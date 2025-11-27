Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι το περίγραμμα του ειρηνευτικού σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση μελλοντικών συμφωνιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συμφωνίες», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν υπόψη τη θέση της Ρωσίας, αλλά ότι ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν.

Πούτιν: Η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία με τον πόλεμο αν ο ουκρανικός στρατός δεν αποχωρήσει από τα εδάφη που βρίσκεται

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι εξεπλάγη από τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο μήνα επέβαλαν τις πιο σκληρές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί ποτέ στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, στοχοποιώντας τις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil

Ο ίδιος προσέθεσε ότι οι κυρώσεις καταστρέφουν τις σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πούτιν λέει ότι η άποψη ότι ο απεσταλμένος του Τραμπ Γουίτκοφ είναι φιλορώσος είναι ανοησία

Ο Πούτιν απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη έναντι της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τον ανοησία.

Ο Γουίτκοφ δέχτηκε νέες επικρίσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα μετά τη διαρροή μιας ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας στην οποία συμβούλευε σύμβουλο του Κρεμλίνου για το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να χειριστεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ εξαπέλυε άσεμνες ύβρεις κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

«Αυτό είναι ανοησία», είπε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Πούτιν: Η Μόσχα ετοιμάζει αντίποινα σε περίπτωση που απειληθούν τα δεσμευμένα περιουσιακά της στοιχεία

Ο Πούτιν δήλωσε και ότι η Ρωσία προετοιμάζει ένα πακέτο αντιποίνων σε περίπτωση που υπάρξουν κατασχέσεις ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη.

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κίνηση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε «κλοπή περιουσίας» και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συζητήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τις πυρηνικές δοκιμές. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για οποιεσδήποτε εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα.

Διέψευσε τις φήμες ότι έχει πέσει σε δυσμένεια ο Λαβρόφ

Ο Λαβρόφ, 75 ετών, ένας βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής γνωστός για το δυναμικό διαπραγματευτικό του στυλ, απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση του Κρεμλίνου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία συνήθως παρευρισκόταν, και ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, έναν ρόλο που ο Λαβρόφ έχει εκπληρώσει στο παρελθόν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε σήμερα την ουκρανική ηγεσία παράνομη και δήλωσε ότι θα ήταν παράλογο να υπογράψει οποιαδήποτε έγγραφα μαζί της.

Είπε ότι η ηγεσία του Κιέβου έχασε τη νομιμότητά της μετά την άρνησή της να διεξάγει εκλογές όταν έληξε η αιρετή θητεία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το Κίεβο λέει ότι δεν μπορεί να διεξάγει εκλογές ενώ βρίσκεται σε στρατιωτικό νόμο και υπερασπίζεται το έδαφός του από τη ρωσική επίθεση.

