Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Συνελήφθη ιδιωτικός ερευνητής στην Κρήτη

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εξαφάνιση του 33χρονου Αλέξη και το ρεπορτάζ για τη σύλληψη του ιδιωτικού ερευνητή / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Την ώρα που ο 33χρονος γιατρός Αλέξης Τσικόπουλος αγνοείται για 10η ημέρα, η Ασφάλεια Χανίων προχώρησε στη σύλληψη ιδιωτικού ερευνητή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι βρήκε το στίγμα του μέσω DNA και δορυφόρων.

Στην Ασφάλεια Χανίων κρατείται ένας άνδρας, ο οποίος να δήλωσε ότι μπορούσε να διαθέσει πληροφορίες για την τύχη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ιδιωτικό ερευνητή, προερχόμενος από τη Ζυρίχη, όπως λέει και ο οποίος υποστήριξε ότι κατάφερε να εντοπίσει ίχνη του αγνοούμενου, επικαλούμενος τη χρήση «κβαντικής τεχνολογίας». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι παρέλαβε τρίχες από την οικογένεια του 33χρονου αγνοούμενου και κατάφερε να εντοπίσει το στίγμα του στην περιοχή του λιμανιού της Σούδας, μέσω διαδικασίας που συνδυάζει «κβαντική φυσική» και δορυφορικά δεδομένα.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, ωστόσο, είναι ότι υποστήριξε πως δεν κατάφερε να εντοπίσει το ακριβές σημείο που βρισκόταν, καθώς «κινούταν με μεγάλη ταχύτητα».

Οι πληροφορίες αυτές έφτασαν στην Ασφάλεια Χανίων, η οποία προχώρησε στην προσαγωγή και έπειτα στη σύλληψη του άνδρα για εξαπάτηση των γονιών του 33χρονου, οι οποίοι μέσα στην αγωνία και την απόγνωσή τους πείστηκαν για την αξιοπιστία της συγκεκριμένης μεθόδου.

Την ίδια ώρα, η πληροφορία αυτή αποπροσανατόλισε τις έρευνες των αστυνομικών.

Εξαφάνιση Κρήτη: O ιδιωτικός ερευνητής προσέγγισε και το Silver Alert

Ο υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής Silver Alert Γεράσιμος Κουρούκλης, μιλώντας στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, αποκάλυψε ότι προ μηνών ο εν λόγω άνδρας τον είχε προσεγγίσει για να συνεργαστούν, εξηγώντας του την πρακτική που χρησιμοποιεί μαζί με τους φοιτητές του.

Μάλιστα, του ζήτησε 12.000 ευρώ για να συνεργαστούν, κάτι τέτοιο, όμως, δεν έγινε.

Αναφερόμενος στην εξαφάνιση του γιατρού στην Κρήτη, ο κ. Κουρούκλης ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε έφερε σε επαφή την οικογένεια μαζί του και ότι εξαπατήθηκε και ο ίδιος.

«Εννοείται ότι εξαπατήθηκα. Την Κυριακή το βράδυ πήρε τηλέφωνο και μου λέει, "Ξέρεις, πάει προς τη Σούδα, στο λιμάνι" και μου είπε θα με ξαναπάρει αργότερα. Μου λέει "Τον εντόπισα, είναι σε μία αποθήκη, είναι στο 1,5 μέτρο, τον βλέπω. Και του λέω, γιατί δεν μπαίνεις μέσα;". "Δεν μπορώ να μπω μέσα, ειδοποίησα την αστυνομία αλλά δεν έρχεται"... Δεν μπορούμε να πάμε στην αστυνομία εμείς και να πούμε, ξέρετε, συμβαίνει αυτό και εκείνο και το άλλο. Πρώτα ελέγχουμε, πρώτα ερευνούμε. Στο κάτω-κάτω της γραφής δε βάλαμε εμείς ως υπηρεσία Silver Alert τη σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του κυρίου».

Όπως εξήγησε ο κ. Κουρούκλης, η μητέρα του 33χρονου είναι πολύ καλή φίλη με την καθηγήτρια και Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών Μάγδα Τσολάκη, με την οποία φέρετια να είχε επαφή ο εν λόγω ερευνητής.

«Η σύνδεση από ό,τι γνωρίζω και το γνωρίζω καλώς, διότι το έχω από την πρώτη πηγή, δηλαδή από τη μητέρα, είναι ότι η κυρία Τσολάκη με τη μητέρα είναι φίλες χρόνια. Μου είπε ότι ενημέρωσε την κ. Τσολάκη και ότι ήρθαν σε επαφή με τη μαμά και ότι θα προχωρήσουν», εξήγησε.

Πάντως, η οικογένεια του 33χρονου Αλέξη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έδωσαν κάποιο χρηματικό ποσό.

Όσα είπε ο Γεράσιμος Κουρούκλης για την υπόθεση

Το χρονικό της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη

Ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Αλέξης Τσικόπουλος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου, όταν ξεκίνησε να πάει στα Χανιά από το Ηράκλειο με το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, έφτασε στον Δήμο Αποκορώνα, ανέβησε στο χωριό Φρε, όμως σε απομονωμένο δρόμο το όχημά του παρουσίασε μηχανική βλάβη. Έκτοτε, τα ίχνη του αγνοούνται.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τη συμμετοχή εθελοντών από την ομάδα εθελοντών εκτάκτων αναγκών του Δήμου Αποκόρωνα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται τόσο στην ευρύτερη ορεινή περιοχή του Αποκόρωνα όσο και χαμηλότερα, στην πλευρά του βόρειου οδικού άξονα και στο παραλιακό μέτωπο.

Στο επιχειρησιακό σκέλος των ερευνών έχουν αξιοποιηθεί και σύγχρονα μέσα, όπως drones, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τόσο από την Ελληνική Αστυνομία όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να ελεγχθούν δύσβατα και εκτεταμένα σημεία.