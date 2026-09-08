Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Πιασμένοι χέρι χέρι στη Θεσσαλονίκη

Ο τραγουδιστής μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του

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Ρέμος - Μπόσνιακ: Πιασμένοι Χέρι Χέρι Στη Θεσσαλονίκη
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αυτές τις ημέρες ο Αντώνης Ρέμος, καθώς μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του που θα σηματοδοτήσει τα 30 χρόνια παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι.

Αντώνης Ρέμος: Χαμός με τη σκηνή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη

Το απόγευμα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για τη μεγάλη μουσική βραδιά, με τον Αντώνη Ρέμο να έχει στο πλευρό του ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής του. Φυσικά, αναφερόμαστε τη σύζυγό του Υβόννη Μπόσνιακ, η οποία αποτελεί το στήριγμά του όλα αυτά τα χρόνια αλλά και τη μεγαλύτερή του θαυμάσρια.

Η σχεδιάστρια ταξίδεψε μαζί του στη Θεσσαλονίκη για αυτή την ξεχωριστή στιγμή της καριέρας του και οι δυο τους έκαναν μαζί την εμφάνισή τους στον χώρο της συνέντευξης Τύπου. Όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που θα δείτε, ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ έφτασαν πιασμένοι χέρι χέρι.

Δες τις φωτογραφίες:

Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Πιασμένοι χέρι χέρι στη Θεσσαλονίκη

Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Πιασμένοι χέρι χέρι στη Θεσσαλονίκη/ ndp

Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Πιασμένοι χέρι χέρι στη Θεσσαλονίκη

Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Πιασμένοι χέρι χέρι στη Θεσσαλονίκη

Η μεγάλη συναυλία του τραγουδιστή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία, με ελεύθερη είσοδο. Η συγκεκριμένη βραδιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Αντώνη Ρέμο, καθώς επιστρέφει στην πόλη όπου μεγάλωσε για να γιορτάσει μαζί με το κοινό τρεις δεκαετίες μουσικής πορείας. Στη μεγάλη αυτή γιορτή θα συμμετάσχουν φίλοι και σημαντικοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κάνοντας τη συναυλία ακόμη πιο ξεχωριστή.
 

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ΥΒΟΝΝΗ ΜΠΟΣΝΙΑΚ
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