Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της

Το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο πλευρό της Celia Kritharioti παρουσίασε η Αλεξάνδρα Νίκα και τα αγαπημένα της πρόσωπα ήταν εκεί.

Aλεξάνδρα Νίκα/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Aλεξάνδρα Νίκα/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημιούργησε μια συλλογή με pyjamas για όλη την οικογένεια. Η ιδέα προέκυψε το διάστημα που ήταν στο σπίτι με το μωρό της. «Γενικά το σκεφτόμουν όσο ήμουνα στο σπίτι, ότι θα ήταν κάτι όμορφο για την οικογένεια και για το παιδί», είπε χαρακτηριστικά. 

Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»

 Μιράντα Πατέρα- Παναγιώτης Νίκας- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Μιράντα Πατέρα- Παναγιώτης Νίκας- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Στο πλευρό της σε αυτό το event σε γνωστό εμπορικό κέντρο παραβρέθηκε η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα και τα δύο της αδέλφια, η Νταίζη και ο Παναγιώτης Νίκας. Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπουμε τον αδελφό της, μάλιστα, ο οποίος ζει στην Αμερική.

Νταίζη Νίκα- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Νταίζη Νίκα- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Πρόσφατο δημοσίευμα της Real News ανέφερε πως ο Παναγιώτης Νίκας είναι ζευγάρι με την εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου, κόρη του Νίκου, Φαίδρα. Στο event ήταν και η Φαίδρα Παπανδρέου, η οποία πόζαρε στον φακό αγκαλιά με τον αδελφό της Αλεξάνδρας. 

Φαίδρα Παπανδρέου- Παναγιώτης Νίκας- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Φαίδρα Παπανδρέου- Παναγιώτης Νίκας- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η 26χρονη σύζυγος του τραγουδιστή είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της Μιράντας Πατέρα και του Γιώργου Νίκα

Aλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Aλεξάνδρα Νίκα - Κωνσταντίνος Αργυρός/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Εκεί ήταν φυσικά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. « Γενικά, τον συμβουλεύομαι για όλα γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο και έχει και εμπειρία, έχει και άποψη και με βοηθάει», ανέφερε για τον σύζυγό της η Αλεξάνδρα Νίκα στο Happy Day.

Kωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα στην παρουσίαση της συλλογής της με pyjamas/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Kωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα στην παρουσίαση της συλλογής της με pyjamas/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στο event ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η παρουσιάστρια του Cah or Trash Δέσποινα Μοιραράκη, η σύζυγος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου Ιωάννα Μαροσούλη, η Έλενα Μακρή με την κόρη της Φιλίππα Λυμπέρη, η ζωγράφος Αγγελική Αγγελίδη και η σύντροφος του Κωνσταντίνου Βασάλου, Δανάη Βαρθολομάτου.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δέσποινα Μοιραράκη- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δέσποινα Μοιραράκη- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Έλενα Μακρή- Φιλίππα Λυμπέρη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Έλενα Μακρή- Φιλίππα Λυμπέρη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αγγελική Αγγελίδη- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αγγελική Αγγελίδη- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δανάη Βαρθολομάτου- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δανάη Βαρθολομάτου- Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ
 |
ΣΥΛΛΟΓΗ
 |
ΠΙΤΖΑΜΕΣ
 |
ΑΔΕΛΦΟΣ
 |
ΑΔΕΛΦΗ
