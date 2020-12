Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις

Η μουσική παράσταση «Φεγγάρι από χαρτί» σε σκηνοθεσία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου θα ανέβει διαδικτυακά από τη σκηνή του Rex σήμερα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30 και σας περιμένει να την απολαύσετε.

Αν δεν έχετε σκεφτεί πώς να περάσετε ευχάριστο χρόνο το Σαββατοκύριακο, μία καλη ιδέα είναι να μπείτε στη διαδικτυακή πλατφόρα του Θεάτρου Παλλάς και να παρακολουθήσετε την παράσταση «Το τρίτο στεφάνι» με πρωταγωνίστριες τη Μαρία Καβογιάννη και τη Μαρία Κίτσου. Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 20:00 και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 19:00.

Η παράσταση «This is not Romeo and Juliet» με πρωταγωνιστές τους Αργύρη Πανταζάρα και Έλλη Τρίγγου θα μεταδοθεί για τρίτη φορά σε live streaming επίσης Σάββατο 5/12 και ώρα 21:00.

Την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα τις μέρες Παρασκευή (20:00), Σάββατο (21:00) και Κυριακή (18:00), θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και η παράσταση «Ξυπόλητοι στο πάρκο» με τους Αργύρη Αγγέλου και Βασιλική Τρουφάκου μέσα από τη σκηνή του θεάτρου Νέος Ακάδημος.

Την επόμενη Κυριακή 12 Δεκεμβρίου στις 20:00 θα ανέβει σε live streaming η sold out παράσταση «Μεγάλη Χίμαιρα» από το Θέατρο Πορεία.

Δείτε όλη την εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου»