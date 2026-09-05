Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η παρουσιάστρια!

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Οι αλλαγές που θέλει να κάνει η Δανάη Μπάρκα στο σπίτι της τώρα που η οικογένειά της θα μεγαλώσει

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Φάνη Μπότση, ανακοίνωση που έγινε στις 1 Σεπτεμβρίου.
  • Δημοσίευσε χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok, όπου χορεύει στην παραλία με φουσκωμένη κοιλίτσα.
  • Στο βίντεο αναφέρεται ότι δεν ξέρουν το φύλο του μωρού, αλλά υπάρχει υπονοούμενο για αγόρι.
  • Η εγκυμοσύνη έρχεται λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση.
  • Η Δανάη και ο Φάνης περιμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό του μωρού τους.

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βιώνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Φάνη Μπότση.

Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύζυγος της Δανάης Μπάρκα

Τη χαρμόσυνη ανακοίνωσε η ίδια την 1η Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Έγκυος η Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί από χθες στο TikTok κάνει ένα flashback στην ημέρα των αποκαλυπτηρίων, δείχνοντας μια αυθόρμητη πλευρά της παρουσιάστριας.

Σε αυτό, η μέλλουσα μητέρα ποζάρει στην παραλία, με εμφανή πλέον την κοιλίτσα της, και χορεύει χαμογελαστή, ζώντας τη στιγμή λίγο πριν μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τα ευχάριστα. 

Μπάρκα: To μήνυμα με αφορμή τις ευχές για την εγκυμοσύνη- «Κρατιέμαι ακόμα»

Αυτό που κλέβει την παράσταση, όμως, είναι το μήνυμα που εμφανίζεται στο βίντεο: «Αγόρι ή κορίτσι δεν ξέρουμε… αλλά προφανώς». Ενώ στη λεζάντα υπάρχει μια πρόβλεψη: «Νέο CEO on the way», υπονοώντας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο ότι το μωράκι που θα γεννηθεί θα είναι το «νέο αφεντικό της οικογένειας».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

 

@popcommunications New CEO on the way 😜#popcommunications #newmember @Danai Barka 🌻 ♬ som original - user34386617736

 

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Δανάης Μπάρκα έρχεται λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον επιχειρηματία. Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η παρουσιάστρια, οι δυο τους φωτογραφίζονται πανευτυχείς στη Βάρκιζα, περιμένοντας με ανυπομονησία να γεννηθεί ο καρπός του έρωτά τους, που θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.

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ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
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ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
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