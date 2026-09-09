Οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για τον θάνατο του τραγουδιστή/ βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star

Φτωχότερος είναι ο καλλιτεχνικός κόσμος μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών.

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε το νοσοκομείο «Ελπίς» στις 16:45 ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, βάσει του πρωτοκόλλου μάλιστα διενεργήθηκε και καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν είχε όμως επιτυχή έκβαση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της εκπομπή "Live News" , ο ηθοποιός φέρεται να είχε μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, όμως όταν του έβαλαν τον φλεβοκαθετήρα υπέστη ανακοπή καρδιάς.

Τι είναι όμως η θεραπεία πλασμαφαίρεσης;

Η πλασμαφαίρεση δεν είναι επέμβαση ρουτίνας αλλά εφαρμόζεται όταν υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες είναι απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στο ίδιο το σώμα. Δηλαδή εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων. όπως το Σύνδρομο Goodpasture που προσβάλει κυρίως τους πνεύμονες και τα νευρά, και ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος.

Εφαρμόζεται όμως και σε άλλες περιπτώσεις όπως σε Νευρολογικές Κρίσεις, όπως είναι το Σύνδρομο Guillain-Barré, η Μυασθένεια Gravis και η Σκήρυνση κατά πλάκας, σε αιματολογικές όπως είναι η Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα ή Σύνδρομο Υπεργλοιότητας και πριν ή μετά τη μεταμόσχευση.

Γιώργος Μαζωνάκης/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Όσον αφορά τη διαδικασία, μοιάζει αρκετά με την αιμοκάθαρση. Ο νοσηλευτής τοποθετεί δύο γραμμές, τη γραμμή εξόδου και τη γραμμή επιστροφής

Γραμμή εξόδου: Ο νοσηλευτής τοποθετεί βελόνες ή καθετήρες σε μια μεγάλη φλέβα του ενός χεριού με στόχο να τραβήξει αίμα προς το μηχάνημα.

Γραμμή επιστροφής: Η βελόνα μπαίνει στο άλλο χέρι για να επιστρέφει το «καθαρό» αίμα στο σώμα μας.

Το αίμα μπαίνει στο μηχάνημα, περνάει από ειδικά φίλτρα και διαχωρίζεται στα κύτταρά του και το πλάσμα. Το μηχάνημα καθαρίζει το νοσούν πλάσμα. Το καθαρό μίγμα αίματος επιστρέφει στο σώμα μας.