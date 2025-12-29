Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στο σπίτι του Πούτιν!

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία προσπάθησε να πλήξει την κατοικία του προέδρου της χώρας Βλάντιμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ!

Συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε σήμερα, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μετέδωσε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στη «κατοικία του Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ», επικαλούμενος το πρακτορείο Interfax ως πηγή για τη συγκεκριμένη δήλωση.

Ζελένσκι: Αυτά είναι ψέματα

Κατηγορηματικά διέψευσε πάντως τον ισχυρισμό ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος σχολίασε σχετικά με το ζήτημα:

«Αυτά είναι ψέματα. η Ρωσία θέλει να αποδυναμώσει την πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και προετοιμάζει το έδαφος για επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο».

