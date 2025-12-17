Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο αγόρι - Μεταφέρθηκε σκελετωμένο στο νοσοκομείο

Ένα τρίχρονο αγόρι διακομίστηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν εκτεταμένο υποσιτισμό και σοβαρή παραμέληση.

Νωρίτερα, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, η μητέρα του παιδιού κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφέρει το παιδί στο νοσοκομείο. Όμως, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, το παιδί έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Αλεξανδρούπολη: Σκελετωμένο το παιδί στο νοσοκομείο

Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, η εικόνα του τρίχρονου ήταν εξαιρετικά ανησυχητική. Το σώμα του παιδιού ήταν εμφανώς υποσιτισμένο, με έντονα σημάδια παραμέλησης, γεγονός που δείχνει ότι πιθανώς αντιμετώπιζε χρόνια έλλειψη κατάλληλης φροντίδας πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Μετά την εξέταση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η υπόθεση έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, με τις εισαγγελικές και αστυνομικές υπηρεσίες να έχουν ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για τα αίτια του θανάτου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς του παιδιού έχουν συλληφθεί και κρατούνται για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες που σχετίζονται με την τραγική εξέλιξη του περιστατικού. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τη νεκροψία – νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου και στις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί έφτασε σε τόσο κρίσιμη κατάσταση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι Αρχές συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες διαβίωσης και τελικά θανάτου του μικρού παιδιού.