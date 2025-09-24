Αϊβάζης: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου- 18 χρόνια ήμασταν μαζί»

Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει εδώ και ενάμιση χρόνο Γιάννης Αϊβάζης και Μαρία Κορινθίου. Η ηθοποιός μάλιστα, έχει μιλήσει ανοιχτά για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αφού μετά το διαζύγιο βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του Γιώργου Καραθανάση.

Oι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον Γιάννη Αϊβάζη και τον ρώτησαν για τη σχέση που έχει διατηρήσει με την πρώην σύζυγό του κι αν χαίρεται που είναι στη ζωή του με κάποιον τρόπο.

Γιάννης Αϊβάζης- Μαρία Κορινθίου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Ο Τελευταίος Χορός", τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Μόνο οι κακοί άνθρωποι δε χαίρονται σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω πού το πας...», είπε αρχικά στο Happy Day και στη συνέχεια διευκρίνισε: «H Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου, όπως και να 'χει, 18 χρόνια ήταν αυτά μαζί. Δεν έχω να απαντήσω κάτι άλλο σ' αυτό».

Το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη μαζί, την Ισμήνη, η οποία γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2008.

Μετά την προβολή των δηλώσεων του πάντως, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε πως μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του κάποια στιγμή, της είχε διαψεύσει τα σενάρια που τον ήθελαν σε νέα σχέση. «Μου είπε ότι πρσπαθούν να του προσάψουν σχέσεις που δεν ισχύουν και που εκθέτουν και τρίτα πρόσωπα κι ότι σε αυτή τη φάση δε θέλει να πει κάτι», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Θυμίζουμε ότι η Μαρία Κορινθίου εξομολογήθηκε πως είναι ερωτευμένη στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού», τον περασμένο Ιούλιο. Έκτοτε, δεν κρύβει τον έρωτα της για τον νέο της σύντροφο, για τον οποίο μιλά με θαυμασμό και πολύ κολακευτικά σχόλια.