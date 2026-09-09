Πλασμαφαίρεση: Τι είναι η θεραπεία που θα υποβάλλονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή

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Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τον θάνατο του τραγουδιστή/ βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών.
  • Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς σφυγμό και δεν είχε επιτυχία η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
  • Φερόταν ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης όταν υπέστη την ανακοπή.
  • Η πλασμαφαίρεση είναι θεραπεία για αυτοάνοσα νοσήματα και άλλες σοβαρές καταστάσεις.
  • Η διαδικασία μοιάζει με την αιμοκάθαρση και περιλαμβάνει τη διαχωριστική επεξεργασία του αίματος.

Φτωχότερος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών. 

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Γιώργος Μαζωνάκης: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός - Από τι πέθανε

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο «Ελπίς» στις  16:45 ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε  με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, βάσει του πρωτοκόλλου μάλιστα διενεργήθηκε και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν είχε όμως επιτυχή έκβαση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Σύμφωνα με τις πρώτες  πληροφορίες της εκπομπή "Live News" , ο ηθοποιός φέρεται να είχε μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, όμως όταν του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η αδερφή του, Μαρία, στο νοσοκομείο

Τι είναι όμως η θεραπεία πλασμαφαίρεσης; 

Η πλασμαφαίρεση δεν είναι επέμβαση ρουτίνας αλλά εφαρμόζεται όταν υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες είναι απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στο ίδιο το σώμα. Δηλαδή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων. όπως το Σύνδρομο Goodpasture που προσβάλει κυρίως τους πνεύμονες και τα νευρά, και ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος.

Εφαρμόζεται όμως και σε άλλες περιπτώσεις όπως σε Νευρολογικές Κρίσεις, όπως είναι το Σύνδρομο Guillain-Barré, η Μυασθένεια Gravis και η Σκήρυνση κατά πλάκας, σε αιματολογικές όπως είναι η Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα ή Σύνδρομο Υπεργλοιότητας και πριν ή μετά τη μεταμόσχευση.

Πλασμαφαίρεση: Τι είναι η θεραπεία που θα υποβάλλονταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όσον αφορά τη διαδικασία, μοιάζει αρκετά με την αιμοκάθαρση. Ο νοσηλευτής τοποθετεί δύο γραμμές, τη γραμμή εξόδου και τη γραμμή επιστροφής

Γραμμή εξόδου: Ο νοσηλευτής τοποθετεί βελόνες ή καθετήρες σε μια μεγάλη φλέβα του ενός χεριού με στόχο να τραβήξει αίμα προς το μηχάνημα. 

Γραμμή επιστροφής: Η βελόνα μπαίνει στο άλλο χέρι για να επιστρέφει το «καθαρό» αίμα στο σώμα μας.

Το αίμα μπαίνει στο μηχάνημα, περνάει από ειδικά φίλτρα και διαχωρίζεται στα κύτταρά του και το πλάσμα. Το μηχάνημα καθαρίζει το νοσούν πλάσμα. Το καθαρό μίγμα αίματος επιστρέφει στο σώμα μας.

 

 

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