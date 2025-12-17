Μισέλ Ομπάμα: Εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ πιο αδύνατη από ποτέ

Πιο αδύνατη από ποτέ εμφανίστηκε η Μισέλ Ομπάμα στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «Jimmy Kimmel Live»!



Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ συνομίλησε με τον Τζίμι Κίμελ, φορώντας ένα εφαρμοστό σμαραγδί φόρεμα με διαφάνειες στα μανίκια, το οποίο αναδείκνυε υπέροχα τη φανερά λεπτή σιλουέτα της. Η κα. Ομπάμα ολοκλήρωσε το look της με σκούρες γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πλεγμένα σε κοτσιδάκια.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τι έχει δηλώσει η ίδια η Μισέλ Ομπάμα για την αλλαγή στην εμφάνισή της

Τον προηγούμενο μήνα, η Μισέλ Ομπάμα είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τους χρήστες των social media μετά από φωτογράφισή της με την Άνι Λίμποβιτς, όπου φάνηκαν τα γυμνασμένα της χέρια και η επίπεδη κοιλιά της. Κάποιοι δε δίστασαν να πουν ότι η κα. Ομπάμα κάνει χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων αδυνατίσματος. Η ίδια ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι σχετικό.

Παλαιότερα, η Μισέλ Ομπάμα έχει μιλήσει ανοιχτά για τις σωματικές αλλαγές που της έφερε η εμμηνόπαυση, αναφέροντας ότι αντιμετώπισε σταδιακή αύξηση βάρους κι έτσι έγινε πιο προσεκτική στη διατροφή, ενώ γυμναζόταν πολύ.

«Δεν προσπαθώ να κολλήσω στους αριθμούς, αλλά όταν βρίσκεσαι στην εμμηνόπαυση υπάρχει αυτή η αργή αύξηση βάρους που δεν την αντιλαμβάνεσαι εύκολα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι πλέον επιδιώκει μια πιο συνειδητή, αλλά όχι εμμονική, προσέγγιση στη γυμναστική και την καθημερινή κίνηση.

Η Μισέλ Ομπάμα για τον θάνατο του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του

Στη συνέντευξή της στον Τζίμι Κίμελ, μεταξύ άλλων, η Μισέλ Ομπάμα αποκάλυψε μία σοκαριστική λεπτομέρεια για τη νύχτα που βρέθηκαν νεκροί ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες.

Φανερά φορτισμένη συναισθηματικά, η κα. Ομπάμα είπε: «Υποτίθεται ότι θα τους βλέπαμε εκείνο το βράδυ, χθες», εξηγώντας πως οι οικογένειες Ομπάμα και Ράινερ συνδέονταν με φιλία πολλών ετών.