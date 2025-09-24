Αϊβάζης: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου- 18 χρόνια ήμασταν μαζί»

Η αντίδραση του ηθοποιού στις ερωτήσεις για την πρώην σύζυγό του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.09.25 , 10:48 Χάρης Λεμπιδάκης: «Το 80% της τηλεόρασης κάνει χαμηλά νούμερα…»
24.09.25 , 10:33 Πειραιάς: Nεκρός 20χρονος ναυτικός - Πιάστηκε σε πόρτα γκαράζ πλοίου
24.09.25 , 10:30 Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι
24.09.25 , 10:28 Πάνος Ρούτσι: Εξαντλημένος συνεχίζει για 10η ημέρα την απεργία πείνας
24.09.25 , 10:27 Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
24.09.25 , 10:09 Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
24.09.25 , 09:58 Γιώργος Παράσχος: Συγκινούν όσα είπε για τη μάχη του με τον καρκίνο
24.09.25 , 09:55 Dua Lipa: Πήρε θέση υπέρ της Παλαιστίνης - Απέλυσε τον μάνατζέρ της
24.09.25 , 09:51 Εκτός λειτουργίας ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός»
24.09.25 , 09:45 Δέσποινα Βανδή: Πήγε... Porto Leone παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη
24.09.25 , 09:36 Skoda Enyaq: Οι πέντε λόγοι για να επιλέξεις το νέο μοντέλο
24.09.25 , 09:27 Αϊβάζης: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου- 18 χρόνια ήμασταν μαζί»
24.09.25 , 09:23 «Κλείδωσε» η κακοκαιρία: «Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας»
24.09.25 , 09:15 Δημήτρης Σταρόβας: «Ορισμένοι από εσάς ή είστε ηλίθιοι, ή είστε... ηλίθιοι»
24.09.25 , 09:03 «Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Η στιγμή που ο Σιανίδης πιάνει την κοιλίτσα της Κατερίνας Καινούργιου
Πειραιάς: Nεκρός 20χρονος ναυτικός - Πιάστηκε σε πόρτα γκαράζ πλοίου
Βόλος: «Μαμά, πρέπει να έχει πέσει» - Πώς κατέληξε στον φωταγωγό ο Ιάσονας
«Κλείδωσε» η κακοκαιρία: «Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας»
Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει
Δημήτρης Σταρόβας: «Ορισμένοι από εσάς ή είστε ηλίθιοι, ή είστε... ηλίθιοι»
«Ο Νίκος Σεργιανόπουλος πέθανε στα 16 του, απλώς τον θάψαμε 40 χρόνια μετά»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αϊβάζης: «Η Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου- 18 χρόνια ήμασταν μαζί»/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει εδώ και ενάμιση χρόνο Γιάννης Αϊβάζης και Μαρία Κορινθίου. Η ηθοποιός μάλιστα, έχει μιλήσει ανοιχτά για το νέο κεφάλαιο στη ζωή της, αφού μετά το διαζύγιο βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο του Γιώργου Καραθανάση.

Μαρία Κορινθίου: Τα χαρακτηριστικά που την κέρδισαν στον Γιώργο Καραθανάση

Oι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν τον Γιάννη Αϊβάζη και τον ρώτησαν για τη σχέση που έχει διατηρήσει με την πρώην σύζυγό του κι αν χαίρεται που είναι στη ζωή του με κάποιον τρόπο. 

Γιάννης Αϊβάζης- Μαρία Κορινθίου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Ο Τελευταίος Χορός", τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιάννης Αϊβάζης- Μαρία Κορινθίου στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης "Ο Τελευταίος Χορός", τον Νοέμβριο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Μόνο οι κακοί άνθρωποι δε χαίρονται σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω πού το πας...», είπε αρχικά στο Happy Day και στη συνέχεια διευκρίνισε: «H Μαρία είναι η μητέρα του παιδιού μου, όπως και να 'χει, 18 χρόνια ήταν αυτά μαζί. Δεν έχω να απαντήσω κάτι άλλο σ' αυτό».

Μαρία Κορινθίου: «Στον Γιώργο με γοητεύουν πολλά. Είναι αρσενικό»

Το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη μαζί, την Ισμήνη, η οποία γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2008.

Μετά την προβολή των δηλώσεων του πάντως, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε πως μετά από επικοινωνία που είχε μαζί του κάποια στιγμή, της είχε διαψεύσει τα σενάρια που τον ήθελαν σε νέα σχέση. «Μου είπε ότι πρσπαθούν να του προσάψουν σχέσεις που δεν ισχύουν και που εκθέτουν και τρίτα πρόσωπα κι ότι σε αυτή τη φάση δε θέλει να πει κάτι», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια. 

«Όμορφε μου άντρα, υπέροχε»: Η Κορινθίου «λιώνει» για τον σύντροφό της

Θυμίζουμε ότι η Μαρία Κορινθίου εξομολογήθηκε πως είναι ερωτευμένη στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού», τον περασμένο Ιούλιο. Έκτοτε, δεν κρύβει τον έρωτα της για τον νέο της σύντροφο, για τον οποίο μιλά με θαυμασμό και πολύ κολακευτικά σχόλια. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΖΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top