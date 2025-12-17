Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του

«Κλαίω από τη χαρά μου», έγραψε ο γνωστός μουσικός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 22:22 Κυψέλη: Τι είπε η 16χρονη στις Αρχές - «Το μαχαίρι το είχα για προστασία»
17.12.25 , 22:19 Σπαρακτικό αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα
17.12.25 , 22:15 GNTM: Η εκρηκτική εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα «θάμπωσε» τα μοντέλα
17.12.25 , 21:50 GNTM: Τα μοντέλα περνούν από το γραφείο του ανακριτή
17.12.25 , 21:48 Γιάννης Στάνκογλου: Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο σπίτι με τα παιδιά του
17.12.25 , 21:40 Το Star στις Βρυξέλλες: Έτοιμο το Ευρωκοινοβούλιο για την πορεία αγροτών
17.12.25 , 21:22 Renault: Με όφελος μέχρι 2500 ευρώ
17.12.25 , 21:10 Κτηνοτρόφοι: Με δάκρυα στα μάτια ζουν τον εφιάλτη των άδειων στάβλων
17.12.25 , 21:10 GNTM Μιχάλης: Ποιο είναι το μεγάλυτερο fashion αδίκημα που έχει διαπράξει;
17.12.25 , 21:06 Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
17.12.25 , 20:26 Τους τα πήραν πριν τους τα δώσουν - Οργή αγροτών για άδειους λογαριασμούς
17.12.25 , 20:13 Μαρίνης και Παγώνης προσπαθούν να βγάλουν εκτός προσφορών τη Ρογδάκη
17.12.25 , 20:00 Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος
17.12.25 , 19:47 Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
17.12.25 , 19:14 ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η 4η δόση αυξημένης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε αγρότες
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν τα ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίντεο από την παρουσίαση του βιβλίου του / Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση, ανακούφιση και χαμόγελα έζησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος, οκτώ μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που του άλλαξε τη ζωή, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια εικόνα-σύμβολο ελπίδας.

Πριν από μερικούς μήνες, ο γνωστός μουσικός βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τραγικού περιστατικού, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, κατά τη διάρκεια παραδοσιακού γλεντιού, προκαλώντας του πολύ σοβαρό τραυματισμό. Το ατύχημα εκείνο αποτέλεσε την αρχή μιας δύσκολης περιόδου, γεμάτης χειρουργεία, αποκατάσταση και ψυχολογική πίεση.

Σήμερα, όμως, 8 μήνες μετά, η μέρα αυτή έχει διαφορετικό πρόσημο. Ο Άρης Μουγκοπέτρος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία, στην οποία δείχνει τα πρόσθετα δάχτυλά του, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, γράφοντας λόγια που αποτυπώνουν όσα πέρασε αλλά και όσα νιώθει σήμερα: «Μετά από καιρό ήρθε επιτέλους η πιο όμορφη μέρα μετά το τραγικό συμβάν και μετά από όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά με τον κάθε βλάκα που υπήρχε στη ζωή μου… Δεν είμαι πολύ συγκινημένος… Κλαίω από τη χαρά μου!»

 

Λίγο καιρό νωρίτερα, ο μουσικός είχε αποκαλύψει πως βίωσε και τροχαίο ατύχημα, κάνοντας λόγο για τη δυσκολότερη χρονιά της ζωής του. Σε παλαιότερη ανάρτησή του είχε γράψει χαρακτηριστικά:

«17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου», φράση που αποτύπωνε την ψυχική και σωματική εξάντληση που αντιμετώπιζε.

Άρης Μουγκοπέτρος μετά το σοκαριστικό τροχαίο – «Ο τροχός γυρίζει»

 

 

Παρά τις συνεχόμενες δοκιμασίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος φαίνεται αποφασισμένος να σταθεί ξανά όρθιος. Η σημερινή του ανάρτηση δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική στιγμή χαράς, αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα προς όσους περνούν δυσκολίες, πως ακόμα και μετά από τραγικά γεγονότα, η ζωή μπορεί να προσφέρει φως.

Οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του στείλουν χιλιάδες μηνύματα αγάπης και στήριξης, με ευχές για υγεία, δύναμη και γρήγορη επιστροφή στη μουσική που αγαπά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top