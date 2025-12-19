Η ιστορία του 9χρονου Κωνσταντίνου που διεγνώσθη με σπάνιας μορφής καρκίνου

Ο 9χρονος Κωνσταντίνος μίλησε στη Ζήνα Κουτσελίνη και έστειλε το δικό του μήνυμα σε όλα τα παιδιά / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Ο 9χρονος Κωνσταντίνος, ένας από τους μικρούς ασθενείς του ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ, πριν μερικούς μήνες διαγνώστηκε με ραβδομυοσάρκωμα, ένα σπάνιο και επιθετικό καρκίνο των μαλακών ιστών.

Μετά από μια μεγάλη «μάχη», η κατάσταση της υγείας του έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση και αναμένεται να βγει από το νοσοκομείο τη νέα χρονιά. Έχοντας νικήσει την ασθένειά του, με χαμόγελο και αισιοδοξία, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και συζήτησε με τη Ζήνα Κουτσελίνη για τον μακρύ και επίπονο αγώνα του.

«Ήρθα εδώ στις 8 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Εκείνη την ημέρα ξύπνησα με έναν πολύ βαρύ πόνο στην κοιλιά», είπε, εξηγώντας πώς ένας αρχικά «απλός» πόνος εξελίχθηκε σε κάτι πολύ σοβαρό. Μετά από εξετάσεις, οι γιατροί εντόπισαν έναν όγκο 10 εκατοστών και η οικογένεια πήρε άμεσα τον δρόμο για την «ΕΛΠΙΔΑ».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πριν βρεθεί στο νοσοκομείο, είχε μια περίεργη επιθυμία: «Πριν από αυτό ήθελα μία μέρα να πάω σε ένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω γιατί ήθελα να το ζήσω. Και μόλις πήγα, είπα “Παναγία μου, να μην μου ξανατύχει ποτέ αυτό”».

Αρχικά πίστευε πως η νοσηλεία θα κρατούσε μόνο λίγες ημέρες. «Ο σκοπός μου ήταν να κάτσω μία-δύο μερούλες. Και αυτές οι μία-δύο μερούλες έγιναν ξαφνικά εννιά μήνες. Εννιά μήνες δύναμης», είπε χαρακτηριστικά.

ΕΛΠΙΔΑ: «Αναρωτήθηκα πολλές φορές "γιατί σε μένα". Μετά κατάλαβα ότι δεν ήταν σωστό»

Ο Κωνσταντίνος μίλησε με ενσυναίσθηση και ωριμότητα που σπάνια συναντά κανείς σε ένα παιδί. Παραδέχθηκε ότι αναρωτήθηκε πολλές φορές «γιατί σε μένα», όμως με τον καιρό κατάλαβε πως αυτή η σκέψη δεν τον βοηθούσε. «Μετά από ένα χρονικό διάστημα το κατάλαβα ότι δεν ήταν σωστό. Επειδή από αυτό παίρνω δύναμη και κερδίζω πράγματα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πατέρα του, λέγοντας πως παίζει καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία του, ενώ μίλησε με πολλή αγάπη και κατανόηση για τον μεγαλύτερο αδερφό του, που είναι 14 ετών.

«Καμιά φορά σκέφτομαι ότι μπορεί να περνάει και κάτι πιο δύσκολο από μένα. Είναι μόνος του, χωρίς την οικογένειά του και με τον αδερφό του άρρωστο».

Ο Κωνσταντίνος μίλησε και για τον φόβο που ένιωθε πριν από τις χημειοθεραπείες. «Φοβόμουν πολύ να μπω. Και έλεγα το “Πάτερ Ημών” και κατευθείαν ο φόβος μου έφευγε. Έλεγα: εγώ θα τα καταφέρω, επειδή είμαι δυνατός».

Η πίστη του, όπως εξήγησε, υπήρχε και πριν από την ασθένεια, όμως δυνάμωσε ακόμη περισσότερο. «Ήταν σαν να προετοιμαζόμουν, σαν για έναν αγώνα ποδοσφαίρου».

Η ζωή στον Ξενώνα της «ΕΛΠΙΔΑΣ»

Ο μικρός ασθενής περιέγραψε με ζεστά λόγια την καθημερινότητα στον Ξενώνα.

«Νιώθω ότι έχω εκατομμύρια ανθρώπους που με υποστηρίζουν και με βοηθάνε. Ο Ξενώνας, επειδή είναι ένα σπίτι, μια πολυκατοικία που βοηθάει πολλά παιδιά, τουλάχιστον εμένα με βοηθάει πολύ. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις, έχει εκδρομές, έχει δραστηριότητες. Δεν είναι σαν το σχολείο που δεν έχει. Και όλο αυτό με βοηθάει πάρα πολύ», περιέγραψε.

Αναφερόμενος στην αείμνηστη Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη, ο μικρός Κωνσταντίνος δήλωσε: «Αυτή τη γυναίκα δεν την ήξερα. Είχα ακούσει λίγα πραγματάκια: ότι έχει ένα νοσοκομείο, ότι είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που βοηθάει τα παιδιά και ότι έχει βραβευτεί».

Όσο για την πορεία της υγείας του, τα νέα είναι ενθαρρυντικά: «Δόξα τω Θεώ, πηγαίνω μια χαρά. Μου έχουν ανακοινώσει ότι τέλη Ιανουαρίου με μέσα Φεβρουαρίου φεύγω. Τώρα δεν πονάω καθόλου. Μόνο όταν μπαίνω για χημειοθεραπεία έχω έντονες τάσεις για εμετό. Και αυτό είναι λογικό, γιατί είναι πολύ βαριές».

ΕΛΠΙΔΑ: Το μήνυμα του Κωνσταντίνου στα άλλα παιδιά

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Κωνσταντίνος έστειλε ένα δυνατό μήνυμα στα άλλα παιδιά:

«Θέλω να πω στα παιδιά να διαβάσουν, να ρωτήσουν τους γονείς τους τι περνάνε κάποια άλλα παιδιά. Να καταλάβουν ότι υπάρχουν πιο σοβαρά προβλήματα. Και μακάρι να μην τους τύχει ποτέ. Αν όμως τους τύχει, θα καταλάβουν ότι θα πάρουν δύναμη μέσα από αυτό».

Ακόμα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του: «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους στον Ξενώνα, στους ανθρώπους που μας βοηθούν, στους φίλους μου και σε όσους με υποστηρίζουν».

Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας του

Η μητέρα του Κωνσταντίνου μίλησε συγκινημένη για τη δύσκολη διαδρομή, αποκαλύπτοντας ότι η διάγνωση ήταν ραβδομυοσάρκωμα 10 εκατοστών.

«Ο Ξενώνας της ΕΛΠΙΔΑΣ είναι σπίτι μας. Μας έκαναν να το αισθανθούμε σαν σπίτι μας μέσα στη δυσκολία που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Είναι δυνατός ο Κωνσταντίνος. Έχει ανταπεξέλθει πάρα πολύ καλά σε όλες του τις θεραπείες, το χειρουργείο του. Μας έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα να κάνει και σιγά σιγά να επιστρέψουμε σπίτι μας».

Περιέγραψε το ταξίδι στο Παρίσι για το χειρουργείο, τις χημειοθεραπείες και τις ακτινοβολίες, τονίζοντας πως «ο κυρίαρχος σε όλο αυτό είναι ο Κωνσταντίνος. Αυτός μας δίνει τη δύναμη».

«Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που έστειλε εσένα να σ’ έχω γιο μου. Σου υπόσχομαι ότι μαζί με τον μπαμπά θα κάνουμε τα πάντα για να είστε γεροί και δυνατοί».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα