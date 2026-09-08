Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη της Pamela Anderson στο γκαλά του amfAR

Με το Award of Courage τιμήθηκε η Pamela Anderson στο amfAR Gala Venezia 2026, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, μετατρέποντας τη στιγμή της παραλαβής σε μια καθηλωτική εξομολόγηση.

Η 59χρονη σταρ γύρισε τον χρόνο πίσω, στη στιγμή που διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C, μια μόλυνση που, όπως πιστεύει, κόλλησε από κοινή χρήση βελόνας τατουάζ με τον πρώην σύζυγό της, Tommy Lee.

Η Πάμελα Άντερσον ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στο γκαλά του amfAR, στο πλαίσιο του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 / AP Scott A Garfitt / Invision

«Ο γιατρός μου είπε ότι είχα περίπου δέκα χρόνια ζωής μπροστά μου. Στα μάτια μου έμοιαζε με θανατική καταδίκη», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, περιγράφοντας πώς αυτή η πρόγνωση «σκοτείνιασε» τις αποφάσεις της για χρόνια.

Η μεγαλύτερη αγωνία της, ωστόσο, ήταν οι δύο μικροί τότε γιοι της, Brandon και Dylan: «Δεν φοβόμουν τόσο τον θάνατο, όσο το τι θα συνέβαινε στα παιδιά μου. Αυτή η διάγνωση γύρισε τη ζωή μου ανάποδα».

Εκτός από το ψυχολογικό βάρος, η μάχη αυτή είχε και τεράστιο οικονομικό κόστος. «Μου πήρε όλα τα χρήματα που είχα στην τράπεζα», αποκάλυψε για τη μακροχρόνια θεραπεία, μέχρι το 2015, οπότε και ανακοίνωσε πως απαλλάχθηκε πλήρως από τον ιό.

Σήμερα, σε μια περίοδο απόλυτης επαγγελματικής και προσωπικής αναγέννησης, η Pamela Anderson στέλνει το δικό της δυνατό μήνυμα:

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ' όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Δεν είμαι η γυναίκα που χρειάζεται να σωθεί».

Τις εντυπώσεις έκλεψε και η θερμή στιγμή της με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Taika Waititi -συμπρωταγωνιστή της στην επερχόμενη ταινία Place to Be- ο οποίος της παρέδωσε το βραβείο. Η Anderson βρίσκεται πλέον στην πιο δημιουργική της φάση, με αλλεπάλληλα κινηματογραφικά projects και αποφασισμένη να γράφει η ίδια τους κανόνες της ζωής της.