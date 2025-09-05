Η μέρα που οι Ναζί εκτέλεσαν με 17 σφαίρες τη 17χρονη Ηρώ Κωνσταντοπούλου

Σαν σήμερα, στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944, η 17χρονη Ηρώ Κωνσταντοπούλου, Ελληνίδα ηρωίδα της Αντίστασης, εκτελέστηκε από Γερμανούς στρατιώτες με 17 σφαίρες, μαζί με άλλους 49 Έλληνες συμπατριώτες μας, δίνοντας τη ζωή της για την πατρίδα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όταν ο Γερμανός στρατηγός ρωτήθηκε: «Γιατί τη σκοτώσατε; Ήταν μόλις 17 χρόνων», εκείνος απάντησε: «Γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για εμάς». Η νεαρή αγωνίστρια και μέλος της Ε.Π.Ο.Ν. (Εννιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) πέθανε 37 ημέρες προτού απελευθερωθεί η Ελλάδα.

Έως την τελευταία στιγμή, η 17χρονη ηρωίδα της κατοχής αντιμετώπισε με περιφρόνηση και μεγάλο θάρρος τις κάννες του ναζιστικού αποσπάσματος. Μάλιστα, λίγο πριν οι Γερμανοί στρατιώτες ανοίξουν πυρ, εκείνη έσκισε το φόρεμά της και φώναξε: «Χτυπάτε! Κτήνη».

Ποια ήταν η Ηρώ Κωνσταντοπούλου

Η Ηρώ Κωνσταντοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου του 1927 από αρκετά ευκατάστατους Σπαρτιάτες γονείς. Την περίοδο που ήταν μαθήτρια ακόμα στο Αρσάκειο έγινε μέλος της Εννιαίας Πανελλαδικής Οργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.). Μιλούσε ήδη 4 γλώσσες και ήταν άριστη στις σχολικές σπουδές της.

Σύντομα φάνηκε ο ζήλος και η αγωνιστικότητά της, αφού κάτω από τη σχολική της ποδιά έκρυβε όπλα και προκηρύξεις. Κολλούσε αφίσες και έγραφε συνθήματα στους τοίχους, προκαλώντας τους Γερμανούς.

Στις 16 Ιουλίου του 1944, την ημέρα των γενεθλίων της, μια ομάδα των Ταγμάτων Ασφαλείας εισέβαλε στο σπίτι της οικογένειάς της στην οδό Βεΐκου 57 στο Κουκάκι και τη συνέλαβε. Τη μετέφεραν στο αρχηγείο, όπου βασανίστηκε πολύ σκληρά, από τον «Αγήνορα», διαβόητο συνεργάτη των Γερμανών, με σκοπό να της αποσπάσει πληροφορίες.

Άκαρπες οι προσπάθειές του. Στη συνέχεια οι γονείς της χρησιμοποίησαν κάποιες γνωριμίες και κατόρθωσαν να την απελευθερώσουν.

Η 17χρονη Ηρώ συνέχισε τη δράση της έως τις 31 Ιουλίου, αλλά συνελήφθη ξανά από άνδρες των Ες-Ες, ύστερα από ένα σαμποτάζ σε τρένο που μετέφερε πυρομαχικά. Τη μετέφεραν στα κρατητήρια της «Κομαντατούρ» στην οδό Μέρλιν, όπου με κτηνώδη βασανιστήρια προσπαθούσαν ματαίως επί τρεις εβδομάδες να την κάνουν να τους μιλήσει για τις δραστηριότητες των αντιστασιακών οργανώσεων. Παρόλα αυτά, εκείνη δε λύγισε.

Οι προσπάθειες των δικών της να τη σώσουν, αυτή τη φορά απέτυχαν. Οι Γερμανοί τη μετέφεραν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου, στον θάλαμο των μελλοθάνατων.

Ακόμα κι εκεί, στο γνωστό Μπλοκ 15, συνέχιζε τον αγώνα της. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι κάποιες Ελληνίδες θα επιλέγονταν για τα στρατόπεδα της Γερμανίας και το είδαν ως ευκαιρία για να λυτρωθούν από το μαρτύριο που βίωναν. Η νεαρή Ηρώ τότε φώναξε: «Ντροπή σας. Δεν είστε Ελληνίδες!… Μα δεν ντρέπεστε; Καμιά δεν πρέπει να πάει στη Γερμανία!… Μα τι φοβάστε; Μη σας τουφεκίσουνε; Καλύτερα να μας τουφεκίσουν, παρά να υποστούμε εξευτελισμούς»!

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1944, η Ηρώ οδηγήθηκε μαζί με άλλους 49 κρατουμένους στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Εκεί οι χιτλερικοί έστησαν στον τοίχο την έφηβη, η οποία δεν είχε καν δικαστεί, και την εκτέλεσαν με 17 σφαίρες, όσα ήταν και τα χρόνια της.

Στιγμιότυπο από το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής / Φωτογραφία eurokinissi