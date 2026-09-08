Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Θέατρο Άλσος

Γεώργιος Μαζωνάκης - Θέατρο Άλσος, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου «Πρόβα», Κυριακή 4 Οκτωβρίου «Πρόβα τζενεράλε».
Στο Άλσος, Ευελπίδων 4. Πεδίον του Άρεως. Ώρα 20:30.
Κι έτσι τελειώνουμε με τις εμφανίσεις του Άλσους για φέτος το καλοκαίρι, ευχαριστώντας τους καλλιτέχνες που πέρασαν από εδώ.
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε… Ανοιχτά.»
Γεώργιος Μαζωνάκης
Πληροφορίες:
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487
Ώρα έναρξης: 20:30
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/summer/georgios-mazonakis/ και στα ταμεία του Θεάτρου
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