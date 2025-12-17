Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι - Μεταφέρθηκε σκελετωμένο στο νοσοκομείο

Συνελήφθησαν οι γονείς του - Αναμένεται νεκροψία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 18:11 Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας
17.12.25 , 18:00 Cash or Trash: Ο Κώστας περίμενε τη Χιωτίνη στη δημοπρασία
17.12.25 , 17:47 GNTM: Η δοκιμασία, η Μαγγίρα και αποχώρηση λίγο πριν τον ημιτελικό
17.12.25 , 17:25 Φάρμα: Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Ζήκος!
17.12.25 , 17:18 Χριστούγεννα στο Star: Ο πιο λαμπερός μήνας γεμάτος μαγεία και ταινίες!
17.12.25 , 17:15 Νίκος Παππάς: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου
17.12.25 , 16:34 Κυψέλη: «Δεν ήθελα να της κάνω κακό, μου έκαναν bullying»
17.12.25 , 16:06 Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι - Μεταφέρθηκε σκελετωμένο στο νοσοκομείο
17.12.25 , 15:56 ΕΕ: Τα μέτρα της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης
17.12.25 , 15:55 Νιόκι με φέτα, βούτυρο, ελιές και ντομάτα
17.12.25 , 15:38 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Αύριο στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο»
17.12.25 , 15:32 Ανάρτηση «φωτιά» από τον άνδρα που θα καταγγείλει τον γνωστό τραγουδιστή
17.12.25 , 15:18 Tο Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο Erasmus
17.12.25 , 15:03 Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες
17.12.25 , 14:57 Αιγάλεω: Καθηγήτρια πρόβαλε σε μαθητές σειρά με ακατάλληλο περιεχόμενο
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Δημήτρης Ζήκος: «Είμαι περήφανος που κέρδισα τη Φάρμα!», είπε συγκινημένος
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι - Μεταφέρθηκε σκελετωμένο στο νοσοκομείο
Νίκος Παππάς: Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα τρίχρονο αγόρι διακομίστηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν εκτεταμένο υποσιτισμό και σοβαρή παραμέληση. 

Νωρίτερα, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η μητέρα του παιδιού κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο. Όμως, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, το παιδί έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. 

Αλεξανδρούπολη: Σκελετωμένο το παιδί στο νοσοκομείο 

Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, η εικόνα του τρίχρονου ήταν εξαιρετικά ανησυχητική. Το σώμα του παιδιού ήταν εμφανώς υποσιτισμένο, με έντονα σημάδια παραμέλησης, γεγονός που δείχνει ότι πιθανώς αντιμετώπιζε χρόνια έλλειψη κατάλληλης φροντίδας πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. 

Μετά την εξέταση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, με τις εισαγγελικές και αστυνομικές υπηρεσίες να έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια του θανάτου. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς του παιδιού έχουν συλληφθεί και κρατούνται για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες που σχετίζονται με την τραγική εξέλιξη του περιστατικού. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τη νεκροψία – νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και στις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί έφτασε σε τόσο κρίσιμη κατάσταση. 

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι Αρχές συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης και τελικά θανάτου του μικρού παιδιού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top