Τζωρτζίνα Νικάκη: Σαρώνει με τις live εμφανίσεις της ανά την Ελλάδα

Φουλ από live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι ο Δεκέμβρης αλλά και ο Ιανουάριος για την Τζωρτζίνα Νικάκη!

Αποτελώντας μια σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια, με μια σημαντική δισκογραφία και τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει, όπως και το τελευταίο της με τίτλο Τι τρέχει που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι κι αγαπήθηκε από τον κόσμο, η Τζωρτζίνα Νικάκη, συνεχίζει να κερδίζει τον δικό της χώρο, στο μουσικό στερέωμα.

Ούσα περιζήτητη, για live εμφανίσεις, όπου παρουσιάζει ένα μοναδικό πρόγραμμα, που καλύπτει όλα τα γούστα, από δυναμικές μπαλάντες, ρούμπες, αλλά και ξεσηκωτικά τσιφτετέλια, η Τζωρτζίνα Νικάκη, όλο τον Δεκέμβριο, αλλά και τον Ιανουάριο, θα οργώσει όλη την Ελλάδα, με σκοπό να διασκεδάσει τον κόσμο.

Έχοντας ένα γεμάτο πρόγραμμα εμφανίσεων στις 20 Δεκεμβρίου στο "Voxx¨ στη Λαμία, στις 25 Δεκεμβρίου στο Stage Live στον Βόλο μαζί με τον Πάνο Καλίδη, στις 27 Δεκεμβρίου στο Voxx στη Λαμία, στις 30 Δεκεμβρίου στα Παπάκια στον Χολαργό, στις 31 Δεκεμβρίου στο Stage Live στον Βόλο, μαζί με τον Νίκο Ρωμανό, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν και οι εμφανίσεις του Ιανουαρίου, παράλληλα βρίσκεται στο στούντιο ηχογράφησης, για να απολαύσουμε σε λίγο καιρό, τα μουσικά της νέα.