Ατύχημα για τον Σάββα Πούμπουρα

Ένα σοβαρό ατύχημα είχε ο Σάββας Πούμπουρας και θέλησε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Όπως αποκάλυψε, είχε ένα ατύχημα και έσπασε τα δύο δάχτυλα του ποδιού του. Ο παρουσιαστής ωστόσο, θέλησε να εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το συμβάν και όχι στο συμβάν αυτό καθαυτό. Ο γνωστός παρουσιαστής τόνισε αργότερα πως είναι η πρώτη φορά που του συμβαίνει κάτι τόσο σοβαρό στα 45 έτη που ζει.

«Έσπασα 2 δάχτυλα στο πόδι. Οk. Το θέμα είναι ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ να πεις σε υπερδραστήριο άτομο να μείνει ακίνητος… ΘΑ ΤΡΕΛΑΘΩ μλκ. Αύριο προπόνηση και όπου πάει. Ο λόγος που γίνεται αυτό το story είναι όχι για οίκτο, αλλά για να κάνουμε μαζί το ταξίδι του: “Όταν σου λένε δεν γίνεται”, να τους δείχνεις ότι μπορείς να το κάνεις χειρότερα», έγραψε ο Σάββας Πούμπουρας.

Το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου ο γνωστός παρουσιαστής ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που παθαίνω κάτι τόσο σοβαρό 45 χρόνια τώρα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Μου το έφερα στο τέλος της χρονιάς, σαν να μου λέω: κάλμαρε λίγο, μάθε κάτι μέσα από αυτό. Κάτι θέλει να μου μάθει. Μια χρονιά άκρως διδακτική για μένα. Επίσης σε ένα πολύ μικρό ποσό, μπορώ να καταλάβω πώς ζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα».

O Σάββας Πούμπουρας είχε τροχαίο στις αρχές του έτους 2025

Ο παρουσιαστής ήταν άτυχος και στην αρχή της φετινής χρονιάς, καθώς είχε τροχαίο με τη μηχανή του. Το γεγονός επιβεβαίωσε ο ίδιος τότε, μέσω ανάρτησής του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Σάββας Πούμπουρας, ενημέρωσε τους ακόλουθούς του πως είναι καλά στην υγεία του και πως θα αποκαλύψει περισσότερα αναφορικά με το περιστατικό σε επόμενο χρόνο.

«Είμαι καλά. Μη σπάτε τα τηλέφωνα παρακαλώ. Θα ενημερωθείτε σύντομα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Σάββας Πούμπουρας

Ο Σάββας Πούμπουρας είναι Έλληνας τηλεοπτικός παρουσιαστής, ηθοποιός και πρώην μοντέλο. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως μοντέλο και είχε συνεργαστεί με γνωστά πρακτορεία και διεθνείς οίκους μόδας, και στη συνέχεια, στράφηκε στην τηλεόραση.

Έγινε ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από την παρουσίαση ψυχαγωγικών εκπομπών, με πιο χαρακτηριστική το «Best Friend’s Fear» στον ANT1, όπου παρουσίαζε φάρσες Έχει επίσης παρουσιάσει και συμμετάσχει σε άλλες τηλεοπτικές παραγωγές ψυχαγωγικού χαρακτήρα, καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές ως ηθοποιός.

Το 2011 ξεκίνησε τη σχέση του με την Αρετή Θεοχαρίδη. Το 2017 παντρεύτηκαν και στις 26 Δεκεμβρίου 2019 γεννήθηκε η κόρη τους, Κύνθια.