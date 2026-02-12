«Ας Περιμένουν οι Γυναίκες» στο Θέατρο Ψυρρή

Μια κωμωδία βασισμένη στην ταινία του Σταύρου Τσιώλη

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την θριαμβευτική της πορεία στη Θεσσαλονίκη, η παράσταση που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς έρχεται στο Θέατρο Ψυρρή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η εμβληματική ταινία «Ας περιμένουν οι γυναίκες», μια κωμωδία με τη χαρακτηριστική ειρωνική, καυστική και ανθρώπινη γραφή του Τσιώλη. μεταφέρεται για πρώτη φορά στη σκηνή. Το έργο παρακολουθεί μια παρέα ανδρών που ταξιδεύουν, μιλούν ασταμάτητα, φιλοσοφούν, σχεδιάζουν και ονειρεύονται. Οι γυναίκες, παρούσες ή απούσες, γίνονται το σιωπηλό μέτρο του χρόνου που περνά και δεν επιστρέφει.

Η θρυλική ταινία του 1998 με τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά, Αργύρη Μπακιρτζή, που χάρισε στο ελληνικό κοινό ατάκες - σταθμούς και στιγμές ξεκαρδιστικού σουρεαλισμού, αποκτά νέα θεατρική πνοή. Εκεί που «Ο ορισμός του πέναλτι κυρία μου» συναντούν τη φράση-δήλωση «διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν όσους από έρωτα εκπέσανε».

Η ταινία του Τσιώλη έχει γίνει τα τελευταία χρόνια cult φαινόμενο, με τις ατάκες της να κατακλύζουν τα social media και να ξαναφέρνουν στο προσκήνιο την ανεπιτήδευτη και βαθιά ελληνική ψυχή του έργου. Με χιούμορ και ευαισθησία, η παράσταση υπενθυμίζει γιατί αυτό το ταξίδι τριών ανδρών παραμένει τόσο βαθιά ανθρώπινο, ένα καθαρά ελληνικό roadtrip, γεμάτο στιγμές γέλιου και ανατροπών.

Τα τραγούδια της ταινίας να ερμηνεύονται live από την Αλεξάνδρα Μάγκου δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα άλλοτε τρυφερή κι άλλοτε ξέφρενη γεμάτη ρυθμό και κέφι - όπως ακριβώς επιτάσσει και το έργο του Τσιώλη.

Η θεατρική μεταφορά δεν επιχειρεί μια μουσειακή αναπαράσταση της ταινίας, αλλά μια ζωντανή συνομιλία μαζί της. Στη σκηνή, ο λόγος του Τσιώλη ζωντανεύει και φωτίζει τη διαχρονικότητα ενός έργου που σήμερα μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Υπόθεση του έργου: Καλοκαίρι. Δύο μπατζανάκηδες, ο Πάνος κι ο Μιχάλης, βιοτέχνες στην βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, ξεκινούν το ταξίδι τους για διακοπές στη Θάσο, όπου τους περιμένουν οι οικογένειές τους. Λίγο έξω από τη λίμνη Βόλβη, ένα απρόσμενο συμβάν σταματά την πορεία τους. Ο τρίτος μπατζανάκης, που ήδη βρίσκεται στη Θάσο και προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα σε τρεις οικογένειες, σπεύδει να τους παραλάβει. Από εκεί ξεκινά ένα οδοιπορικό γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες – ένα ταξίδι τριών ανδρών που, αποφεύγοντας τη ρουτίνα και τις ευθύνες τους, αναζητούν για λίγο το όνειρο.

Συντελεστές

Κείμενο: Σταύρος Τσιώλης Διασκευή - Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Λάσκαρης Σκηνικά: Κατερίνα Παπαγεωργίου Μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Μιχάλης Χατζηαναστασίου Κίνηση: Ιωάννα Μήτσικα Σχεδιασμός Φωτισμών: Γιάννης Κυρατζής Κατασκευή σκηνικών: Kolossaion Productions, Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης Μουσική παραγωγή & Programming - Μίξη ήχου: Ironmic_studio Φωτογράφιση: Καλφαμανώλης Γιώργος Φωτογραφίες παράστασης: Νάκης Γιώργος Γραφιστικά αφίσα: Ναταλία Μπουτάση Σκηνοθεσία trailer: Παναγιώτης Κουντουράς Οργάνωση παραγωγής: Παναγιώτης Μητσόπουλος Παραγωγή: Kolossaion Productions, Artbox Fargani

Παίζουν: Πέτρος Λαγούτης, Τάσος Τζιβίσκος, Νικόλας Βασιλειάδης, Νικίτα Ηλιοπούλου.

Σε διπλή διανομή στους ρόλους τους Μαρία Γράμψα και Μαγδαληνή Μπεκρή, Βαγγέλης Λάσκαρης και Μιχάλης Χατζηαναστασίου. Τραγούδι: Αλεξάνδρα Μάγκου

Ευχαριστούμε την Κατερίνα Τσιώλη για την πολύτιμη βοήθεια της.

Εισιτήρια προπωλούνται: στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/as-perimenoun-oi-gynaikes/

και στο ταμείο του Θεάτρου Ψυρρή.

Πληροφορίες: στο 6987 089778

ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΨΥΡΡΗ, Σαχτούρη 4

Από τις 23 Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου 2026

Παρασκευή στις 9:15μ.μ.

Σάββατο στις 9:15μ.μ.

Κυριακή στις 7:00μ.μ.

