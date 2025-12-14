Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»

Ξέσπασε on camera ο ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.12.25 , 13:46 Reuters: Δεύτερο πρόγραμμα για εξοπλισμούς SAFE στο τραπέζι της ΕΕ
14.12.25 , 13:15 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/12/2025 – 21/12/2025
14.12.25 , 13:05 Άση Μπήλιου: Δύσκολη όψη Άρη – Ποσειδώνα: Τι να προσέξουν τα ζώδια!
14.12.25 , 12:57 Αυστραλία: Δέκα νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ
14.12.25 , 12:56 Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
14.12.25 , 12:37 To Traction στο περίφημο Goodwood Revival στη Βρετανία
14.12.25 , 12:19 Νίκος Πορτοκάλογλου: Παρουσιάζει δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Παλλάς
14.12.25 , 11:58 ΗΠΑ: Το βίντεο με τον φερόμενο δράστη να φεύγει μετά τους πυροβολισμούς
14.12.25 , 11:57 Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
14.12.25 , 11:24 IQ 160: Τα Κυριακάτικα βράδια το μυστήριο παρατείνεται με διπλό επεισόδιο
14.12.25 , 11:07 Ζωή Κωνσταντοπούλου - Δημήτρης Καραναστάσης: «Ανάσα δίπλα στη θάλασσα»
14.12.25 , 10:49 Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
14.12.25 , 10:49 Χάσε κιλά και γυμνάσου με τη βοήθεια ενός τοίχου
14.12.25 , 10:30 Μητσοτάκης προς αγρότες: «Διάλογος δε γίνεται με τελεσίγραφα»
14.12.25 , 10:04 Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
«Επικός τσακωμός Παπανικολάου με Μπαρτζώκα - Αντάλλαξαν κουβέντες»!
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Διαμαντής Καραναστάσης: Αυτό είναι το νέο του επαγγελματικό βήμα
Ζουγανέλη: Την έπιασαν να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
Ναταλία Λιονάκη: Ο μητροπολίτης αποκάλυψε πού βρίσκεται η μοναχή Φεβρωνία
Tα ζώδια που θα ερωτευτούν πριν τελειώσει το 2025
Αυστραλία: Δέκα νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Αϊβάζης: Το ξέσπασμα για τις αδιάκριτες ερωτήσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα εμφανίστηκε ο Γιάννης Αϊβάζης μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, μην μπορώντας πλέον να κρύψει την έντονη αγανάκτησή του για τις επαναλαμβανόμενες και συχνά αδιάκριτες ερωτήσεις που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με την προσωπική του ζωή και τον χωρισμό του από τη Μαρία Κορινθίου.

Ενοχλημένος ο Γιάννης Αϊβάζης: «Δεν απαντάω σε προσωπικές ερωτήσεις»

Ο γνωστός ηθοποιός, εμφανώς ενοχλημένος, ένιωσε την ανάγκη να βάλει ξεκάθαρα όρια, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα βαθιά προσωπικό, το οποίο δεν θεωρεί ότι πρέπει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Με έντονο ύφος, υπογράμμισε τον σεβασμό που εξακολουθεί να τρέφει τόσο για τα 18 χρόνια κοινής ζωής και γάμου με τη Μαρία Κορινθίου, όσο και για το παιδί που έχουν αποκτήσει μαζί, ξεκαθαρίζοντας πως αυτά τα κεφάλαια της ζωής του δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται επιπόλαια.

Η έντονη αντίδραση του Γιάννη Αϊβάζη για την προσωπική του ζωή

Το ξέσπασμά του μπροστά στις κάμερες ήταν χαρακτηριστικό: «Σε ρωτάνε γιατί χώρισες! Θα σου πω γιατί χώρισα; Θες να σου πω τους πραγματικούς λόγους που χώρισα; Θα τους αντέξεις; Θα αντέξω εγώ να στους πω; Με ρωτάς αν είμαι με κάποιον, δε θέλω να πω! Σέβομαι τα 18 χρόνια που υπήρξα παντρεμένος και ερωτευμένος με μια γυναίκα κι έχω κι ένα παιδί», δήλωσε με εμφανή φόρτιση, στέλνοντας σαφές μήνυμα πως δεν προτίθεται να μπει σε λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή.

Γιάννης Αϊβάζης ξεκαθαρίζει για προσωπική ζωή: «Είμαι μόνος, δεν έχω κάτι»

Ωστόσο, σε αντίθεση με το έντονο αυτό ξέσπασμα, ο Γιάννης Αϊβάζης είχε επιλέξει πιο ήπιους και ήρεμους τόνους σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου μίλησε πιο αναλυτικά για τη δική του οπτική σχετικά με τη συνεχή προβολή της προσωπικής του ζωής από τα μέσα.

«Η δική μου άποψη έχει ως εξής. Δεν μπορεί να ενδιαφέρει κανέναν, με όλο αυτό που γίνεται έξω, τι συμβαίνει στη δική μου ζωή. Είναι παράλογο. Όταν δίνουμε δικαιώματα σε γενικές γραμμές, κάποιος μπορεί να ρωτήσει, αλλά δεν αφορά κανέναν αν είμαι μόνος μου ή αν η Μαρία έχει συνεχίσει τη ζωή της. Αν θέλω να επικοινωνήσω κάτι, θα το πω εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη διαρκή πίεση που δέχεται.

 

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως αυτή την περίοδο βρίσκεται μόνος και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την καθημερινότητά του, να βρει τις ισορροπίες του και να προχωρήσει μπροστά με ηρεμία και αξιοπρέπεια. Δεν παρέλειψε, τέλος, να εκφράσει την ενόχλησή του για δημοσιεύματα και σχόλια που κυκλοφορούν χωρίς τη δική του συγκατάθεση, τονίζοντας πως ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή θα έπρεπε να είναι αυτονόητος.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ
 |
MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top