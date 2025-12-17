Ανάρτηση «φωτιά» από τον άνδρα που θα καταγγείλει τον γνωστό τραγουδιστή

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Star

Το ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Αύριο αναμένεται να κατατεθεί η πρώτη μήνυση σε βάρος του πασίγνωστου τραγουδιστή. Ο νεαρός που ετοιμάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη προχώρησε πριν από λίγες ώρες σε ανάρτηση «φωτιά» στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις.

Και ένας νησιώτης πρώην παίκτης reality θα καταγγείλει τον τραγουδιστή

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Άννας Σταματιάδου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, πρόκειται για έναν νεαρό 21 ετών, με καταγωγή από γνωστό νησί. Είναι τραγουδιστής στο επάγγελμα και αυτή την περίοδο εργάζεται σε γνωστό νυχτερινό κέντρο. Πριν από περίπου έναν χρόνο, είχε συνεργαστεί με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, τον οποίο τώρα ετοιμάζεται να καταγγείλει.

Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»

Ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι αποφασισμένος να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και αύριο το πρωί η μήνυση αναμένεται να κατατεθεί και είναι έτοιμη. Δε γίνεται λόγος για βιασμό, αλλά για ανήθικες πράξεις και προτάσεις.

Ποιος είναι ο άνδρας που θα καταγγείλλει τον γνωστό τραγουδιστή

Ο καταγγέλλων περιγράφει συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκαν μέσα στο καμαρίνι, ενώ φέρεται να κάνει λόγο και για ύπαρξη μαρτύρων.

Λίγες ώρες πριν, ο νεαρός προχώρησε σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό story στο Instagram, το οποίο αφήνει σαφείς υπαινιγμούς. Υπονοεί ότι κάποιος ή κάποιοι επιχείρησαν να τον φιμώσουν, προσφέροντάς του χρήματα και υποσχέσεις.

«Η αξιοπρέπεια ΔΕΝ είναι διαπραγματεύσιμη. Ούτε με χρήματα, ούτε με υποσχέσεις. Δεν είμαι άβουλο πράγμα. Έχω φωνή, ΟΧΙ οδηγίες. Ρίζες, ΟΧΙ τιμές. Και γι’ αυτό στέκομαι όπως είμαι», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επίμαχη ανάρτηση. 

Ανάρτηση «φωτιά» από τον άνδρα που θα καταγγείλλει τον γνωστό τραγουδιστή

Σημειώνεται ότι ακόμη ένας τραγουδιστής – μουσικός, επίσης με καταγωγή από μεγάλο νησί, φέρεται να σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του ίδιου πασίγνωστου καλλιτέχνη.

Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής αρνείται τα πάντα και κάνει λόγο για εκβιασμό. Βάζει στο «κάδρο» συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ ισχυρίζεται πως οι δύο νεαροί που φέρονται έτοιμοι να τον καταγγείλουν, μέχρι και πριν από 20 ημέρες τον παρακαλούσαν να συνεργαστούν μαζί του. Όταν, όπως λέει, έλαβαν αρνητική απάντηση, τότε ξεκίνησαν όλα όσα καταγγέλλονται σήμερα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
