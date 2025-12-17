Σπαρακτικό αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα

Η ανακοίνωση της οικογένειας και η επιθυμία για το τελευταίο αντίο

Σπαρακτικό αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα
Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η απώλεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, ύστερα από μια μακρά και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν 73 ετών και μέχρι το τέλος είχε στο πλευρό του την οικογένειά του, που στάθηκε με αξιοπρέπεια και δύναμη δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του

Η σύζυγός του Μαίρη και τα παιδιά τους, Λέων και Σάρα, βίωσαν την απώλεια με διακριτικότητα, επιλέγοντας να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα της, η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ, προχώρησε στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μέσα από τα social media, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ

Σε story που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε αυτούσια τα εξής: «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλειά μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Παράλληλα, η Σάρα Εσκενάζυ ενημέρωσε για την τελετή αποχαιρετισμού του πατέρα της, διευκρινίζοντας πως θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ζητώντας κατανόηση και σεβασμό: «Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13:30 στη Ριτσώνα σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας».

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Αύριο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο»

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αναφορά στην επιθυμία της οικογένειας αντί για στεφάνια, τιμώντας την προσφορά του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στο θέατρο και την τέχνη:«Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μια δωρεά στο Σπίτι του Ηθοποιού, ώστε η τέχνη κι η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».

Το μήνυμα της Σάρας Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ υπήρξε ένας άνθρωπος που μιλούσε πάντα με τρυφερότητα για την οικογένειά του και ιδιαίτερα για την κόρη του, Σάρα. Σε παλαιότερη δημόσια αναφορά του, είχε δηλώσει με συγκίνηση πως ο πιο σημαντικός ρόλος της ζωής του δεν ήταν εκείνος του ηθοποιού, αλλά του πατέρα.

Το αντίο καλλιτεχνών στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όσα είπε η σύζυγός του, Μαίρη, μετά τον θάνατό του

Η απώλειά του αφήνει πίσω της ένα μεγάλο κενό, όμως η πορεία του, το ήθος του και η αγάπη που μοίρασε παραμένουν ζωντανά στη μνήμη όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

