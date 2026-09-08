Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα

Στο πλευρό του αρκετοί συμπαίκτες του από το Survivor

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα, λίγες ημέρες μετά την αγωγή 100 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Acun Medya.
  • Ο πρώην παίκτης του Survivor υπέστη σοβαρό τραυματισμό που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.
  • Συμπαίκτες του από τον τελευταίο κύκλο τον υποστηρίζουν στην Καβάλα, όπως η Μαντίσα Τσότα και η Όλγα Λοβέρα.
  • Η Όλγα Λοβέρα μοιράστηκε συγκινητική φωτογραφία και εξομολόγηση για την γενναιότητα του Σταύρου.
  • Ο Σταύρος εμπνέει τους γύρω του με την ψυχική του δύναμη και την αισιοδοξία του.

Χαμογελαστός και γεμάτος αισιοδοξία συνεχίζει τη νέα του καθημερινότητα ο Σταύρος Φλώρος, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποκάλυψη της αγωγής-μαμούθ, ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που κατέθεσε κατά της Acun Medya για τον σοβαρό τραυματισμό που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του στο Survivor.

Acun Medya: «Δεν έχουμε λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής»

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης δεν είναι μόνος σε αυτή τη μάχη. Αρκετοί συμπαίκτες του από τον τελευταίο κύκλο ταξίδεψαν μέχρι την Καβάλα για να σταθούν έμπρακτα στο πλευρό του. Η Μαντίσα Τσότα, η Όλγα Λοβέρα και ο Γιώργος Πολύχρος βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες μαζί του, συνοδεύοντάς τον μάλιστα μέχρι το ΤΕΙ Λογιστικής, όπου ο Σταύρος έδινε εξετάσεις.

Σταύρος Φλώρος: «Ένιωθα ότι αργοπεθαίνω, το πόδι μου είχε κοπεί»

Η Όλγα Λοβέρα μοιράστηκε μια συγκινητική φωτογραφία με τον Σταύρο Φλώρο στα social media, γράφοντας μια εξομολόγηση καρδιάς στη λεζάντα:

«Ήρθαμε μαζί για να δώσει μάθημα! Όταν σε είδα Σταυράκο μου, ήθελα να σε τσιμπήσω, να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, να δω αν είσαι αληθινός. Ό,τι πιο όμορφο και πιο δυνατό έχω δει είναι η γενναία σου ψυχή. Μαζί σου όλοι παίρνουμε κουράγιο για τη ζωή. Εύχομαι ο αγώνας σου να δικαιωθεί, γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει πιο δυνατά, σαν τον ήλιο που βγαίνει, για όλους μας κάθε πρωί. Ευχαριστώ τον Θεό, που είσαι καλά και μπορεί και σε χαίρεται η τόσο καλή οικογένειά σου και όλοι εμείς, που σ’ αγαπάμε!».

Σταύρος Φλώρος: Χαμογελαστός κι αισιόδοξος επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα

Σταύρος Φλώρος: Χαμογελαστός κι αισιόδοξος επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα

 

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