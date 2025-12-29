Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στο σπίτι του Πούτιν!

Διαψεύδει ο Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει να αποδυναμώσει τις συνομιλίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.12.25 , 19:29 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν
29.12.25 , 19:20 Τσιάρας: Έτοιμη για διάλογο στα μπλόκα η κυβέρνηση αν θέλουν οι αγρότες
29.12.25 , 18:41 «Παρά Πέντε»: Η Αγγελική Λάμπρη αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το reunion
29.12.25 , 18:28 Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
29.12.25 , 18:20 Αποκτά σάρκα και οστά ο φορέας «δεύτερης ευκαιρίας» για τους δανειολήπτες
29.12.25 , 18:12 Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί στο σπίτι του Πούτιν!
29.12.25 , 17:47 Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Στις 4/1 η αποκαλύψη των 28 καλλιτεχνών
29.12.25 , 17:40 Προφυλακίστηκε το «δεξί χέρι» του Έντικ στην Ελλάδα
29.12.25 , 17:02 Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
29.12.25 , 16:07 Νέο look για την Άντζυ Σαμίου
29.12.25 , 15:00 Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά
29.12.25 , 14:37 Σύλβα Ακρίτα: Ράκος η Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο στη μητέρα της
29.12.25 , 14:25 Μπλόκα: Κλείνει επ’ αόριστον η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων
29.12.25 , 13:58 Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων γρίπης κι άλλων ιώσεων σε παιδιά
29.12.25 , 13:50 Παντρεύεται η Γιώτα Κηπουρού: Το εντυπωσιακό μονόπετρο!
Η σπάνια εμφάνιση της Έλενας Ακρίτα  με τον γιο της Παύλο Αρζόγλου
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έγιναν χριστουγεννιάτικα στολίδια
Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Μαζωνάκης: Η οικιακή βοηθός, «τα χρωστούμενα» και τα έξοδα για... ψιλικά
Μαρία Σολωμού: Χριστούγεννα στον Παρνασσό με σέξι διάθεση
Σάκης Ρουβάς: Το παντελόνι… δεν άντεξε στη σκηνή με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: φωτογραφία AP
Σεργκέι Λαβρόφ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία προσπάθησε να πλήξει την κατοικία  του  προέδρου της χώρας Βλάντιμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ!         

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Συγκεκριμένα, σε ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε σήμερα, το πρακτορείο ειδήσεων  Reuters μετέδωσε ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε πως η Ουκρανία προσπάθησε να επιτεθεί στη «κατοικία του Πούτιν στην περιοχή Νόβγκοροντ», επικαλούμενος το πρακτορείο Interfax ως πηγή για τη συγκεκριμένη δήλωση.

Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας

Ζελένσκι: Αυτά είναι ψέματα 

Κατηγορηματικά διέψευσε πάντως τον ισχυρισμό ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος σχολίασε σχετικά με το ζήτημα: 


Τραμπ - Ζελένσκι: «Πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία Ρωσίας - Ουκρανίας»

«Αυτά είναι ψέματα. η Ρωσία θέλει να αποδυναμώσει την πρόοδο στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και προετοιμάζει το έδαφος για επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΡΓΚΕΙ ΛΑΒΡΟΦ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
 |
ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top