Πρόστιμα έως 5.000€ σε όσους δεν δηλώσουν στο «ελαιοκομικό μητρώο» τις ελιές τους / Bίντεο αρχείου Mega

Χιλιάδες ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων σε όλη τη χώρα καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που προβλέπει πρόστιμα από 100 έως και 5.000 ευρώ για όσους δεν εγγραφούν στο Ελαιοκομικό Μητρώο.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης της ελαιοκομικής παραγωγής, ώστε το κράτος να έχει σαφή εικόνα για τον αριθμό, την τοποθεσία και την παραγωγή όλων των ελαιοδέντρων της χώρας.

Ελαιοκομικό μητρώο: Ποιοι είναι υπόχρεοι να δηλωθούν

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όλοι οι ιδιοκτήτες εκτάσεων που διαθέτουν πάνω από 20 ελαιόδεντρα υποχρεούνται να εγγραφούν στο Ελαιοκομικό Μητρώο μέχρι τον Μάρτιο του 2026 (όχι 2021, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί σε προηγούμενη φάση του μέτρου).

Η υποχρέωση αυτή αφορά αγρότες, ιδιώτες και συνταξιούχους που έχουν έστω και μικρές εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Αντίθετα, όσοι διαθέτουν μέχρι 20 δέντρα δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δήλωση.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026, οι παραγωγοί θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά και τη συγκομιδή τους, ακόμη και αν αυτή είναι μηδενική. Δηλαδή, ακόμη κι αν μια χρονιά δεν είχαν παραγωγή, πρέπει να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα.

Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr), με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή:

Ο παραγωγός συνδέεται στο gov.gr και επιλέγει την υπηρεσία «Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς».

Συμπληρώνει τα στοιχεία του και καταχωρεί τα αγροτεμάχια που καλλιεργεί.

Αναφέρει την ποσότητα ελαιοκάρπου που παρήγαγε και σε ποιο ελαιοτριβείο ή μονάδα μεταποίησης την παρέδωσε.

Η δήλωση γίνεται από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους.

Μέσα στη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται:

Το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του ελαιοπαραγωγού.

Η ποικιλία της ελιάς (π.χ. Κορωνέικη, Χαλκιδικής κ.λπ.).

Ο δεκατριψήφιος κωδικός «ελαιοτεμαχίου» που αποδίδεται από το Μητρώο.

Σε περίπτωση που η παραγωγή προέρχεται από περισσότερα αγροτεμάχια, αναφέρεται η ποσότητα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα.

Ελαιοκομικό μητρώο: Ποια είναι τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που κάποιος δεν υποβάλει, καθυστερήσει ή δηλώσει ανακριβή στοιχεία, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα.

Τα ποσά κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος της καλλιέργειας:

Από 21 έως 50 ελαιόδεντρα: πρόστιμο 100 ευρώ

Από 51 έως 100 ελαιόδεντρα: πρόστιμο 500 ευρώ

Από 101 έως 500 δέντρα: πρόστιμο 1.000 ευρώ

Από 501 έως 1.000 δέντρα: πρόστιμο 3.000 ευρώ

Από 1.001 και άνω δέντρα: πρόστιμο 5.000 ευρώ

Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος δηλώνει λιγότερα ή περισσότερα δέντρα από όσα πραγματικά διαθέτει, επιβάλλεται επιπλέον πρόστιμο 60 ευρώ ανά δέντρο.

Για ανακριβείς δηλώσεις ποσοτήτων ελαιοκάρπου, τα πρόστιμα ορίζονται στα:

60 ευρώ ανά 100 κιλά για ελιές που προορίζονται για ελαιοποίηση

150 ευρώ ανά 100 κιλά για επιτραπέζιες ελιές

Αν ο παραγωγός επαναλάβει την παράβαση, τα πρόστιμα αυξάνονται κατά 50%.

Ελαιοκομικό μητρώο: Έλεγχοι και διορθώσεις - Οι υποχρεώσεις προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ

Οι αρχές θα πραγματοποιούν ετήσιους ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων, με βάση «ανάλυση κινδύνου». Δηλαδή, θα ελέγχονται περισσότερο όσοι έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν παρατυπίες ή μεγάλες εκμεταλλεύσεις.

Εφόσον διαπιστωθεί λάθος, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πέρα από το Ελαιοκομικό Μητρώο, όσοι αποκτούν εισόδημα από την πώληση ελαιολάδου ή ελιών πρέπει να το δηλώσουν στην εφορία.

Αν πρόκειται για συνταξιούχους, θα πρέπει επίσης να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ, καθώς πρόκειται για αγροτικό εισόδημα που επηρεάζει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.