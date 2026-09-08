Pamela Anderson: «Μου έδωσαν 10 χρόνια ζωής - Είμαι νικήτρια»

Η 59χρονη ηθοποιός μίλησε για τη διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 16:10 Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
08.09.26 , 16:07 «Πρώτος καφές με τη Ζήνα»: Η νέα καθημερινή παρέα από τις 21 Σεπτεμβρίου
08.09.26 , 16:01 Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
08.09.26 , 16:00 Τι είναι το «Airport Divorce»; Ο προσωρινός χωρισμός που γίνεται μόδα
08.09.26 , 15:52 Ψηφιακό Φροντιστήριο: Οι αλλαγές τη σχολική χρονιά 2026-2027
08.09.26 , 15:47 Αιγαίο: συνεχίζονται οι παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη
08.09.26 , 15:44 «Red Code» σε Αττική και Εύβοια την Τετάρτη - Σε επιφυλακή η πυροσβεστική
08.09.26 , 15:32 Αριστοτέλειο: Βανδαλισμοί στα συστήματα ελέγχου του Πανεπιστημίου
08.09.26 , 15:25 Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα
08.09.26 , 15:25 Ανησυχία στις ΗΠΑ για το Ιράν – Εξετάζουν κλείσιμο βάσεων στη Μέση Ανατολή
08.09.26 , 15:11 Αίγυπτος: Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη Μητσοτάκη και τι θέλει η Τουρκία;
08.09.26 , 15:09 «Έκπληκτοι» Χάρι και Μέγκαν με την επιστολή του βασιλιά Καρόλου
08.09.26 , 14:49 Η TOYOTA RACING στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής
08.09.26 , 14:44 Mαίρη Μηνά - Μιχάλης Σαράντης: Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι
08.09.26 , 14:35 ADAC Opel Rally Junior Team: Πανηγυρίζει τον έβδομο ευρωπαϊκό τίτλο
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 πρόσωπα της τηλεόρασης πριν 20 χρόνια
Στα όριά της η Δανάη Μπάρκα μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του
Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη της Pamela Anderson στο γκαλά του amfAR

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Pamela Anderson τιμήθηκε με το Award of Courage στο amfAR Gala Venezia 2026.
  • Διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C, πιστεύει ότι κόλλησε από κοινή χρήση βελόνας με τον πρώην σύζυγό της, Tommy Lee.
  • Ο γιατρός της προέβλεψε 10 χρόνια ζωής, γεγονός που την επηρέασε ψυχολογικά και οικονομικά.
  • Απαλλάχθηκε από τον ιό το 2015 και δηλώνει ότι είναι νικήτρια και δυνατή.
  • Σήμερα είναι σε δημιουργική φάση με νέα κινηματογραφικά projects.

Με το Award of Courage τιμήθηκε η Pamela Anderson στο amfAR Gala Venezia 2026, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, μετατρέποντας τη στιγμή της παραλαβής σε μια καθηλωτική εξομολόγηση.

Πάμελα Άντερσον: Χωρίς ίχνος μακιγιάζ στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού

Η 59χρονη σταρ γύρισε τον χρόνο πίσω, στη στιγμή που διαγνώστηκε με ηπατίτιδα C, μια μόλυνση που, όπως πιστεύει, κόλλησε από κοινή χρήση βελόνας τατουάζ με τον πρώην σύζυγό της, Tommy Lee.

Η Πάμελα Άντερσον ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στο γκαλά του amfAR, στο πλαίσιο του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 / AP Scott A Garfitt / Invision

Η Πάμελα Άντερσον ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στο γκαλά του amfAR, στο πλαίσιο του 83ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 / AP Scott A Garfitt / Invision

«Ο γιατρός μου είπε ότι είχα περίπου δέκα χρόνια ζωής μπροστά μου. Στα μάτια μου έμοιαζε με θανατική καταδίκη», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, περιγράφοντας πώς αυτή η πρόγνωση «σκοτείνιασε» τις αποφάσεις της για χρόνια.

Η μεγαλύτερη αγωνία της, ωστόσο, ήταν οι δύο μικροί τότε γιοι της, Brandon και Dylan: «Δεν φοβόμουν τόσο τον θάνατο, όσο το τι θα συνέβαινε στα παιδιά μου. Αυτή η διάγνωση γύρισε τη ζωή μου ανάποδα».

H Pamela Anderson έβαλε ξανά το απόλυτο κόκκινο ολόσωμο του Baywatch

Εκτός από το ψυχολογικό βάρος, η μάχη αυτή είχε και τεράστιο οικονομικό κόστος. «Μου πήρε όλα τα χρήματα που είχα στην τράπεζα», αποκάλυψε για τη μακροχρόνια θεραπεία, μέχρι το 2015, οπότε και ανακοίνωσε πως απαλλάχθηκε πλήρως από τον ιό.

Σήμερα, σε μια περίοδο απόλυτης επαγγελματικής και προσωπικής αναγέννησης, η Pamela Anderson στέλνει το δικό της δυνατό μήνυμα:

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ' όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Δεν είμαι η γυναίκα που χρειάζεται να σωθεί».

Τις εντυπώσεις έκλεψε και η θερμή στιγμή της με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Taika Waititi -συμπρωταγωνιστή της στην επερχόμενη ταινία Place to Be- ο οποίος της παρέδωσε το βραβείο. Η Anderson βρίσκεται πλέον στην πιο δημιουργική της φάση, με αλλεπάλληλα κινηματογραφικά projects και αποφασισμένη να γράφει η ίδια τους κανόνες της ζωής της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
PAMELA ANDERSON
 |
ΠΑΜΕΛΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
Celebrities & Gossip Νεα
Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Σταύρος Φλώρος
Celebrities & Gossip Νεα
Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα
Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
«Έκπληκτοι» Χάρι και Μέγκαν με την επιστολή του βασιλιά Καρόλου
Mαίρη Μηνά- Μιχάλης Σαράντης: Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι
Celebrities & Gossip Νεα
Mαίρη Μηνά - Μιχάλης Σαράντης: Σπάνια δημόσια έξοδος για το ζευγάρι
Βάσω Λασκαράκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Εύα έπιασε… κουτάλα: Η μαγειρική δημιουργία που εντυπωσίασε τη Λασκαράκη
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης το 2006
Celebrities & Gossip Νεα
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 πρόσωπα της τηλεόρασης πριν 20 χρόνια
Ζήνα Κουτσελίνη: Το Οδοιπορικό Με Τον Πέτρο Πολυχρονίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του
Κόρα Καρβούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Κόρα Καρβούνη: Η σπάνια εμφάνιση με τις αδερφές της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top