Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα

H μεγάλη δημοσκόπηση της GPO από τον εκλογικό αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.11.25 , 20:31 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%
27.11.25 , 20:23 Σάκης Τανιμανίδης: Φορά την περούκα της Χριστίνας Μπόμπα από το MadWalk
27.11.25 , 20:16 «Σαρώνει» η κακοκαιρία Adel: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο
27.11.25 , 20:09 Τροχός της Τύχης: Χάρισε το 1ο αυτοκίνητο της σεζόν!
27.11.25 , 19:29 «Ο Η5Ν5 θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία χειρότερη της Covid-19»
27.11.25 , 19:11 ΟΠΕΚΑ: Έγινε η κλήρωση για τις προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων
27.11.25 , 19:10 Lila και Ρία Ελληνίδου ευδιάθετες στο backstage του MadWalk 2025
27.11.25 , 19:05 Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Η άποψή της για τη μητρότητα: «Είναι κάτι πολύ ιερό»
27.11.25 , 19:01 Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025: Οι συνθήκες και οι αλλαγές ελαστικών
27.11.25 , 18:47 ΑΑΔΕ: Πρόστιμα από 10.000 ευρώ σε 161 ιδιοκτήτες ΙΧ για δήθεν «ακινησία»
27.11.25 , 18:33 Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο
27.11.25 , 18:24 Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία»
27.11.25 , 18:16 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
27.11.25 , 18:04 Κρήτη: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σπίτι του Ραφαήλ, όταν έφτασε η σορός
27.11.25 , 17:39 Πούτιν: Βάση μελλοντικής συμφωνίας ειρήνης το κείμενο ΗΠΑ - Ουκρανίας
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με εντυπωσιακή μίνι τουαλέτα στο MadWalk 2025
Μαρία Αναστασοπούλου: Στα μπουζούκια με γνωστό παρουσιαστή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις
Φάρμα Ναταλία: Αποχώρησε και ξεκαθάρισε για τη σχέση της με τον Βάγγο
Μαρία Κίτσου: «Ο πατέρας μου έφυγε μέσα σε ενάμιση μήνα από λευχαιμία»
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Ο Κρόνος γυρίζει σε ορθή πορεία: Τι σημαίνει για τα μεταβλητά ζώδια;
Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star από τον εκλογικό αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.

ΖΑΧΑΡΕΑ
Η έρευνα αποτυπώνει τις αλλαγές στους συσχετισμούς δυνάμεων των πολιτικών κομμάτων, αλλά και τις προσδοκίες των πολιτών από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα, θα παρουσιαστεί η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO για το Star

  • Πώς αξιολογούν οι πολίτες το έργο της κυβέρνησης και το έργο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
  • Πώς ιεραρχούν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τι γνώμη έχουν για επιμέρους τομείς άσκησης κυβερνητικής πολιτικής και πώς αξιολογούν τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Τι αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό από την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ποιοι δηλώνουν πιθανοί ψηφοφόροι του και πώς επηρέασε τη στάση τους η δημοσιοποίηση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού.


Απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star στις 19:45 με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
 |
STAR
 |
GPO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top