Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα εμφανίστηκε ο Γιάννης Αϊβάζης μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, μην μπορώντας πλέον να κρύψει την έντονη αγανάκτησή του για τις επαναλαμβανόμενες και συχνά αδιάκριτες ερωτήσεις που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με την προσωπική του ζωή και τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, εμφανώς ενοχλημένος, ένιωσε την ανάγκη να βάλει ξεκάθαρα όρια, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα βαθιά προσωπικό, το οποίο δεν θεωρεί ότι πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Με έντονο ύφος, υπογράμμισε τον σεβασμό που εξακολουθεί να τρέφει τόσο για τα 18 χρόνια κοινής ζωής και γάμου με τη Μαρία Κορινθίου, όσο και για το παιδί που έχουν αποκτήσει μαζί, ξεκαθαρίζοντας πως αυτά τα κεφάλαια της ζωής του δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται επιπόλαια.

Το ξέσπασμά του μπροστά στις κάμερες ήταν χαρακτηριστικό: «Σε ρωτάνε γιατί χώρισες! Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες να σου πω τους πραγματικούς λόγους που χώρισα; Θα τους αντέξεις; Θα αντέξω εγώ να στους πω; Με ρωτάς αν είμαι με κάποιον, δε θέλω να πω! Σέβομαι τα 18 χρόνια που υπήρξα παντρεμένος και ερωτευμένος με μια γυναίκα κι έχω κι ένα παιδί», δήλωσε με εμφανή φόρτιση, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως δεν προτίθεται να μπει σε λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το έντονο αυτό ξέσπασμα, ο Γιάννης Αϊβάζης είχε επιλέξει πιο ήπιους και ήρεμους τόνους σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου μίλησε πιο αναλυτικά για τη δική του οπτική σχετικά με τη συνεχή προβολή της προσωπικής του ζωής από τα μέσα.

«Η δική μου άποψη έχει ως εξής. Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν, με όλο αυτό που γίνεται έξω, τι συμβαίνει στη δική μου ζωή. Είναι παράλογο. Όταν δίνουμε δικαιώματα σε γενικές γραμμές, κάποιος μπορεί να ρωτήσει, αλλά δεν αφορά κανέναν αν είμαι μόνος μου ή αν η Μαρία έχει συνεχίσει τη ζωή της. Αν θέλω να επικοινωνήσω κάτι, θα το πω εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη διαρκή πίεση που δέχεται.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως αυτή την περίοδο βρίσκεται μόνος και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την καθημερινότητά του, να βρει τις ισορροπίες του και να προχωρήσει μπροστά με ηρεμία και αξιοπρέπεια. Δεν παρέλειψε, τέλος, να εκφράσει την ενόχλησή του για δημοσιεύματα και σχόλια που κυκλοφορούν χωρίς τη δική του συγκατάθεση, τονίζοντας πως ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή θα έπρεπε να είναι αυτονόητος.