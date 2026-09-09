Αντώνης Ρέμος: Παρέλαση καλλιτεχνών στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Τα πυροτεχνήματα, οι γιγαντοοθόνες, τα drones και ο Ronaldinho

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Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP Photo Agency
Με μια μεγαλειώδη συναυλία θα γιορτάσει ο Αντώνης Ρέμος τα 30 χρόνια καλλιτεχνικής του πορείας / Βίντεο από το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων του Star 9/9/2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου για τα 30 χρόνια καριέρας του.
  • Ελεύθερη είσοδος με συμμετοχή 1.000 τεχνικών και 100 μουσικών και performers.
  • Θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο drone show στην Ελλάδα με 1.200 drones και φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων.
  • Special guests περιλαμβάνουν Γρηγόρη Αρναούτογλου, Καίτη Γαρμπή, Gipsy Kings, και Ronaldinho ως έκπληξη.
  • Δημιουργία ειδικού χώρου για ΑμεΑ και ζωντανή μετάδοση μέσω 10 γιγαντοοθονών και 30 live καμερών.

Μια μεγαλειώδης μουσική γιορτή ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη!

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Βασιλικό Θέατρο η Συνέντευξη Τύπου για την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, η οποία υπόσχεται να γράψει ιστορία.

Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Πιασμένοι χέρι χέρι στη Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, η Παραλία της Θεσσαλονίκης θα μετατραπεί σε μια τεράστια μουσική σκηνή με ελεύθερη είσοδο για όλους, σε μια βραδιά που γιορτάζει τα 30 χρόνια της σπουδαίας καλλιτεχνικής πορείας του αγαπημένου τραγουδιστή.

Μια παραγωγή που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα

Η προετοιμασία της υπερπαραγωγής κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο και τα μεγέθη της προκαλούν δέος. Περισσότεροι από 1.000 τεχνικοί και 100 μουσικοί και performers ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή, ενώ 1.200 drones θα φωτίσουν τον ουρανό στο μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα μας, σε συνδυασμό με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων.

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Παράλληλα, 10 γιγαντοοθόνες σε 10 διαφορετικά σημεία της πόλης και 30 live κάμερες θα μεταδίδουν ζωντανά τον παλμό της βραδιάς, επιτρέποντας σε όλους να γίνουν μέρος της γιορτής. Για τη διευκόλυνση όλων των θεατών, έχει προβλεφθεί και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για ΑμεΑ στα αριστερά της σκηνής.

Αντώνης Ρέμος: Παρέλαση καλλιτεχνών στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Αντώνης Ρέμος: Παρέλαση καλλιτεχνών στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Στιγμές από τη Συνέντευξη Τύπου για την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην Παραλία της Θεσσαλονίκης

Οι special guests και η έκπληξη με τον Ronaldinho!

Δίπλα στον Αντώνη Ρέμο θα βρεθούν κορυφαία ονόματα της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Με σειρά εμφάνισης, στη σκηνή θα ανέβουν οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν επίσης οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, αλλά και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς, όμως, δεν είναι άλλη από την ειδική συμμετοχή του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ronaldinho, ο οποίος θα δώσει το «παρών» για να τιμήσει τον Έλληνα σταρ!

Τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπογράφει ο Γιώργος Νανούρης, την τηλεσκηνοθεσία ο Stefano Sartini και το lighting design ο Μενέλαος Ορφανός. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η Θεσσαλονίκη γίνεται μία μεγάλη παρέα!

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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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