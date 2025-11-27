Lila και Ρία Ελληνίδου ευδιάθετες στο backstage του MadWalk 2025

Το MadWalk 2025 επέστρεψε φέτος πιο εντυπωσιακό από ποτέ, γιορτάζοντας 15 χρόνια μοναδικής ένωσης μόδας και μουσικής. Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο μεταμορφώθηκε σε ένα λαμπερό playground δημιουργικότητας, με κορυφαίους Έλληνες designers, fashion brands, καλλιτέχνες και performances που έκοβαν την ανάσα.

Την παρουσίαση ανέλαβε για μία ακόμη χρονιά η Βίκυ Καγιά, δίνοντας στο event την αβίαστη κομψότητα και ενέργεια που το χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

Το star.gr βρέθηκε αποκλειστικά στα backstage και κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τον παλμό της βραδιάς, τις προετοιμασίες, το άγχος των καλλιτεχνών αλλά και πολλές… iconic στιγμές.

Η Lila σε απόλυτο mood – Bo$$ στο MadWalk 2025

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συναντήσαμε ήταν και η Lila, η οποία εμφανίστηκε πιο ευδιάθετη από ποτέ. Με έντονη ενέργεια, χιούμορ και διάθεση για performance, μοιράστηκε μαζί μας την ανυπομονησία της λίγο πριν βγει on stage.

Δες φωτογραφίες που εξασφάλισε το star.gr:

Lila: Ευδιάθετη στο backstage του MadWalk 2025/ star.gr

Η εμφάνισή της ήταν από τις πιο πολυσυζητημένες της βραδιάς: δυναμική, στιβαρή, με attitude και fashion αισθητική που ξεχώρισε. Όπως πάντα, η Lila «τα έσπασε» στη σκηνή, κερδίζοντας επευφημίες, φωνές και ατελείωτα stories.

Οι θαυμαστές της στο διαδίκτυο φρόντισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους: «Πόσο iconic το θεςςςςςς;», «Πάμεεεεε Λιλάραααα, φωτιά!».

Η Ρία Ελληνίδου έτοιμη να κατακτήσει τη σκηνή

Στα παρασκήνια συναντήσαμε και τη Ρία Ελληνίδου, η οποία βρισκόταν σε πλήρη προετοιμασία για το act της. Με makeup artists, hair stylists και designers να τρέχουν γύρω της—όπως συμβαίνει λίγο πριν από κάθε μεγάλο show—η Ρία μοιράστηκε μαζί μας τη χαρά και τον παλμό της βραδιάς.

Εντυπωσιακή, συγκεντρωμένη και απόλυτα fashion-forward, ετοιμαζόταν να παραδώσει ένα performance που, όπως μας είπε, είχε δουλέψει «μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια». Και για αυτή τη στιγμή, φυσικά, έχουμε φωτογραφικό υλικό από πρώτο χέρι.

Η Ρία Ελληνίδου στο backstage του MadWalk 2025/ star.gr

Σημαντικό κομμάτι της φετινής διοργάνωσης ήταν η συνεργασία με το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών “ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ”. Με το μήνυμα «Βάζουμε τη ζωή ψηλά», το MadWalk στηρίζει τον νέο μεγάλο στόχο: να φτάσουν τους 300.000 εθελοντές δότες. Μια σύμπραξη που δίνει νέο νόημα στη λάμψη της βραδιάς, ενισχύοντας τη σχέση της μόδας με την προσφορά.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, παρουσιάστηκαν οι Fashion Heroes, οι ambassadors του θεσμού που θα συμμετέχουν σε ειδικά projects μέσα στη χρονιά. Οι επίσημες ανακοινώσεις έρχονται σύντομα, ωστόσο από τα backstage ήταν φανερό πως οι ομάδες δουλεύουν πυρετωδώς για κάτι ακόμη πιο δημιουργικό από προηγούμενες χρονιές.