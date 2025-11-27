Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα

Απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star από τον εκλογικό αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.
Η έρευνα αποτυπώνει τις αλλαγές στους συσχετισμούς δυνάμεων των πολιτικών κομμάτων, αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών από τις επόμενες εθνικές εκλογές.
- Πώς αξιολογούν οι πολίτες το έργο της κυβέρνησης και το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
- Πώς ιεραρχούν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τι γνώμη έχουν για επιμέρους τομείς άσκησης κυβερνητικής πολιτικής και πώς αξιολογούν τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Τι αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό από την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ποιοι δηλώνουν πιθανοί ψηφοφόροι του και πώς επηρέασε τη στάση τους η δημοσιοποίηση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού.
