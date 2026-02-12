MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;

Μπροστά στους κριτές στάθηκαν οι τρεις υποψήφιοι με μαύρη ποδιά

Η εβδομάδα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας στο MasterChef φτάνει σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της, με τη μπλε μπριγάδα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση: από τους 14 παίκτες, μόνο 13 θα επιστρέψουν στο σπίτι στο τέλος της βραδιάς. 

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Μπροστά στους κριτές στάθηκαν οι τρεις υποψήφιοι με μαύρη ποδιά – Μάριος, Παναγιώτης και Φιλιώ – έτοιμοι να κριθούν αποκλειστικά από το πιάτο τους.

MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;
Οι τρεις υποψήφιοι περιγράφουν τη διαδικασία της αντιγραφής ως ενδιαφέρουσα αλλά απαιτητική. 

«Είχαμε μια καλή, μια μέτρια και μια πολύ κακή προσπάθεια» είπαν οι κριτές.

Τελικά, την καλύτερη προσπάθεια είχε η Φιλιώ με 24 βαθμούς δηλαδή τρία 8/10, η οποία «γλίτωσε» και ανέβηκε στον εξώστη!
MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;

Η ίδια δήλωσε ότι θα ήθελε «λίγο περισσότερο» για να πιάσει το 10/10, αναγνωρίζοντας πως δύο μικρές λεπτομέρειες θα μπορούσαν να απογειώσουν το αποτέλεσμα.

Οι κριτές συνοψίζουν την εικόνα της εβδομάδας της σαν ένα roller coaster: ξεκίνησε με δυνατές στιγμές, βρέθηκε υποψήφια, πέρασε από ένταση και στο τέλος επέστρεψε στην κορυφή. 

Ο Μάριος και ο Παναγιώτης μένουν πίσω, και η αποχώρηση πλησιάζει. 

