Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες

Μέχρι το μεσημέρι θα γίνουν λέει το υπουργείο

17.12.25 , 15:03 Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες
Οικονομια
Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες
Η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της καταβολής της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, θα γίνει μέχρι το μεσημέρι, διαβεβαίωσε τους δικαιούχους παραγωγούς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Χθες το βράδυ, παρακρατήθηκε από τους δικαιούχους το υπόλοιπο της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά, εξέλιξη που σύμφωνα με το υπουργείο οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα καταβολής των τραπεζών και του τεχνικού συμβούλου.

