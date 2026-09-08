Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Θέατρο Άλσος - «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε»

Η σεζόν κλείνει, ευχαριστώντας τους καλλιτέχνες που πέρασαν από εδώ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 13:23 Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης το 2006
08.09.26 , 13:18 Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του
08.09.26 , 13:07 Νέο νομοσχέδιο για τις πολυκατοικίες – Τι αλλάζει
08.09.26 , 13:03 Κόρα Καρβούνη: Η σπάνια εμφάνιση με τις αδερφές της
08.09.26 , 13:00 Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα
08.09.26 , 12:44 Μουσείο Ρενουάρ: Ληστεία «μαμούθ» ύψους 9 εκατ. ευρώ
08.09.26 , 12:26 Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
08.09.26 , 12:22 16ο Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα», ακολουθώντας τις «Κόρες»
08.09.26 , 12:18 Skoda: Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσετε τα μοντέλα της
08.09.26 , 12:07 Μιχαήλ και Νέμεσις: Οι δύο AI AGENTS της Ψηφιακής Ακαδημίας της ΕΛ.ΑΣ
08.09.26 , 12:05 Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
08.09.26 , 12:02 Ασλανίδου- Μενιδιάτης: Χορεύουν Stayin' Alive πριν την πρεμιέρα τους
08.09.26 , 12:00 Μετά τις διακοπές: Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να «ξεφουσκώσεις»
08.09.26 , 11:51 Ελληνικά μεσημέρια στο Star με αγαπημένες ελληνικές ταινίες
08.09.26 , 11:39 Κυριακή Γρίβα: Σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων
Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Στα όριά της η Δανάη Μπάρκα μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Κυριακή Γρίβα: Σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Στίβεν Χόκινγκ: Η σκοτεινή πλευρά μιας ιδιοφυΐας
Κόρα Καρβούνη: Η σπάνια εμφάνιση με τις αδερφές της
Στο νοσοκομείο η Γιούλικα Σκαφιδά: «Ό, τι δε σε σκοτώνει... »
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Θέατρο Άλσος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γεώργιος Μαζωνάκης - Θέατρο Άλσος, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου «Πρόβα», Κυριακή 4 Οκτωβρίου «Πρόβα τζενεράλε».

Στο Άλσος, Ευελπίδων 4. Πεδίον του Άρεως. Ώρα 20:30.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Θέατρο Άλσος - «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε»

Κι έτσι τελειώνουμε με τις εμφανίσεις του Άλσους για φέτος το καλοκαίρι, ευχαριστώντας τους καλλιτέχνες που πέρασαν από εδώ.

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε… Ανοιχτά.»

Γεώργιος Μαζωνάκης

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 20:30
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/georgios-mazonakis/ και στα ταμεία του Θεάτρου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Θέατρο Άλσος - «Ανοίξαμε και σας περιμένουμε»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS
PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

16ο Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα»
Εξοδος
16ο Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα», ακολουθώντας τις «Κόρες»
Μελίνα Ασλανίδου - Χρήστος Μενιδιάτης: Μαζί Στο «THEAMA»
Εξοδος
Ασλανίδου- Μενιδιάτης: Χορεύουν Stayin' Alive πριν την πρεμιέρα τους
Από Τις 14 Οκτωβρίου Η ΚΟΥΖΙΝΑ Παίρνει Ξανά Φωτιά!
Εξοδος
Από τις 14 Οκτωβρίου η ΚΟΥΖΙΝΑ παίρνει ξανά φωτιά!
«Το Κλουβί με τις Τρελές
Εξοδος
«Το Κλουβί με τις Τρελές», επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο
The Scratch στο Street Mode Festival
Εξοδος
The Scratch: Οι εκρηκτικοί Ιρλανδοί έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Το NEPENTHE γιορτάζει 4 χρόνια με ένα anniversary event στο Θέατρο Άλσος
Εξοδος
Το NEPENTHE γιορτάζει 4 χρόνια με ένα anniversary event στο Θέατρο Άλσος
Σφύριγμα Τρένου Του Θανάση Τριαρίδη Ο Μουνής της Λένας Κιτσοπούλου
Εξοδος
Δύο σπουδαίες παραστάσεις του Olvio ανεβαίνουν στο Θέατρο Αυλαία
φεστιβάλ, Gris Festival
Εξοδος
GRis Festival 2026: Αθήνα, Λονδίνο, Βερολίνο
H Antigoni έρχεται στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ στις 17 Σεπτεμβρίου!
Εξοδος
H Antigoni έρχεται στο Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας στις 17 Σεπτεμβρίου!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top