Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της βιώνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Φάνη Μπότση.
Τη χαρμόσυνη ανακοίνωσε η ίδια την 1η Σεπτεμβρίου, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα.
Έγκυος η Δανάη Μπάρκα: Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα
Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί από χθες στο TikTok κάνει ένα flashback στην ημέρα των αποκαλυπτηρίων, δείχνοντας μια αυθόρμητη πλευρά της παρουσιάστριας.
Σε αυτό, η μέλλουσα μητέρα ποζάρει στην παραλία, με εμφανή πλέον την κοιλίτσα της, και χορεύει χαμογελαστή, ζώντας τη στιγμή λίγο πριν μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τα ευχάριστα.
Μπάρκα: To μήνυμα με αφορμή τις ευχές για την εγκυμοσύνη- «Κρατιέμαι ακόμα»
Αυτό που κλέβει την παράσταση, όμως, είναι το μήνυμα που εμφανίζεται στο βίντεο: «Αγόρι ή κορίτσι δεν ξέρουμε… αλλά προφανώς». Ενώ στη λεζάντα υπάρχει μια πρόβλεψη: «Νέο CEO on the way», υπονοώντας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο ότι το μωράκι που θα γεννηθεί θα είναι το «νέο αφεντικό της οικογένειας».
Δείτε το σχετικό βίντεο:
@popcommunications New CEO on the way 😜#popcommunications #newmember @Danai Barka 🌻 ♬ som original - user34386617736
Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Δανάης Μπάρκα έρχεται λίγους μήνες μετά τον γάμο της με τον επιχειρηματία. Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε η παρουσιάστρια, οι δυο τους φωτογραφίζονται πανευτυχείς στη Βάρκιζα, περιμένοντας με ανυπομονησία να γεννηθεί ο καρπός του έρωτά τους, που θα σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.