MasterChef: Ποιος είχε την καλύτερη προσπάθεια στη δοκιμασία αποχώρησης;

Η εβδομάδα της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας στο MasterChef φτάνει σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της, με τη μπλε μπριγάδα να βρίσκεται σε δύσκολη θέση: από τους 14 παίκτες, μόνο 13 θα επιστρέψουν στο σπίτι στο τέλος της βραδιάς.

Μπροστά στους κριτές στάθηκαν οι τρεις υποψήφιοι με μαύρη ποδιά – Μάριος, Παναγιώτης και Φιλιώ – έτοιμοι να κριθούν αποκλειστικά από το πιάτο τους.



Οι τρεις υποψήφιοι περιγράφουν τη διαδικασία της αντιγραφής ως ενδιαφέρουσα αλλά απαιτητική.

«Είχαμε μια καλή, μια μέτρια και μια πολύ κακή προσπάθεια» είπαν οι κριτές.

Τελικά, την καλύτερη προσπάθεια είχε η Φιλιώ με 24 βαθμούς δηλαδή τρία 8/10, η οποία «γλίτωσε» και ανέβηκε στον εξώστη!



Η ίδια δήλωσε ότι θα ήθελε «λίγο περισσότερο» για να πιάσει το 10/10, αναγνωρίζοντας πως δύο μικρές λεπτομέρειες θα μπορούσαν να απογειώσουν το αποτέλεσμα.

Οι κριτές συνοψίζουν την εικόνα της εβδομάδας της σαν ένα roller coaster: ξεκίνησε με δυνατές στιγμές, βρέθηκε υποψήφια, πέρασε από ένταση και στο τέλος επέστρεψε στην κορυφή.

Ο Μάριος και ο Παναγιώτης μένουν πίσω, και η αποχώρηση πλησιάζει.