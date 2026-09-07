«Το Κλουβί με τις Τρελές», επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο

Με Γιάννη Στάνκογλου και Κρατερό Κατσούλη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους

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Ένα από τα σημαντικότερα και πιο πολυβραβευμένα έργα του παγκόσμιου μουσικού θεάτρου επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από πολλά χρόνια απουσίας, σε μια μεγάλη παραγωγή που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία θεατρικά γεγονότα της νέας σεζόν.

«Το Κλουβί με τις Τρελές», επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο

«Το Κλουβί με τις Τρελές» (La Cage aux Folles), το θρυλικό έργο του Ζαν Πουαρέ, που γνώρισε τεράστια επιτυχία στο Broadway και στο West End, απέσπασε έξι βραβεία Tony, μεταξύ των οποίων το Tony Καλύτερου Μιούζικαλ, ενώ η διαχρονική του αξία επιβεβαιώθηκε και με το Tony Καλύτερης Αναβίωσης Μιούζικαλ. Παράλληλα έχει τιμηθεί με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις, όπως τα Drama Desk Awards και τα Laurence Olivier Awards, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα σπουδαιότερα μιούζικαλ όλων των εποχών.

«Το Κλουβί με τις Τρελές», επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο

Ο Γιώργος Βάλαρης μετρ των μιούζικαλς στην Ελλάδα, υπογράφει μια ολοκαίνουργια διασκευή και σκηνοθεσία, προσεγγίζοντας το έργο με σύγχρονη ματιά και αναδεικνύοντας τη βαθύτερη κοινωνικοπολιτική  ουσία του έργου. Πίσω από τη λάμψη, το χιούμορ, τα εντυπωσιακά κοστούμια και τα φαντασμαγορικά μουσικοχορευτικά νούμερα, το «Κλουβί με τις τρελές» Είναι μια βαθιά ανθρώπινη κωμωδία που θέτει διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, την ελευθερία, την οικογένεια, την αποδοχή της διαφορετικότητας, αλλά και τη σύγκρουση δυο κόσμων, αποδεικνύοντας γιατί το έργο που παίζεται παράλληλα στις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου με τεράστια επιτυχία, παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρο σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά τη δημιουργία του.  

«Το Κλουβί με τις Τρελές», επιστρέφει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο

Στους δύο πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντιούνται δύο από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς τους. Ο Γιάννης Στάνκογλου ερμηνεύει τον Ζορζ και ο Κρατερός Κατσούλης τον Αλμπέν, σε δύο ρόλους γεμάτους χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη ξαι ενα πολυπρόσωπο καστ καταξιωμένων και νέων ηθοποιών και χορευτών.

Προπώληση: Αγορά εισιτηρίων στο more.com

Δημόσιες σχέσεις & Επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα – margaritadroutsa.com

Παραγωγή:

BROADWAYSHOW PRODUCTIONS (Γιώργος Λυκιαρδόπουλος - Γιώργος Βάλαρης) 
 

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