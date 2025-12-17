Ατύχημα για τον Σάββα Πούμπουρα

«Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου που παθαίνω κάτι τόσο σοβαρό»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 15:32 Ανάρτηση «φωτιά» από τον άνδρα που θα καταγγείλλει τον γνωστό τραγουδιστή
17.12.25 , 15:18 Tο Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει στο Erasmus
17.12.25 , 15:03 Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες
17.12.25 , 14:57 Αιγάλεω: Καθηγήτρια πρόβαλε σε μαθητές σειρά με ακατάλληλο περιεχόμενο
17.12.25 , 14:55 Αλέξης Μίχας: Η Κατερίνα Καραβάτου στον ΑΝΤ1 κι ο ρόλος του Γιώργου Λιάγκα
17.12.25 , 14:41 Μισέλ Ομπάμα: Εμφανίστηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ πιο αδύνατη από ποτέ
17.12.25 , 14:34 Τροχαίο με παράσυρση πεζού έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.25 , 14:19 Τζωρτζίνα Νικάκη: Σαρώνει με τις live εμφανίσεις της ανά την Ελλάδα
17.12.25 , 14:14 Κυψέλη: «Δεν ήθελα να της κάνω κακό, μου έκαναν bullying»
17.12.25 , 14:06 Χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ με τον Σάκη Ρουβά
17.12.25 , 13:49 Η Μαρία Σολωμού είναι single: «Είμαι αρκετό καιρό μόνη μου»
17.12.25 , 13:39 Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Συνελήφθη ιδιωτικός ερευνητής στην Κρήτη
17.12.25 , 13:37 Ατύχημα για τον Σάββα Πούμπουρα
17.12.25 , 13:02 Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 9χρονος μετά από challenge
17.12.25 , 12:58 GNTM: Τα αγόρια «αλληθώρισαν» με την Μπέττυ Μαγγίρα
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
GNTM: Τα αγόρια «αλληθώρισαν» με την Μπέττυ Μαγγίρα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ατύχημα για τον Σάββα Πούμπουρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα σοβαρό ατύχημα είχε ο Σάββας Πούμπουρας και θέλησε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε, είχε ένα ατύχημα και έσπασε τα δύο δάχτυλα του ποδιού του. Ο παρουσιαστής ωστόσο, θέλησε να εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το συμβάν και όχι στο συμβάν αυτό καθαυτό. Ο γνωστός παρουσιαστής τόνισε αργότερα πως είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό στα 45 έτη που ζει.

«Έσπασα 2 δάχτυλα στο πόδι. Οk. Το θέμα είναι ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ να πεις σε υπερδραστήριο άτομο να μείνει ακίνητος… ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΩ μλκ. Αύριο προπόνηση και όπου πάει. Ο λόγος που γίνεται αυτό το story είναι όχι για οίκτο, αλλά για να κάνουμε μαζί το ταξίδι του: “Όταν σου λένε δεν γίνεται”, να τους δείχνεις ότι μπορείς να το κάνεις χειρότερα», έγραψε ο Σάββας Πούμπουρας.

πουμπουρας

Το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που παθαίνω κάτι τόσο σοβαρό 45 χρόνια τώρα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μου το έφερα στο τέλος της χρονιάς, σαν να μου λέω: κάλμαρε λίγο, μάθε κάτι μέσα από αυτό. Κάτι θέλει να μου μάθει. Μια χρονιά άκρως διδακτική για μένα. Επίσης σε ένα πολύ μικρό ποσό, μπορώ να καταλάβω πώς ζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα».

πουμπουρας

O Σάββας Πούμπουρας είχε τροχαίο στις αρχές του έτους 2025

Ο παρουσιαστής ήταν άτυχος και στην αρχή της φετινής χρονιάς, καθώς είχε τροχαίο με τη μηχανή του. Το γεγονός επιβεβαίωσε ο ίδιος τότε, μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Σάββας Πούμπουρας, ενημέρωσε τους ακόλουθούς του πως είναι καλά στην υγεία του και πως θα αποκαλύψει περισσότερα αναφορικά με το περιστατικό σε επόμενο χρόνο. 

«Είμαι καλά. Μη σπάτε τα τηλέφωνα παρακαλώ. Θα ενημερωθείτε σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Σάββας Πούμπουρας

Ο Σάββας Πούμπουρας είναι Έλληνας τηλεοπτικός παρουσιαστής, ηθοποιός και πρώην μοντέλο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως μοντέλο και είχε συνεργαστεί με γνωστά πρακτορεία και διεθνείς οίκους μόδας, και στη συνέχεια, στράφηκε στην τηλεόραση.

Έγινε ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από την παρουσίαση ψυχαγωγικών εκπομπών, με πιο χαρακτηριστική το «Best Friend’s Fear» στον ANT1, όπου παρουσίαζε φάρσες Έχει επίσης παρουσιάσει και συμμετάσχει σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές ως ηθοποιός. 

πουμπουρας

Το 2011 ξεκίνησε τη σχέση του με την Αρετή Θεοχαρίδη. Το 2017 παντρεύτηκαν και στις 26 Δεκεμβρίου 2019 γεννήθηκε η κόρη τους, Κύνθια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΒΒΑΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top