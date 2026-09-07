Τροχαίο Πύργος: Ένας Νεκρός Και 5 Τραυματίες

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου, στον Πύργο, καθώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη πέντε τραυματίστηκαν και χρειάστηκε να μεταφερθούν για ιατρική φροντίδα.

Το σημείο του τροχαίου / patrisnews.gr

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ΙΧ που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Κατά την προσπάθειά του αυτή συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο εκείνη την ώρα κινούνταν από τον Πύργο με κατεύθυνση προς την Αρχαία Ολυμπία.

Ασθενοφόρο στο σημείο του δυστυχήματος / patrisnews.gr

Στο τροχαίο ενεπλάκη και ένας ποδηλάτης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ενεπλάκη στη σύγκρουση δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας των αρμόδιων Αρχών.

Ο ποδηλάτης τραυματίστηκε ιδιαίτερα σοβαρά από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, όμως, τα τραύματά του αποδείχθηκαν πολύ βαριά και τελικά υπέκυψε.

Παράλληλα, από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άνθρωποι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Το ποδήλατο στο οποίο επέβαινε το θύμα / patrisnews.gr

Στο σημείο του δυστυχήματος κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του τροχαίου.