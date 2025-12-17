Φάρμα: Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Ζήκος!

Δήλωσε συμμετοχή για την επόμενη Φάρμα!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 20:26 Τους τα πήραν πριν τους τα δώσουν - Οργή αγροτών για άδειους λογαριασμούς
17.12.25 , 20:13 Μαρίνης και Παγώνης προσπαθούν να βγάλουν εκτός προσφορών τη Ρογδάκη
17.12.25 , 20:00 Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος
17.12.25 , 19:47 Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
17.12.25 , 19:14 ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η 4η δόση αυξημένης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε αγρότες
17.12.25 , 19:04 Οδηγός χρήσης ChatGPT: Απλές συμβουλές για αρχάριους και προχωρημένους
17.12.25 , 18:58 Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ
17.12.25 , 18:23 Kymco Dink-X 125 TCS: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
17.12.25 , 18:11 Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας
17.12.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Κώστας περίμενε τη Χιωτίνη στη δημοπρασία
17.12.25 , 17:47 GNTM: Η δοκιμασία, η Μαγγίρα και αποχώρηση λίγο πριν τον ημιτελικό
17.12.25 , 17:25 Φάρμα: Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Ζήκος!
17.12.25 , 17:18 Χριστούγεννα στο Star: Ο πιο λαμπερός μήνας γεμάτος μαγεία και ταινίες!
17.12.25 , 17:15 Νίκος Παππάς: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου
17.12.25 , 16:34 Κυψέλη: «Δεν ήθελα να της κάνω κακό, μου έκαναν bullying»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν τα ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος
Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε εδώ το trailer συμμετοχών της Φάρμας - Δηλώστε συμμετοχή!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο τελικός της «Φάρμας» πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, και ο Δημήτρης Ζήκος είναι ο μεγάλος νικητής του τρόπαιου και του επάθλου των 50.000 ευρώ!

Ο νικητής της Φάρμας, Δημήτρης Ζήκος, καλεσμένος στο Breakfast@Star

Ο εναερίτης στο επάγγελμα, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, έχει μάθει να βλέπει τη ζωή από ψηλά. Έτσι ακριβώς ολοκλήρωσε και το ταξίδι του στη Φάρμα: στην κορυφή! Με επιμονή, δύναμη και απόλυτη αποφασιστικότητα, αντιμετώπισε κάθε πρόκληση, έχοντας πάντα έναν ξεκάθαρο στόχο στο μυαλό του — τη νίκη.

Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος


Ο Δημήτρης Ζήκος ξέσπασε σε κραυγές ολοκληρώνοντας την υπερπροσπάθειά του, που του χάρισε τη νίκη με σκορ 3-0 απέναντι στον Λευτέρη Δασκαλάκη. Ο μεγάλος νικητής της Φάρμας 2025 αφιέρωσε τη νίκη του στον πατέρα του, με τους συμπαίκτες του να τον αγκαλιάζουν συγκινημένοι. «Ήθελα να βγει η κραυγή από μέσα μου, να το ακούσει μέχρι εκεί πάνω και να είναι περήφανος για το τι γιο άφησε πίσω και τι λεβέντη».

Δες τον μεγάλο τελικό της Φάρμας

Ο νικητής της Φάρμας 2025
Ο Λευτέρης Δασκαλάκης πάλεψε με όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, αλλά δεν τα κατάφερε να τερματίσει. «Ήρθε η καμπάνα του τέλους, αυτό ήταν το παιχνίδι, τώρα ήρθε η ώρα να ξεκουραστώ», είπε.

Ο νικητής της Φάρμας 2025 σηκώνει το έπαθλο

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε τη νίκη του Δημήτρη Ζήκου και εκείνος ευχαρίστησε του συμπαίκτες του, αυτούς που τον βοήθησαν να αντέξει, αλλά και εκείνους που τον πείσμωσαν να συνεχίσει. Μιλώντας για τον Λευτέρη δήλωσε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευτέρη, πάλεψε σαν λιοντάρι μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν το περίμενα ότι θα είμαι εγώ ο νικητής με τέτοιο αντίπαλο. Αλήθεια, Λευτέρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ», με τον Λευτέρη να υποκλίνεται στα λόγια του. Ο Δημήτρης ευχαρίστησε την παραγωγή και την οικογένειά του και προσπαθώντας να μη λυγίσει από συγκίνηση έστειλε ένα «ευχαριστώ» κι ένα «σ ‘αγαπώ» στον πατέρα του, που έχει «φύγει» από τη ζωή.

Η επόμενη Φάρμα ψάχνει τους πρωταγωνιστές της!

Δήλωσε συμμετοχή στο https://farma.star.gr/βρες τη δική σου θέση στη Φάρμα και κέρδισε 50.000 ευρώ!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΤΕΛΙΚΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top