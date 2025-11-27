Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα

Απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star από τον εκλογικό αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.



Η έρευνα αποτυπώνει τις αλλαγές στους συσχετισμούς δυνάμεων των πολιτικών κομμάτων, αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες το έργο της κυβέρνησης και το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πώς ιεραρχούν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τι γνώμη έχουν για επιμέρους τομείς άσκησης κυβερνητικής πολιτικής και πώς αξιολογούν τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό από την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ποιοι δηλώνουν πιθανοί ψηφοφόροι του και πώς επηρέασε τη στάση τους η δημοσιοποίηση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού.



