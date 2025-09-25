Γιάννης Αϊβάζης ξεκαθαρίζει για προσωπική ζωή: «Είμαι μόνος, δεν έχω κάτι»

«Δεν είναι ακριβώς μοναξιά, είναι μοναχικότητα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 15:29 Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 11χρονο - Τι υποστήριξε η οδηγός
25.09.25 , 15:27 Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελενίτσα» του Ρετιρέ
25.09.25 , 15:21 «Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
25.09.25 , 15:11 Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
25.09.25 , 14:49 Βοιωτία: «Από το 2021 είχε αδειάσει το διαμέρισμα της μητέρας της»
25.09.25 , 14:48 Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη
25.09.25 , 14:34 Μαρινέλλα: Σαν σήμερα κατέρρευσε στο Ηρώδειο - «Τα μάτια της είναι κλειστά»
25.09.25 , 14:31 Γιάννης Αϊβάζης ξεκαθαρίζει για προσωπική ζωή: «Είμαι μόνος, δεν έχω κάτι»
25.09.25 , 14:24 O Oμπράντοβιτς βρήκε τον νέο «Ναν»
25.09.25 , 14:22 Θρήνος στη Φωκίδα: Νεκρό 5χρονο αγοράκι μετά από ίωση
25.09.25 , 14:07 Τσαλίκης: Το πρόβλημα υγείας και τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνισή του
25.09.25 , 14:07 Βούλγαρη για τον σύζυγό της: «Στην αρχή δεν του έδινα σημασία, δεν υπήρχε»
25.09.25 , 14:04 Slimane: Ο Γάλλος της Eurovision καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση
25.09.25 , 13:56 Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ
25.09.25 , 13:56 Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι και τι κάνει σήμερα η «Ελενίτσα» του Ρετιρέ
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Ιωάννα Τούνη: «Χρειαζόταν δύο γυναίκες ταυτόχρονα για να νιώσει άνδρας»
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ηγουμενίτσα: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 11χρονο - Τι υποστήριξε η οδηγός
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιάννης Αϊβάζης στο Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έπειτα από 18 χρόνια έγγαμου βίου ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού παραμένουν άριστες με την ηθοποιός να δηλώνει και πάλι ερωτευμένη με τον νέο σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

Αϊβάζης: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου- 18 χρόνια ήμασταν μαζί»

Από την άλλη πλευρά, ο γνωστός ηθοποιός έκανε έναν προσωπικό απολογισμό και περιέγραψε την περίοδο μοναχικότητας που βιώνει, τονίζοντας ότι η νέα του καθημερινότητα γεμίζει με αρκετό ελεύθερο χρόνο για σκέψη και ανασύνταξη.

Γιάννης Αϊβάζης: Πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Πάτρας

«Δεν είναι ακριβώς μοναξιά, είναι μοναχικότητα. Ακόμη και τώρα δεν ξυπνάω κάθε μέρα με την κόρη μου, αλλά έχω χρόνο να σκεφτώ. Πολλές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε τα πάντα τέλεια, όμως η ζωή πολλές φορές τα φέρνει αλλιώς. Αυτός ο χρόνος σκέψης σου δίνει την ευκαιρία να βελτιωθείς ή να χειροτερέψεις», ανέφερε καλεσμένος στην εκπομπή Το Πρωινό.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν σε σχέση με μία εντυπωσιακή ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, ο Γιάννης Αϊβάζης διέψευσε τις φήμες και μίλησε για την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του.

Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»

«Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου. Είμαι μόνος μου και δεν υπάρχει κάτι στη ζωή μου. Όσα γράφονται είναι απαράδεκτα. Δεν μπορείς να βγάζεις ονόματα ανθρώπων χωρίς να τους ρωτάς αν θέλουν να εμφανιστούν στην τηλεόραση. Στα 48 μου και μετά από 18 χρόνια γάμου, χρειάζεται κάτι πολύ δυνατό για να προσηλωθώ σε κάτι», πρόσθεσε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ
 |
MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top