ε΄, καθώς αυτό μεταφέρεται στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο / AP

Μόνο η χήρα του Χάραλντ, η 89χρονη βασίλισσα Σόνια, και η νέα βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, η οποία αναρρώνει έπειτα από μεταμόσχευση πνεύμονα τον Ιούνιο, μετακινήθηκαν με αυτοκίνητο.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρίγκιπας της Βρετανίας Ουίλιαμ, οι πρόεδροι της Γερμανίας και της Φινλανδίας, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ενώ παρών ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ

Ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, ο βασιλιάς Χάακον Η΄ και η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα / AP

Το φέρετρο που μεταφέρει τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ φτάνει στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο

Η πομπή με το φέρετρο που μεταφέρει τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ τη στιγμή που φτάνει στον Καθεδρικό Ναό του Όσλο / AP

Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ

Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη της Ολλανδίας,αποχωρεί από τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο μετά την επιμνημόσυνη τελετή για τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ - Αριστερά στη φωτογραφία η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η Αννα Μαρία, ο Νικόλαος και ο Παύλος Ντε Γκρες / AP

Έχοντας ανέλθει στο θρόνο το 1991, ο Χάραλντ ήταν, μέχρι τον θάνατό του, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη. Έχοντας πάντα αρνηθεί να παραιτηθεί παρά τα πολυάριθμα προβλήματα υγείας, ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους συμπολίτες του. Ως ενσάρκωση μιας ανοιχτής και ανεκτικής Νορβηγίας, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του σε ομιλία του για την ποικιλομορφία των φύλων το 2016.

«Οι Νορβηγοί είναι κορίτσια που αγαπούν τα κορίτσια, αγόρια που αγαπούν τα αγόρια και αγόρια και κορίτσια που αγαπούν ο ένας τον άλλον. Οι Νορβηγοί πιστεύουν στον Θεό, στον Αλλάχ, στο σύμπαν και σε τίποτα απολύτως», είχε πει.

Ποιος είναι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον - Τα οικογενειακά σκάνδαλα

Περισσότεροι από 46.000 Νορβηγοί πέρασαν μπροστά από το φέρετρό του τις τελευταίες ημέρες, πολλοί από τους οποίους περίμεναν για ώρες. Μπροστά από το παλάτι, η πλατεία ήταν γεμάτη με λουλούδια, ζωγραφιές και κεριά σε φόρο τιμής στον «παππού του έθνους».

Η Νορβηγία αποχαιρέτησε τον βασιλιά Χάραλντ

Από αριστερά,  η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ, ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον Η΄, η βασίλισσα Σόνια, η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους χαιρετούν από το μπαλκόνι του Βασιλικού Παλατιού, μετά την πομπή και την επιμνημόσυνη τελετή για τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄ / AP

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Νορβηγούς (72%) υποστηρίζουν τη μοναρχία, μια αύξηση 8 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την πιο πρόσφατη έρευνα τον Μάιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήχθη μετά τον θάνατο του βασιλιά και δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Η υποστήριξη για τη μοναρχία είχε μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδό της τον Φεβρουάριο (60%). Η βασιλική οικογένεια κλονίστηκε από μια σειρά σκανδάλων. Η Μέτε-Μάριτ, ειδικότερα, δέχτηκε πυρά για την επικοινωνία που είχε με τον Τζέφρι Έπστιν, τον Αμερικανό χρηματιστή που είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και βρέθηκε νεκρός στη φυλακή, αλλά και για τα προβλήματα του γιου της με τη δικαιοσύνη.

Ενώ ο Χάακον Η΄, 53 ετών, είναι πολύ δημοφιλής, η κοινή γνώμη είναι διχασμένη σε ό,τι αφορά τη νέα βασίλισσα, επίσης 53 ετών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
 |
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΧΑΑΚΟΝ
 |
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΝΤ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στενά Ορμούζ πύραυλος
Κοσμος
Στενά Ορμούζ: Νέα κλιμάκωση με εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ – Ιράν
Γαλλία: Μωρό Πνίγηκε Σε Κουβά Με Νερό Και Χλωρίνη
Κοσμος
Τραγωδία στη Γαλλία: Μωρό πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη
Λίντσεϊ Κλάνσι: Τι Συνέβη Πίσω Από Τις Κλειστές Πόρτες;
Κοσμος
Λίντσεϊ Κλάνσι: «Ήμασταν έτοιμοι να την αθωώσουμε»
Ασπίδα Του Αχιλλέα
Κοσμος
Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της Ασπίδας του Αχιλλέα
Casus belli: Τι Σημαίνει Ο Όρος
Κοσμος
Casus belli: Τι σημαίνει ο όρος & πώς επηρεάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Χάος Στις Πτήσεις Στη Βρετανία
Κοσμος
Χάος στις πτήσεις στη Βρετανία λόγω βλάβης στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας
Ισραήλ
Κοσμος
Το Ισραήλ κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ
Τηλεφωνική Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν: Τι Συζητήθηκε
Κοσμος
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
ΗΠΑ: Σχέδιο Αποχώρησης Δυνάμεων Από τη Μέση Ανατολή
Κοσμος
Ανησυχία στις ΗΠΑ για το Ιράν – Εξετάζουν κλείσιμο βάσεων στη Μέση Ανατολή
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top