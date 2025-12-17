Παππάς: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού - «Αντέδρασα λάθος»

Αναζητείται για να συλληφθεί - Σε ισχύ το Αυτόφωρο

Πολιτικη
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (17/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άγριο επεισόδιο - με Έλληνες πρωταγωνιστές - εκτυλίχθηκε σε εστιατόριο - μπαρ στο Στρασβούργο. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ξυλοκόπησε αναίτια τον δημοσιογράφο της ιστοσελίδας "news247",  Νίκο Γιαννόπουλο, μέλος της ελληνικής αποστολής δημοσιογράφων, που καλύπτει την ολομέλεια. Αφού ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του ευρωβουλευτή, κινήθηκε ποινική διαδικασία από την αστυνομία της γαλλικής πόλης. Μετά το περιστατικό ο Νίκος Παππάς ετέθη εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Νίκος Παππάς: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου

Νίκος Παππάς: Η πρώτη του αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού

Με ανάρτηση στο Instagram, ο Νίκος Παππάς αναφέρεται για πρώτη φορά στο περιστατικό ξυλοδαρμού για το οποίο κατηγορείται. «Αντέδρασα λάθος, δεν θα αναλύσω σε ποια κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος», λέει. 

 «Παραδέχομαι ότι υπήρξε έλλειψη ισορροπίας στη δική του δράση, πρόκληση που με αφορά και που χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτή την κατάσταση. Ίσως και αυτή η καταστροφή του να ήταν ο λόγος που «μετέφερε» σχέσεις και φράσεις όπως εκείνος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως πραγματικά συνέβησαν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπό την κρίση των αρμόδιων αρχών όταν χρειαστεί, με όλους τους μάρτυρες που υπάρχουν».

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής, ποτέ δεν ήμουν "αγαπημένος" των ΜΜΕ. Το αντίθετο.
Δεν με παραξενεύει λοιπόν το γεγονός ότι κάποιοι βιάστηκαν να με καταδικάσουν, πριν ακούσουν τη δική μου εκδοχή ή εξετάσουν τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια ούτε τι συνέβη το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια κατάσταση βρισκόταν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει απόδοση ευθυνών όπου χρειάζεται».

Παππάς: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού - «Αντέδρασα λάθος»

Παππάς: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού - «Αντέδρασα λάθος»

Νίκος Παππάς: Αναζητείται για να συλληφθεί - Σε ισχύ το Αυτόφωρο στο Βέλγιο 

Ο Νίκος Παππάς αναζητείται με την διαδικασία του αυτοφώρου, παρότι είναι ευρωβουλευτής. Ο συγκεκριμένος είναι γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε τέτοιες καταστάσεις. 

Ο ξυλοδαρμός είναι αυτόφωρο αδίκημα και στο Βέλγιο και ο κ. Παππάς δεν καλύπτεται από την ασυλία του βουλευτή οπότε ισχύει το αυτόφωτο μέχρι τις 10.30 ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, μετά το περιστατικό χθες, ο δημοσιογράφος- θύμα της επίθεσης ενημέρωσε την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο επικεφαλής Κώστας Αρβανίτης κάλεσε σήμερα τον Νίκο Παππά σε απολογία. Στη συνομιλία τους, ο ευρωβουλευτής παραδέχθηκε το περιστατικό. Ωστόσο, καμία δικαιολογία δεν ήταν ικανή να εξηγήσει την πράξη του.

Η πρώτη αντίδραση του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου

Ο Νίκος Γιαννόπουλος στην πρώτη του ανάρτηση για το βίαιο περιστατικό ανέφερε:

«Καλησπέρα σε όλους, όλες, όλα. Επειδή έχετε σπάσει το κινητό μου από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε η είδηση, ενημερώνω άπαντες ότι είμαι καλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Στους συναδέλφους που με αναζητούν για μία δήλωση ή μία σύνδεση: Δεν θα βγω πουθενά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα γεγονότα νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους...».

