MasterChef: Ποιος είναι ο τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση;

Στο πρώτο συμβούλιο του MasterChef, η μπλε μπριγάδα κλήθηκε να πάρει αποφάσεις που δεν βασίστηκαν αποκλειστικά στη μαγειρική, αλλά και στη στρατηγική, τον φόβο και τις προσωπικές ισορροπίες.

Με τον Παναγιώτη και τον Μάριο ήδη υποψήφιους προς αποχώρηση, η ψηφοφορία θα έκρινε ποιος θα συμπλήρωνε την τριάδα.

Τελικά τις περισσότερες ψήφους συγκέντρωσε η Φιλιώ, η οποία αναδείχθηκε τρίτη υποψήφια προς αποχώρηση, μαζί με τον Παναγιώτη και τον Μάριο.

Τι έγινε στην ψηφοφορία της μπλε μπριγάδας

Από την αρχή έγινε σαφές πως η διαδικασία δεν θα ήταν απλή. Πολλοί παίκτες δήλωσαν ανοιχτά ότι δεν είχαν εικόνα από την εξωτερική ομαδική δοκιμασία, γεγονός που τους οδήγησε να βασιστούν είτε σε προηγούμενες δοκιμασίες είτε σε γενική εικόνα μέσα στο παιχνίδι.

Ο Παναγιώτης άνοιξε τη διαδικασία ψηφίζοντας τον Πέτρο, με κριτήριο παλαιότερη επίδοση, ενώ στη συνέχεια ο Άρης ψήφισε τη Φιλιώ, θεωρώντας πως συνολικά στον διαγωνισμό έχει παρουσιάσει πιο αδύναμες προσπάθειες. Ήδη από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι η ψηφοφορία δεν θα εξελισσόταν με καθαρά μαγειρικά κριτήρια.

Καθώς η διαδικασία προχωρούσε, οι ψήφοι άρχισαν να μπερδεύουν ακόμη περισσότερο την εικόνα. Ο Μάνος ψήφισε τον Χάρη, όχι λόγω αδυναμίας, αλλά επειδή πίστευε πως είναι αρκετά δυνατός για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Ο Μάριος επέλεξε να ψηφίσει τη Φιλιώ, ανταποδίδοντας παλαιότερη ψήφο, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η έννοια της «καμένης ψήφου», με παίκτες να δηλώνουν ανοιχτά ότι ψηφίζουν κάποιον θεωρώντας πως δεν θα συγκεντρώσει άλλες ψήφους. Οι κριτές, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι αυτή η τακτική μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες, όπως έχει αποδειχθεί και σε παλαιότερους κύκλους του παιχνιδιού.

Ο αρχηγός Γιώργος ψήφισε τη Φιλιώ, εξηγώντας πως θέλει να «χτίσει» μια δυνατή ομάδα με παίκτες που μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Το σκεπτικό του βασίστηκε στη συνολική δυναμική και όχι σε μεμονωμένο μαγειρικό λάθος, γεγονός που έδωσε άλλη βαρύτητα στη συγκεκριμένη ψήφο.

Στη συνέχεια, κι άλλες ψήφοι κατευθύνθηκαν προς τη Φιλιώ, με αρκετούς να παραδέχονται ότι δεν πρόκειται για καθαρά μαγειρική απόφαση, αλλά για επιλογή που αφορά τη συνολική εικόνα της μπριγάδας.

Όταν έφτασε η στιγμή της τελευταίας ψήφου, τα δεδομένα ήταν ξεκάθαρα: Φιλιώ και Χάρης είχαν από τέσσερις ψήφους και η απόφαση του Σαμ θα έκρινε το αποτέλεσμα. Παρά τις αρχικές του σκέψεις, ο Σαμ άλλαξε την ψήφο του και τελικά επέλεξε τη Φιλιώ, οδηγώντας την στο σύνολο των πέντε ψήφων.

Έτσι, η Φιλιώ αναδείχθηκε τρίτη υποψήφια προς αποχώρηση, μαζί με τον Παναγιώτη και τον Μάριο.

Η Φιλιώ αντιμετώπισε την απόφαση με ψυχραιμία, δηλώνοντας ότι ήταν προετοιμασμένη και πως αποδέχεται την κριτική για τις μαγειρικές της αδυναμίες.

Παράλληλα, αρκετοί συμπαίκτες της εξέφρασαν την πίστη τους ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της στο σπίτι και το «μαμαδίστικο» στοιχείο που φέρνει στην ομάδα.