Αλεξάνδρα Νίκα: H μητέρα & τα αδέλφια της στην παρουσίαση της συλλογής της

Το νέο επιχειρηματικό της βήμα στο πλευρό της Celia Kritharioti παρουσίασε η Αλεξάνδρα Νίκα και τα αγαπημένα της πρόσωπα ήταν εκεί.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού δημιούργησε μια συλλογή με pyjamas για όλη την οικογένεια. Η ιδέα προέκυψε το διάστημα που ήταν στο σπίτι με το μωρό της. «Γενικά το σκεφτόμουν όσο ήμουνα στο σπίτι, ότι θα ήταν κάτι όμορφο για την οικογένεια και για το παιδί», είπε χαρακτηριστικά.
Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»
Στο πλευρό της σε αυτό το event σε γνωστό εμπορικό κέντρο παραβρέθηκε η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα και τα δύο της αδέλφια, η Νταίζη και ο Παναγιώτης Νίκας. Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπουμε τον αδελφό της, μάλιστα, ο οποίος ζει στην Αμερική.
Πρόσφατο δημοσίευμα της Real News ανέφερε πως ο Παναγιώτης Νίκας είναι ζευγάρι με την εγγονή του Ανδρέα Παπανδρέου, κόρη του Νίκου, Φαίδρα. Στο event ήταν και η Φαίδρα Παπανδρέου, η οποία πόζαρε στον φακό αγκαλιά με τον αδελφό της Αλεξάνδρας.
Η 26χρονη σύζυγος του τραγουδιστή είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της Μιράντας Πατέρα και του Γιώργου Νίκα.
Εκεί ήταν φυσικά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. « Γενικά, τον συμβουλεύομαι για όλα γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο και έχει και εμπειρία, έχει και άποψη και με βοηθάει», ανέφερε για τον σύζυγό της η Αλεξάνδρα Νίκα στο Happy Day.
Ανάμεσα στα γνωστά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στο event ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η παρουσιάστρια του Cah or Trash Δέσποινα Μοιραράκη, η σύζυγος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου Ιωάννα Μαροσούλη, η Έλενα Μακρή με την κόρη της Φιλίππα Λυμπέρη, η ζωγράφος Αγγελική Αγγελίδη και η σύντροφος του Κωνσταντίνου Βασάλου, Δανάη Βαρθολομάτου.