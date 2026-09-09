Απάτη - μαμούθ κατά Δημοσίου με παράνομες επιστροφές φόρων 40 εκατ. ευρώ

Κατηγορούνται 46 άτομα για συμμετοχή

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Πηγή: ΑΜΠΕ, φωτογραφία pexels
Απάτη - μαμούθ 40 εκατ. ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρων (βίντεο ΕΡΤ)

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Έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, εντόπισε  σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία, μέσω 152 εταιρειών, φέρεται να προκάλεσαν ζημία στο Δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, κατά την περίοδο 2023-2024, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να έδρασαν με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, μέσω συντονισμένης δράσης και εικονικών συναλλαγών, ενώ, σύμφωνα με την Αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυράνθρωποι».

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Στην υπόθεση απάτης κατά του Δημοσίου  φέρεται, επίσης, να είχαν ενεργό συμμετοχή πρόσωπα που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα. Πλέον το σχετικό πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες.

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Αναλυτικά, σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τη συγκεκριμένη υπόθεση η ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει:

«Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής και τη διενέργεια σχετικής έρευνας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν διάφορα στοιχεία τα οποία εκτιμήθηκαν κάθε αυτά και στο σύνολό τους, καθώς και την τελική ανάλυση αυτών, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιριών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες - «φαντάσματα», «αχυράνθρωποι», ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 ευρώ, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακράτησης 20 %.

Συγκεκριμένα, τα ως άνω πρόσωπα πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 ευρώ.

Τα εγκλήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις 

Τα εγκλήματα, για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις, είναι α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος». 

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Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης που αφορούσε στο πιο πάνω εγκληματικό προϊόν, ανακόπηκε η είσπραξη περαιτέρω ποσών και, κατ’ ουσίαν, η εγκληματική δράση και η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου. Το σχετικό Πόρισμα μαζί με τη μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
 

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