Γιάννης Αϊβάζης ξεκαθαρίζει για προσωπική ζωή: «Είμαι μόνος, δεν έχω κάτι»

Έπειτα από 18 χρόνια έγγαμου βίου ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού παραμένουν άριστες με την ηθοποιός να δηλώνει και πάλι ερωτευμένη με τον νέο σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση.

Από την άλλη πλευρά, ο γνωστός ηθοποιός έκανε έναν προσωπικό απολογισμό και περιέγραψε την περίοδο μοναχικότητας που βιώνει, τονίζοντας ότι η νέα του καθημερινότητα γεμίζει με αρκετό ελεύθερο χρόνο για σκέψη και ανασύνταξη.

«Δεν είναι ακριβώς μοναξιά, είναι μοναχικότητα. Ακόμη και τώρα δεν ξυπνάω κάθε μέρα με την κόρη μου, αλλά έχω χρόνο να σκεφτώ. Πολλές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε τα πάντα τέλεια, όμως η ζωή πολλές φορές τα φέρνει αλλιώς. Αυτός ο χρόνος σκέψης σου δίνει την ευκαιρία να βελτιωθείς ή να χειροτερέψεις», ανέφερε καλεσμένος στην εκπομπή Το Πρωινό.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που τον ήθελαν σε σχέση με μία εντυπωσιακή ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη, ο Γιάννης Αϊβάζης διέψευσε τις φήμες και μίλησε για την επιθυμία του να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του.

«Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να συμβιβαστώ με τον εαυτό μου. Είμαι μόνος μου και δεν υπάρχει κάτι στη ζωή μου. Όσα γράφονται είναι απαράδεκτα. Δεν μπορείς να βγάζεις ονόματα ανθρώπων χωρίς να τους ρωτάς αν θέλουν να εμφανιστούν στην τηλεόραση. Στα 48 μου και μετά από 18 χρόνια γάμου, χρειάζεται κάτι πολύ δυνατό για να προσηλωθώ σε κάτι», πρόσθεσε.