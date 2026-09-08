Ανησυχία στις ΗΠΑ για το Ιράν – Εξετάζουν κλείσιμο βάσεων στη Μέση Ανατολή

Οι σκέψεις για απόσυρση δυνάμεων

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Πηγή: Με πληροφορίες από CNN / Φωτογραφία αρχείου AP (Stephen Morton)
ΗΠΑ: Σχέδιο Αποχώρησης Δυνάμεων Από τη Μέση Ανατολή
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν μείωση της στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή αν τερματιστεί η σύγκρουση με το Ιράν.
  • Περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν στην περιοχή, με σημαντικά στρατιωτικά μέσα.
  • Εξετάζεται η ενίσχυση της προστασίας των δυνάμεων και η μεταφορά εγκαταστάσεων σε υπόγειες υποδομές.
  • Οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις ανέδειξαν τις αδυναμίες των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.
  • Προβλέπεται αλλαγή στη διάταξη των δυνάμεων από το 2027, με περιορισμό της παρουσίας σε χώρες του Κόλπου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σε στρατό και υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειωθεί η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ καταφέρει να τερματίσει τη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με έξι πηγές που επικαλείται το CNN. 

Οι συζητήσεις αφορούν τόσο τη μείωση του προσωπικού όσο και τον περιορισμό ή ακόμη και τη μη ανακατασκευή ορισμένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις ιρανικές επιθέσεις. 

Παρά τις συζητήσεις για περιορισμό της παρουσίας, περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες εξακολουθούν να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, μαζί με σημαντικά στρατιωτικά μέσα, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλανοφόρα και περισσότερα από 12 αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων. 

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός εξετάζει την ενίσχυση της προστασίας των δυνάμεων που θα παραμείνουν στην περιοχή. Μεταξύ των επιλογών είναι και η μεταφορά ορισμένων εγκαταστάσεων σε υπόγειες υποδομές, ώστε να περιοριστεί η ευπάθειά τους σε επιθέσεις με drones και πυραύλους. 

«Οι ευπάθειες ήταν πάντα γνωστές, αλλά οι ΗΠΑ δεν αντιμετώπισαν ποτέ το ζήτημα με την απαιτούμενη επείγουσα προτεραιότητα», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. 

Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις 

Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν ανέδειξαν τις αδυναμίες των αμερικανικών υποδομών στην περιοχή. Αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ έχουν δεχθεί πλήγματα από ιρανικά drones και πυραύλους, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και πρώην αξιωματικό των υπηρεσιών πληροφοριών, το φυλάκιο της CIA στο Ριάντ υπέστη σοβαρές ζημιές. 

Για τη CIA και τις ειδικές δυνάμεις εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ορισμένες αποστολές να πραγματοποιούνται χωρίς μόνιμη παρουσία στην περιοχή. Προσωπικό και εξοπλισμός θα μπορούσαν να παραμένουν στις ΗΠΑ και να μετακινούνται στη Μέση Ανατολή μόνο όταν απαιτείται. 

Παράλληλα, σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ανακατασκευαστούν εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν, μεταξύ άλλων λόγω του υψηλού κόστους. 

Οι αλλαγές που εξετάζονται από το 2027 

Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη επεξεργαστεί πιθανά σχέδια για την αλλαγή της διάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και από τον επόμενο χρόνο. 

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Πενταγώνου επιθυμούν, σύμφωνα με πηγές, να περιορίσουν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε αρκετές χώρες του Κόλπου και να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος του αμυντικού βάρους στους περιφερειακούς συμμάχους. 

Δεν υπάρχει, πάντως, επίσημη εντολή για συνολική επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται άτυπα, την ώρα που ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι γνωστός για τις γρήγορες αλλαγές στη στάση του. 

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