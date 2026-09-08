Νατάσα Θεοδωρίδου: Το βίντεο που ανέβασε από τα γενέθλια του συντρόφου της

«Χρόνια σου όμορφα και πολλά, δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη», έγραψε

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Δείτε το βίντεο που μοιράστηκε η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Καρυπίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του στις 7 Σεπτεμβρίου με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο πλευρό του.
  • Η Νατάσα ανέβασε βίντεο από τη γιορτή, όπου ο σύντροφός της σβήνει την τούρτα του.
  • Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη στο Θησείο, με συγγενείς και φίλους.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 και έγινε γνωστή 1,5 χρόνο αργότερα.
  • Ο Γιάννης Καρυπίδης είναι επιχειρηματίας, ενώ η Νατάσα έχει δύο κόρες από προηγούμενους γάμους.

Ο Γιάννης Καρυπίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο πλευρό του.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που αποφεύγει να πυροδοτεί συζητήσεις για την προσωπική της ζωή, έκανε μια τρυφερή εξαίρεση, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τον σύντροφό της να κρατά και να σβήνει την τούρτα του.

Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: «Είναι ύψιστο συναίσθημα»

Η γιορτή έγινε στο εστιατόριο του Πάνου Ιωαννίδη στο Θησείο, παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού. Στο Insta Story που μοιράστηκε η τραγουδίστρια με τους ακολούθους της, η ίδια στεκόταν δίπλα στον Γιάννη Καρυπίδη και κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα.

«Χρόνια σου όμορφα και πολλά, δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη», σχολίασε λακωνικά η Νατάσα Θεοδωρίδου, ενώ σε άλλο Insta Story, που αναδημοσίευσε ο εορτάζων, το ζευγάρι πόζαρε ανάμεσα στους καλεσμένους του.

Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη

Γιάννης Καρυπίδης: Το dinner για τα γενέθλιά του παρουσία της Νατάσας Θεοδωρίδου και της κόρης της

Γιάννης Καρυπίδης: Το dinner για τα γενέθλιά του παρουσία της Νατάσας Θεοδωρίδου και της κόρης της

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 κι έγινε γνωστή 1,5 χρόνο αργότερα χάρη στη διακριτικότητά τους. Ο Γιάννης Καρυπίδης ασχολείται ενεργά με το εμπόριο, την ανάπτυξη προϊόντων και τις εξαγωγές, με το κοντινό του περιβάλλον να μιλά για έναν άνθρωπο low profile που βρίσκεται στη σκιά της δημοσιότητας.

Οι δυο τους, αν και μένουν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας (στα βόρεια προάστια εκείνος, στα νότια προάστια εκείνη), περνούν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους μαζί. Ο επιχειρηματίας έχει δύο γιους, τον Κώστα και τον Θωμά, από τον προηγούμενο γάμο του, και η τραγουδίστρια δύο κόρες, τη Χριστιάνα και την Ανδριάννα, από τους γάμους της με τον Τάκη Μπέττα και τον Ανδρέα Φουστάνο.

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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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