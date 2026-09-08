Για τη μητρότητα, τις επαγγελματικές επιλογές που έκανε όταν τα παιδιά της ήταν μικρά και τους γιους της μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ, το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, αποκάλυψε κι ένα αστείο περιστατικό με τον Κίμωνα, ο οποίος την παροτρύνει να βάφεται όταν βγαίνουν έξω μαζί.

«Θα σας πω κάτι πάρα πολύ αστείο με τον Κίμωνα. Είναι τόσο αστείο αυτό το παιδί. Έχει πολύ πλάκα. Θα τον πήγαινα εγώ στο camp και κάπως είναι περήφανος, θέλει να είμαι και ωραία, δεν ξέρω τι. Και κάπως θέλει να με δείξει, φαντάζομαι, γιατί προκύπτει από αυτό που θα σας πω τώρα.

Μπαίνω λοιπόν στο αυτοκίνητο. Είναι πολύ πρωί κι οδηγώ. Είμαι σε κατάσταση τέτοια. Μου λέει “Μαμά, δε θα βαφτείς;” Του λέω “ρε συ Κίμωνα, δεν έχω και κάτι μαζί μου να βαφτώ”. Βρίσκω ένα lip balm βάζω λίγο, βάζω κι εδώ στα μάγουλά μου λίγο. Του λέω θα βάλω και γυαλιά», περιέγραψε η ηθοποιός. Όταν έφτασαν, της είπε: «Τα γυαλιά δεν έβαλες», «γιατί δεν ήταν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα», εξήγησε.

Την επόμενη μέρα που ήταν να τον πάει πάλι στο camp, ο γιος της προνόησε πριν φύγουν από το σπίτι. «Μαμά, να βαφτείς σε παρακαλώ», της είπε. Η ηθοποιός έβαλε λίγο ρουζ, όπως είπε και πήγε στην πόρτα, με τον γιο της να την ακολουθεί με τη βούρτσα στο χέρι. «Μαμά τα μαλλιά σου».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως ο γιος της, Κίμωνας, είναι και ο ίδιος κοκέτης και πως της μοιάζει. «Ο Μαξιμάκος είναι πάρα πολύ κούκλος κι αυτός, πολύ σοβαρός καμία σχέση με τον μικρό. Είναι πολύ διαφορετικοί και πολύ γλυκούληδες, τα παιδάκια μου τα λατρεύω», εξομολογήθηκε.

Κατερίνα Παπουτσάκη για τα πρώτα χρόνια της μητρότητας

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αναφέρθηκε και στα πρώτα χρόνια που τα παιδιά της ήταν μωρά, εξηγώντας ότι περιόρισε σημαντικά τη δουλειά της για να βρίσκεται κοντά τους. «Είμαι πολύ αυστηρή και ενοχική με τον εαυτό μου. Πέρα από όλα αυτά όμως, έχω μεγάλη ανάγκη να είμαι με τα παιδιά μου. Θέλω να περνάω χρόνο μαζί τους, περνάμε πολύ ωραία», είπε.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν οι γιοι της ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. Περιέγραψε την αϋπνία, τον θηλασμό και τη γενικότερη πίεση εκείνης της περιόδου, σημειώνοντας ότι για ένα μεγάλο διάστημα επέλεξε να έχει μόνο περιορισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

«Τα πρώτα χρόνια όταν τα παιδιά ήταν μικρά, ήταν πολύ δύσκολα. Κάποιες φορές εκπλήσσομαι με το πώς τα έχω καταφέρει. Η αϋπνία, ο θηλασμός και όλα αυτά, ήταν πολύ δύσκολα. Στον Μάξιμο έκανα αρκετά μεγάλα παύση, έκανα πολύ μικρές δουλειές, που δεν απαιτούσαν πολύ χρόνο και συνολικά αυτό κράτησε για πέντε χρόνια. Ήθελα να είμαι εκεί. Στον Μάξιμο ένιωσα ότι χρειάζομαι περισσότερο χρόνο μαζί του», παραδέχτηκε.