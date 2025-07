Σεισμός 8,8 Ρίχτερ: Στη Χαβάη και την Αλάσκα τα πρώτα κύματα από τσουνάμι

Συναγερμός έχει σημάνει μετά από τον σεισμό «μαμούθ» 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της ρωσική χερσονήσου Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία και την Ιαπωνία. Προειδοποίηση για τσουνάμι έχει βγει για όλον τον Ειρηνικό, ενώ τα πρώτα κύματα έφτασαν στη Χαβάη και την Αλάσκα.

Η πολιτεία της Χαβάης έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι θα ληφθούν έκτακτα μέτρα για την προστασία ζωών και περιουσιών.

Live Tsunami waves in Hawaii https://t.co/bmqjwsVreu — NWS Weather Report (@report_nws) July 30, 2025

«Αναμένουμε ζημιές. Αναμένουμε σημαντικές ζημιές κατά μήκος των ακτών», δήλωσε ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, περίπου δύο ώρες πριν από την αναμενόμενη άφιξη των κυμάτων στην πολιτεία του.

Τα πρώτα τσουνάμι έπληξαν τις ρωσικές ακτές και την Ιαπωνία - AP Images

«Προσευχόμαστε να μην χάσουμε κανέναν από τους αγαπημένους μας», πρόσθεσε.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος σεισμός είναι ο έκτος ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Χαβάη: «Κίνδυνος για τσουνάμι 3 μέτρων»

Όπως είπε ο κυβερνήτης της Χαβάης, σε ορισμένες ακτές των βόρειων νησιών της Χαβάης υπάρχει ο κίνδυνος να σχηματιστούν κύματα από τσουνάμι, ύψους τριών μέτρων. Κάλεσε μάλιστα τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως τις παράκτιες ζώνες.

🚨#BREAKING: Tsunami sirens are now blasting across Hawaii after warnings were issued. Thousands are evacuating to higher ground as waves between 3 to 12 feet above tide level are possible. The USGS has just upgraded the Pacific earthquake to a massive magnitude 8.8. pic.twitter.com/dUIGx2mtqX — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 30, 2025

«Δεν θα χτυπήσει μόνο μία παραλία, θα περιβάλλει όλα τα νησιά», δήλωσε.

Το Τμήμα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Χονολουλού στο νησί εξέδωσε περισσότερες οδηγίες προς τους ανθρώπους που ενδέχεται να επηρεαστούν.

Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό 8,8 Ρίχτερ ανοιχτά των ρωσικών ακτών - AP Images

Προέτρεψε τους κατοίκους των πιο απειλούμενων περιοχών να εκκενώσουν τα σπίτια τους ή να μεταβούν στον τέταρτο όροφο κτιρίων με τουλάχιστον 10 ορόφους.

Κάτοικοι εθεάθησαν να τρέχουν στα σούπερ μάρκετ για να εφοδιαστούν με νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ συμφόρηση επικράτησε στους δρόμους.

Τσουνάμι έφτασαν και στη Χαβάη και την Αλάσκα μετά τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ - AP Images

«Σας ζητώ να παραμείνετε ήρεμοι. Αν βρίσκεστε σε χαμηλό υψόμετρο, μεταβείτε σε υψηλότερο έδαφος», έκανε έκκληση ο κυβερνήτης της Χαβάης.

Eyewitness footage shows tsunami waves crashing onto the coastal town of Severo-Kurilsk in Russia's Sakhalin region following an earthquake in Kamchatka.

.#WIONUncut #Russia #Tsunami #TsunamiWARNING pic.twitter.com/eAglrfBlJB — WION (@WIONews) July 30, 2025

«Αν βρίσκεστε σε ασφαλές μέρος, παραμείνετε εκεί, και αν δεν είστε, μεταβείτε σε υψηλότερο έδαφος», συνέχισε.

Στη Χαβάη, τα αυτοκίνητα έκαναν ουρά καθώς οι άνθρωποι ακολουθούσαν τις εντολές εκκένωσης και εγκατέλειπαν τις παράκτιες περιοχές.

Σεισμός 8,8 Ρίχτερ: Ανοίγουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη

Την ίδια ώρα έχουν αρχίσει να ανοίγουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης, αφού δόθηκε εντολή εκκένωσης.

Σύμφωνα με μια λίστα που κοινοποίησε το CNN, έχουν προσδιοριστεί πολλαπλά καταφύγια στα νησιά Οάχου, Καουάι και Μάουι, καθώς και στην κομητεία Χαβάη.

🚨 BREAKING: CATASTROPHIC tsunami damage seen in the village of Severo-Kurilsk, Russia



This originated from the same earthquake sending tsunami waves to Hawaii



GET TO HIGHER GROUND, HAWAII! THIS COULD BE YOU! pic.twitter.com/njK8vhAsMS — Nick Sortor (@nicksortor) July 30, 2025

Όλα τα πλοία που βρίσκονται κοντά στη Χαβάη κλήθηκαν να παραμείνουν ανοικτά της ακτής μέχρι να περάσουν τα κύματα του τσουνάμι. Αρκετές πτήσεις επίσης με προορισμό τη Χαβάη έχουν εκτραπεί, με πολλές να ανακατευθύνονται πίσω στα αεροδρόμια προέλευσής τους.

First tsunami waves hit Russia and Japan after 8.8-magnitude earthquake strikes Kamchatka Peninsula.



Earthquake latest: https://t.co/N7k0g8lrMr pic.twitter.com/jddtsIpntj — Sky News (@SkyNews) July 30, 2025

Σεισμός 8,8 Ρίχτερ: Πάνω από 2.700 κάτοικοι στις Κουρίλες νήσους απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει αισθητοί τουλάχιστον τριάντα μετασεισμοί, μεγέθους μεταξύ 2 και 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Περίπου 2.700 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες στις Κουρίλες νήσους –όπου έχει κηρυχτεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης–, σύμφωνα με τις αρχές, που επικαλέστηκε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA, που επικαλέστηκε τον περιφερειάρχη της, έχει υποστεί ζημιές το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Σαχάλιν και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

