Επαναπροσδιορίζουν τη στάση τους πολλά από τα 18 μπλόκα που ήθελαν διάλογο

Aποκλειστικές πληροφορίες για το τι θα γίνει με τα 18 μπλόκα που ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση έχει το Star.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δήμητρας Τζιότζιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, φαίνεται ότι τελικά διαφοροποιούνται πολλά από τα 18 μπλόκα που χθες ζητούσαν διάλογο με την κυβέρνηση. Μάλιστα εννέα από αυτά έχουν ήδη βγάλει ανακοίνωση.

Όπως λένε, είναι διατεθειμένοι να λάβουν μέρος στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που - σύμφωνα με πληροφορίες του Star - θα γίνει μετά την Πρωτοχρονιά στη Βόρεια Ελλάδα, και να συνταχθούν με τις αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί.

Αναφορικά με τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των αγροτών, όπως ανέφερε η Δήμητρα Τζιότζιου στην ανταπόκρισή της από τη Νίκαια Λάρισας, αύριο Δευτέρα, οι αγρότες θα προχωρήσουν σε τρίωρο αποκλεισμό όλων των παρακαμπτήριων οδών: από τις 4 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα δε θα κινείται τίποτα. Μάλιστα στην παλαιά εθνική οδό Λάρισας - Βόλου, η κυκλοφορία θα κοπεί σε δύο σημεία - τόσο στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Αθήνα. Αμέσως μετά, τα τρακτέρ θα μπουν στη Λάρισα κορνάροντας και ζητώντας από τον κόσμο να συνεχίσει τον αγώνα μαζί τους.

Την Τρίτη, όλες οι παρακαμπτήριες οδοί θα είναι ανοιχτές για τους ταξιδιώτες της Πρωτοχρονιάς, ενώ την παραμονή Πρωτοχρονιάς οι οικογένειες των αγροτών θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα.