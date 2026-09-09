Στο Νοσοκομείο «Ελπίς» αλλά και στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μετέβησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών και στελέχη της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος (ελληνικό FBI), προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης και να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο «Ελπίς». Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται, μετά τη διενέργεια της νεκροψίας- νεκροτομής.

Ήδη, αστυνομικοί της Ασφάλειας, όπως προαναφέρθηκε, έχουν μεταβεί στην κλινική για τη λήψη καταθέσεων και αυτοψία στον χώρο όπου βρισκόταν τα κρίσιμα λεπτά ο τραγουδιστής.

Πέθανε στα 54 του έτη ο Γιώργος Μαζωνάκης/ ndp

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις αιφνιδίων θανάτων παγίως γίνεται έρευνα από την αστυνομία προκειμένου να αποσαφηνίζονται οι συνθήκες και τα αίτιά τους.