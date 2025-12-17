Η Μαρία Σολωμού είναι single: «Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου»

Η Μαρία Σολωμού ήταν καλεσμένη στο Buongiorno όπου. Έχοντας αποχαιρετήσει για λίγο το χαρακτηριστικό της hairstyle μίλησε για τον γάμο, τη συγκατοίκηση, αποκαλύπτοντας ότι είναι... single, ακριβώς όπως η «Ράνια» που υποδύθηκε στην ομώνυμη σειρά.

«Δε σκέφτομαι καθόλου τον γάμο και τη συγκατοίκηση. Έχω σκεφτεί να παντρευτώ στα 70, επειδή δεν το έχω κάνει. Τίποτα δεν είναι απόλυτη δέσμευση, δεν μπορώ αυτή τη διαδικασία να υπογράψω και να πω “για πάντα”», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαι σχεσάκιας αλλά έχω και το single mentality. Αυτό με το σπίτι μου είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι ο χώρος μου. Έχω συζήσει στη ζωή μου, στο δικό μου σπίτι, δύο φορές το έχω κάνει, νομίζω κατάλαβα. Προτιμώ να μένουμε δίπλα δίπλα, απέναντι σε άλλη πολυκατοικία. Υπάρχει περίπτωση να μην τον βλέπεις συνέχεια τον άλλον όταν έχεις σχέση; Θέλω τον χώρο μου, δε θέλω», πρόσθεσε.

Η Μαρία Σολωμού πρωταγωνιστεί στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς

Παράλληλα, μίλησε για τις εμπειρίες της από την οικογένεια και την καθημερινότητά της σήμερα. «Έχω ξεφύγει πάρα πολύ από αυτό που έβλεπα στην οικογένειά μου. Κάθε Κυριακή 20 άτομα στο σπίτι, δεν το άντεχα. Γινόταν αυτό, το έχω ζήσει πολλά αυτό με τα τραπέζια, δεν είναι αυτό που θα πω “τι ωραία θα μαζευτούμε το Σάββατο το βράδυ και να φάμε”. Προτιμώ να βρεθούμε σε ένα μπαράκι. Με τα χρόνια έχω γίνει χειρότερη με την μοχανικότητά μου. Το σπίτι μου είναι φρούριο, είχα πάντα κόσμο μέσα στο σπίτι, πηγαινοερχόταν ο Μάριος, είχε κυρία που καθόταν όταν έλειπα, γενικά πάντα υπήρχε κόσμος. Τώρα το ευχαριστιέμαι που είμαι μόνη μου», είπε η ηθοποιός στη Φαίη Σκορδά.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή αυτή την περίοδο. «Είμαι μόνη μου στην προσωπική μου ζωή, είμαι πολύ ωραία. Είχα να υπάρξω μόνη μου εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω πώς κούμπωνε το πράγμα, δεν υπήρχε κενό, καβάλαγε κιόλας μερικές φορές. Μέσα στην σχέση καταλαβαίνεις πώς πηγαίνει οπότε προετοιμάζεσαι κάπως, και όταν χάνεις συναισθήματα για τον άλλον αρχίζεις να κοιτάς κιόλας και μπορεί να τύχει και μια γνωριμία. Δεν καταλαβαίνεις τη μετάβαση δυστυχώς».

«Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση το πόσο καιρό είμαι μόνη μου, γιατί το τι θεωρούμαι σχέση είναι για τον κάθε ένα διαφορετικό. Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου. Είμαι αρκετά καλά. Δεν έχω περάσει το στάδιο της αποθεραπείας που θέλω, δεν ξέρω αν κάνουμε επιλογές συνειδητές», κατέληξε η Μαρία Σολωμού.