Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 30χρονη οδηγός μηχανής σκοτώθηκε σε τροχαίο

Την παρέσυρε ΙΧ και εγκλωβίστηκε στις ρόδες του

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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς μια 30χρονη οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Σταυρούπολη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:30, όταν η γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής της και έπεσε στο οδόστρωμα.

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Στη συνέχεια, διερχόμενο ΙΧ φέρεται να την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η 30χρονη να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα. Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας διασωστικά εργαλεία, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της.

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Η 30χρονη παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την επιχείρηση διάσωσης, η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο στη Σταυρούπολη παραμένουν υπό διερεύνηση. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία.

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