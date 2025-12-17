Το Star στις Βρυξέλλες: Έτοιμο το Ευρωκοινοβούλιο για την πορεία αγροτών

Στην καρδιά των Βρυξελλών βρίσκεται ο απεσταλμένος του Star, Άρης Λάμπος, καθώς σήμερα (17/12) η βελγική αστυνομία προετοιμάζεται πυρετωδώς για να οχυρώσει το Ευρωκοινοβούλιο εν αναμονή των αυριανών δυναμικών κινητοποιήσεων.

«Σιδηρόφρακτο» το Ευρωκοινοβούλιο - Αύριο η μεγάλη πορεία των αγροτών

Ειδικά οχήματα της βελγικής αστυνομίας μετέφεραν τσιμεντένια μπλοκ, τα οποία έχουν τοποθετηθεί έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Οι αστυνομικοί από το μεσημέρι τοποθετούν οδοφράγματα με συρματοπλέγματα, ενώ έχουν κλείσει και τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Πάνω από 10.000 αγρότες στις αυριανές κινητοποιήσεις

Οι προετοιμασίες είναι τόσο εντατικές, διότι αύριο αναμένεται μια μεγάλη κινητοποίηση με πάνω από δέκα χιλιάδες αγρότες και εκατοντάδες τρακτέρ. Θα ξεκινήσουν από τον Βόρειο Σταθμό των Βρυξελλών και θα καταλήξουν στην Πλατεία Λουξεμβούργου, όπου βρίσκεται το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει φόβος επεισοδίων, καθώς στις προηγούμενες κινητοποιήσεις, τον Ιούνιο του 2024, οι Βρυξέλλες είχαν μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Αντιπροσωπείες από 27 χώρες - μέλη: Ελληνική συμμετοχή στην αγροτική κινητοποίηση

Αύριο αναμένεται να βρίσκονται καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι από κάθε γωνιά της Ευρώπης, με αντιπροσωπείες από τα 27 κράτη-μέλη. Την ίδια στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν Έλληνες από αγροτικές οργανώσεις που ταξιδεύουν για τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που έχουμε από τη βελγική αστυνομία είναι ότι ήδη από τα μεσάνυχτα απόψε τα τρακτέρ θα αρχίσουν να παρατάσσονται σε κομβικά σημεία έξω από την πόλη των Βρυξελλών, ώστε να φτάσουν το πρωί στο σημείο συνάντησης.