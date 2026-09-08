«Έκπληκτοι» Χάρι και Μέγκαν με την επιστολή του βασιλιά Καρόλου

Η διευκρίνηση και και το θέμα της ασφάλειάς τους

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Πηγή: Φωτογραφίες ΑP
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (22/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρι και η Μέγκαν αιφνιδιάστηκαν από την επιστολή του βασιλιά Καρόλου σχετικά με το καθεστώς τους ως μη ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας.
  • Η επιστολή επιβεβαιώνει ότι παραμένουν ιδιώτες και οι δημόσιες δραστηριότητές τους είναι προσωπικές.
  • Ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τα παιδιά τους και προγραμματίζουν δημόσιες εμφανίσεις το φθινόπωρο.
  • Η ασφάλεια του ζευγαριού εξετάζεται από την επιτροπή Ravec, καθώς ο Χάρι έχει ανησυχίες για την προστασία του στη Βρετανία.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών δεν σχολιάζει τις ρυθμίσεις ασφαλείας, αναφέροντας ότι οι λεπτομέρειες δεν δημοσιοποιούνται.

Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ μετά την επιστολή που εστάλη εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου και αφορά το καθεστώς τους ως μη ενεργών μελών της βασιλικής οικογένειας.

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στη Βρετανία αλλά και... στην υποκριτική;

Το ζευγάρι φέρεται να αιφνιδιάστηκε από τη δημοσιοποίηση της επιστολής, καθώς, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως. «Ήταν λίγο έκπληκτοι που δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βασιλιάς Κάρολος: Το ξεκάθαρο μήνυμα σε Χάρι και Μέγκαν/ ΑP

Από την πλευρά τους, ωστόσο, βασιλικές πηγές υποστηρίζουν πως ο Χάρι και η Μέγκαν γνώριζαν για την επιστολή πριν αυτή δημοσιοποιηθεί. Όπως αναφέρεται, είχαν δει το περιεχόμενό της περίπου μία ώρα πριν φτάσει στα μέσα ενημέρωσης, με τον χρόνο αντίδρασής τους να είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

Η επιστολή εστάλη εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου από τον Λόρδο Επιμελητή, ανώτατο αξιωματούχο του Παλατιού, και απευθυνόταν, μεταξύ άλλων, στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρι, κυβερνητικά τμήματα, στρατιωτικούς αξιωματούχους και τους Υπολοχαγούς.

Σε αυτήν γίνεται σαφές πως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ παραμένουν ιδιώτες και μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως είχε συμφωνηθεί μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα το 2020.

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Παράλληλα, οι όποιες δημόσιες δραστηριότητές τους πραγματοποιούνται με την προσωπική τους ιδιότητα και όχι ως εκπρόσωποι της βασιλικής οικογένειας.

Στην επιστολή γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και στη συμφωνία του 2020.

«Είναι ευρέως γνωστό ότι τον Ιανουάριο του 2020 ο Δούκας και η Δούκισσα παραιτήθηκαν από την εκτέλεση αντιπροσωπευτικών καθηκόντων εκ μέρους του Κυρίαρχου και δεν είναι πλέον ενεργά μέλη της Βασιλικής Οικογένειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τη φιλανθρωπική τους δράση, η επιστολή υπογραμμίζει πως αυτή αποτελεί προσωπική τους υπόθεση και πραγματοποιείται σε ιδιωτική βάση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν επιστρέψει να ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Το ζευγάρι αναμένεται να πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις το φθινόπωρο, κυρίως στο πλαίσιο της στήριξης των φιλανθρωπικών του δράσεων.

Βασιλιάς Κάρολος: Το ξεκάθαρο μήνυμα σε Χάρι και Μέγκαν/AP

Ο πρίγκιπας Χάρι αναμένεται να συνεχίσει να ασχολείται με τους Invictus Games, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ την επόμενη χρονιά, ενώ την ίδια στιγμή έχουν υπάρξει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Μέγκαν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην υποκριτική.

Το ζήτημα της ασφάλειας

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ασφάλεια του ζευγαριού.

Η αρμόδια επιτροπή Royal and VIP Executive Committee, γνωστή ως Ravec, αναμένεται να εξετάσει αυτή την εβδομάδα το επίπεδο της ασφάλειας που θα παρέχεται στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, καθώς πλέον διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρι έχει εκφράσει στο παρελθόν την ανησυχία του για το επίπεδο της αστυνομικής προστασίας που λαμβάνει στη Βρετανία.

Το υπουργείο Εσωτερικών απέφυγε να σχολιάσει τη διαδικασία λήψης της συγκεκριμένης απόφασης, σημειώνοντας πως η πολιτική του είναι να μη δημοσιοποιεί λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

Στην επιστολή του Παλατιού, πάντως, γίνεται σαφές πως οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επιχειρησιακή ασφάλεια του ζευγαριού θα πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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ΜΕΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ
 |
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΧΑΡΙ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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