Επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους πολλά από τα 18 μπλόκα που ήθελαν διάλογο

Αποκλειστικές πληροφορίες Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.12.25 , 20:49 Συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι: Αισιόδοξος για συμφωνία ο Αμερικανός πρόεδρος
28.12.25 , 20:30 Επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους πολλά από τα 18 μπλόκα που ήθελαν διάλογο
28.12.25 , 19:09 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι
28.12.25 , 18:33 Ο Τραμπ συγχαίρει Ταϊλάνδη και Καμπότζη για την εκεχειρία
28.12.25 , 17:29 Μουρατίδης: Η ξεκαρδιστική στιγμή στη βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν
28.12.25 , 17:28 Γκύζη: Το σημείωμα του άνδρα που μαχαίρωσε τη γυναίκα του κι έπεσε στο κενό
28.12.25 , 17:06 Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες λόγω κατανάλωσης αλκοόλ
28.12.25 , 16:25 Mπλόκα: Μετ' εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων
28.12.25 , 16:16 Μαίρη Συνατσάκη: Γιόρτασε τα 41 και έκανε τον πιο ειλικρινή απολογισμό
28.12.25 , 15:15 Ολυμπιακός: Οι μεταφραφικές ανάγκες και τα θέλω του Μεντιλίμπαρ
28.12.25 , 15:15 Γκύζη: Μαχαίρωσε τη σύζυγό του στον λαιμό και αυτοκτόνησε
28.12.25 , 14:46 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 29/12/2025 - 04/01/2025
28.12.25 , 14:33 Χάρις Αλεξίου: Το λεωφορείο της παρέας, η τούρτα και οι αμέτρητες ευχές
28.12.25 , 14:32 «Ρήγμα» στα μπλόκα: «Όλο και περισσότεροι αγρότες θέλουν τον διάλογο»
28.12.25 , 13:53 Οι 30 παροχές του 2025 που... ήρθαν για να μείνουν
Κορινθίου - Καραθανάσης: Απόδραση για δύο στις Ιταλικές Άλπεις
Σίσσυ Χρηστίδου: Στις Γαλλικές Άλπεις με τους γιους της
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε γιορτινές στιγμές με τα αδέλφια του
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Κολωνάκι: Ποια είναι η γνωστή επιχειρηματίας που συνελήφθη
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Γερμανού: «Πρώτα τους μπιπ ασάλιωτα και μετά αναγκάστηκαν να μιλήσουν»
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Δήμητρας Τζιότζιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Aποκλειστικές πληροφορίες για το τι θα γίνει με τα 18 μπλόκα που ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση έχει το Star.

Αγρότες: 18 μπλόκα ζητούν την έναρξη συζητήσεων με την κυβέρνηση

Επαναπροσιορίζουν τη στάση τους πολλά από τα 18 μπλόκα που ζητούσαν διάλογο

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δήμητρας Τζιότζιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, φαίνεται ότι τελικά διαφοροποιούνται πολλά από τα 18 μπλόκα που χθες ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα εννέα από αυτά έχουν ήδη βγάλει ανακοίνωση. 

Όπως λένε, είναι διατεθειμένοι να λάβουν μέρος στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που - σύμφωνα με πληροφορίες του Star - θα γίνει μετά την Πρωτοχρονιά στη Βόρεια Ελλάδα, και να συνταχθούν με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί.

Αναφορικά με τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των αγροτών, όπως ανέφερε η Δήμητρα Τζιότζιου στην ανταπόκρισή της από τη Νίκαια Λάρισας, αύριο Δευτέρα, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε τρίωρο αποκλεισμό όλων των παρακαμπτήριων οδών: από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα δε θα κινείται τίποτα. Μάλιστα στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας - Βόλου, η κυκλοφορία θα κοπεί σε δύο σημεία - τόσο στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Αθήνα. Αμέσως μετά, τα τρακτέρ θα μπουν στη Λάρισα κορνάροντας και ζητώντας από τον κόσμο να συνεχίσει τον αγώνα μαζί τους.

Την Τρίτη, όλες οι παρακαμπτήριες οδοί  θα είναι ανοιχτές για τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς, ενώ την παραμονή Πρωτοχρονιάς οι οικογένειες των αγροτών θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΜΠΛΟΚΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top