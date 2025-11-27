Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025: Οι συνθήκες και οι αλλαγές ελαστικών

Ακόμη μια έρημος, αυτή τη φορά στη Ντόχα

Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025: Οι συνθήκες και οι αλλαγές ελαστικών
Το Grand Prix του Κατάρ είναι ο προτελευταίος αγώνας της σεζόν και ο τελευταίος που θα διεξαχθεί με τη μορφή Sprint. Έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά το Λας Βέγκας, το οποίο απέχει 13.000 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από τη φετινή τοποθεσία στη Λουσέιλ. Αμφότεροι οι αγώνες όπως άλλωστε και ο τελικός στο Άμπου Ντάμπι, διεξάγονται τη νύχτα, αλλά ο καιρός δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικός. Ενώ οι συνθήκες στην έρημο της Νεβάδα ήταν κρύες, στο Κατάρ οι οδηγοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ζέστη και υγρασία παρόμοια με αυτές που βίωσαν στη Σιγκαπούρη. Η πίστα της Μέσης Ανατολής είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά και αυτό οδήγησε στην εισαγωγή ενός έκτακτου μέτρου (που εξηγείται παρακάτω), περιορίζοντας τον αριθμό των γύρων που μπορούν να διανυθούν από ένα σετ ελαστικών. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να αλλάξουν ελαστικά τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Pirelli - Formula 1 GP Κατάρ 2025: Οι συνθήκες και οι αλλαγές ελαστικών
Οι γόμες

Οι τρεις πιο σκληρές γόμες της σειράς της Pirelli επιλέχθηκαν για τη Ντόχα. Οι C1, C2 και C3 αποτελούν την προφανή επιλογή σε μια πίστα όπου τα ελαστικά υπόκεινται σε επίπεδα ενέργειας παρόμοια με αυτά στη Σουζούκα. Είναι οι μόνες γόμες που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ για αυτό το Grand Prix. Αυτό το τρίο γομών έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν τρεις φορές φέτος, όλες στο πρώτο μέρος της σεζόν, στην Ιαπωνία, στο Μπαχρέιν και στην Ισπανία. Οι περισσότερες στροφές στην πίστα της Λουσέιλ είναι υψηλής ταχύτητας, πράγμα που σημαίνει ότι τα ελαστικά έχουν ελάχιστο χρόνο να ανακάμψουν και το τμήμα που τα καταπονεί περισσότερο είναι από τη στροφή 12 έως τη 14. Η επιφάνεια της πίστας, η οποία είναι αρκετά λεία, προκαλεί συνήθως τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (graining), που συμβάλλει στην παραγωγή υψηλού ρυθμού φθοράς στα ελαστικά.

PIRELLI
 |
FORMULA 1 GP ΚΑΤΑΡ 2025
 |
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΟΜΕΣ
