ΕΕ: Τα μέτρα της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τόνωση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων και αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν στεγαστική κρίση προβλέπει η πρόταση της Κομισιόν για τη Στέγαση.

Τεράστια αύξηση στις τιμές κατοικίας και ενοικίου στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια

Με μέση αύξηση των τιμών των κατοικιών κατά περισσότερο από 60% και των ενοικίων κατά περισσότερο από 20% τα τελευταία δέκα χρόνια, εκατομμύρια Ευρωπαίοι αγωνίζονται να βρουν ένα σπίτι που μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Η ακριβή αγορά σπιτιού επηρεάζει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και τη δημιουργία οικογένειας. Η στεγαστική κρίση παρεμποδίζει τόσο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ όσο και την κοινωνική μας συνοχή.

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης απαιτεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσπάθεια που βασίζεται στις τοπικές πραγματικότητες. Με το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση που παρουσιάστηκε σήμερα, η Επιτροπή επιδιώκει να αντιμετωπίσει μια από τις πιο πιεστικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών: την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, βιώσιμη και καλής ποιότητας στέγαση.

Το σχέδιο της Κομισιόν για τη στεγαστική κρίση

Το σημερινό Σχέδιο της Κομισιόν επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην τόνωση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν στεγαστική κρίση. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει, επομένως, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις πόλεις αναλαμβάνοντας δράση όπου μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία για την υποστήριξη όσων πλήττονται περισσότερο.

Το Σχέδιο προτείνει μέτρα για έναν πιο παραγωγικό και καινοτόμο τομέα κατασκευών και ανακαινίσεων που θα αντιμετωπίσουν την αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κατοικιών μέσω της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Κατασκευή Κατοικιών.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης μια Ανακοίνωση και μια Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus (NEB). Ως παράγοντας που οδηγεί στην καθαρή μετάβαση, την καινοτομία και τη βιοοικονομία, το NEB υποστηρίζει έργα που είναι βιώσιμα, οικονομικά προσιτά και υψηλής ποιότητας – κυρίως στο δομημένο περιβάλλον. Η Ακαδημία NEB ανανεώνει και αναβαθμίζει το οικοσύστημα των κατασκευών για βιώσιμες και κυκλικές κατασκευές και υποστηρίζει την καινοτομία και την έρευνα στον τομέα.

Επενδύσεις της Ευρώπης σε νέες κατοικίες και ανακαινίσεις

Η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις - 43 δισεκατομμύρια ευρώ - σε κατοικίες και θα συνεχίσει να το πράττει στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Αναπτύσσει επίσης μια νέα Πανευρωπαϊκή Πλατφόρμα Επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές τράπεζες και άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αντιμετωπίζοντας τις υποκείμενες αιτίες της κρίσης με ολοκληρωμένο τρόπο, το παρόν Σχέδιο θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για όσους πλήττονται περισσότερο: νέους, φοιτητές, εργαζόμενους σε βασικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος και άλλες μειονεκτούσες ομάδες. Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει νέες επενδύσεις σε φοιτητικές και κοινωνικές κατοικίες και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν καλύτερες λύσεις για τους άστεγους με βάση τις αρχές «Πρώτα η στέγαση».

Η Επιτροπή θα κινητοποιήσει νέες επενδύσεις σε κατοικίες στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού πολυετούς προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επενδύσεις που εκτιμώνται το 2026 και το 2027 στο πλαίσιο του InvestEU και τουλάχιστον 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ από προτάσεις κρατών μελών και περιφερειών για τον επαναπρογραμματισμό των ταμείων Συνοχής στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Πρόσθετη στήριξη θα προέλθει επίσης από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα για επενδύσεις για ενεργειακή απόδοση και ανακαίνιση κτιρίων και καθαρή θέρμανση και ψύξη.

Νέες δυνατότητες χρηματοδότησης θα απελευθερωθούν στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034

Ειδικότερα, τα μελλοντικά Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης περιλαμβάνουν την κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση ως έναν από τους ειδικούς στόχους τους, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις συγκεκριμένες προκλήσεις τους με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με τη στέγαση. Η Διευκόλυνση της ΕΕ συμβάλλει επίσης στην κοινωνική και οικονομικά προσιτή στέγαση, ενώ το Erasmus+ μπορεί να παρέχει στεγαστική στήριξη για να διευκολύνει και να αυξήσει την πρόσβαση στην κινητικότητα, τον εθελοντισμό και τη μάθηση.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνει κοινωνικές υποδομές όπως η «οικονομικά προσιτή κοινωνική στέγαση» στους γενικούς στόχους του και υποστηρίζει την απαλλαγή των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Επιπλέον, με την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στα αιτήματα των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών για την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση οικονομικά προσιτών κατοικιών.

Τέλος, η Επιτροπή δημιουργεί μια Πανευρωπαϊκή Επενδυτική Πλατφόρμα, για την κινητοποίηση πόρων από έναν ευρύ συνασπισμό χρηματοοικονομικών φορέων - συμπεριλαμβανομένων της ΕΤΕπ, της CEB, της ΕΤΑΑ και εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων - και την κλιμάκωση των επενδύσεων στην προσφορά κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Επιτροπή χαιρετίζει ένθερμα την ανακοίνωση των εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών τραπεζών ότι στοχεύουν να επενδύσουν 375 δισεκατομμύρια ευρώ σε πόρους έως το 2029 σε κοινωνικές, οικονομικά προσιτές και βιώσιμες κατοικίες, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος InvestEU. Ομοίως, η Επιτροπή χαιρετίζει ένθερμα το γεγονός ότι ο Όμιλος της ΕΤΕπ έχει αυξήσει σημαντικά - και στοχεύει ν α επεκτείνει περαιτέρω - την υποστήριξή του.

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για Προσιτή Στέγαση αποτελεί το πρώτο βήμα για την υποστήριξη των κρατών μελών στην παροχή πιο προσιτών, βιώσιμων και ποιοτικών κατοικιών σε όλη την Ευρώπη. Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί τώρα στην εφαρμογή του.

Μια νέα Ευρωπαϊκή Συμμαχία Στέγασης μεταξύ κρατών μελών, πόλεων, περιφερειών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ, παρόχων και ενώσεων στέγασης, κοινωνικών εταίρων, βιομηχανίας και κοινωνίας των πολιτών θα καθοδηγήσει την εφαρμογή του Σχεδίου. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση προόδου πριν από το τέλος της παρούσας θητείας. Η διατήρηση της πολιτικής δυναμικής για την επίλυση αυτής της κρίσης είναι επίσης καθοριστική και η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τη Στέγαση το 2026.