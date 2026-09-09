Κομισιόν: Νέοι κανόνες για Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις

Mε τον νόμο «Οικονομικά Προσιτή Στέγαση»

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Pexels, βίντεο Euronews Greek
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Η Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για περιορισμό του Airbnb και της δεύτερης κατοικίας (βίντεο Euronews Greek)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κομισιόν προτείνει τον Νόμο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση, που επιτρέπει περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
  • Στόχος είναι να ενισχυθεί η νομική ασφάλεια για τις τοπικές Αρχές χωρίς να αναλαμβάνει η ΕΕ τη στεγαστική πολιτική.
  • Το 51% των Ευρωπαίων σε πόλεις θεωρεί την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη επείγον ζήτημα.

Η Κομισιόν παρουσίασε τον Νόμο για την Οικονομικά Προσιτή Στέγαση (Affordable Housing Act) προτείνοντας κοινό πλαίσιο που θα επιτρέπει σε πόλεις, περιφέρειες και κράτη-μέλη να περιορίζουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όταν αυτές επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση. Στόχος είναι οι τοπικές Αρχές να αποκτήσουν μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, χωρίς η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την αρμοδιότητα της στεγαστικής πολιτικής.

Η Επιτροπή επικαλείται στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, σύμφωνα με τα οποία για το 51% των Ευρωπαίων που κατοικούν σε πόλεις η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη αποτελεί άμεσο και επείγον ζήτημα.

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